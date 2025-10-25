Labdarúgó NB I - A Kazincbarcika egy góllal nyert Nyíregyházán

Szerző: MTI

2025. október 25. 22:37

Kazincbarcika a tizedik perctől emberelőnyben játszva 1-0-ra nyert idegenben a Nyíregyháza ellen a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

Augusztus közepe után kapott ki újra pályaválasztóként a Nyíregyháza, amely így a 11., kiesést jelentő helyre esett vissza.

A Kazincbarcika története első idegenbeli győzelmét aratta az élvonalban, a borsodiak csatára, a 36 éves Könyves Norbert pedig a 318. NB I-es mérkőzésén a 80. gólját szerezte.

Fizz Liga, 11. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcikai SC 0-1 (0-0)

Nyíregyháza, v.: Bognár

gólszerző: Könyves (48.)

piros lap: Varga K. (10.)

sárga lap: Varga K. (4.), Edomwonyi (79.), illetve Rasheed (2.), Meszhi (26.), Polgár (45+4.), Szőke (95.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Kovács D. - Farkas B. (Bitri, 86.), Evangelu, Temesvári, Katona L. - Toma, Sankovic (Kovács M., 75.) - Varga K., Katona B., Antonov - Edomwonyi

Kolorcity Kazincbarcika SC:

Juhász B. - Baranyai, Polgár, Rasheed, Sós - Meszhi - Slogar (Szőke, 94.), Kártik, Berecz, Meshack (Deutsch, 80.) - Könyves (Eleke, 80.)

A hazaiaknál először szerepelt a kezdőcsapatban a nyáron a török Ankaragücütől hazatérő Varga Kevin, de számára a tizedik percben véget is ért a mérkőzés. A 13-szoros válogatott középpályás a negyedik percben kapott egy sárga lapot, majd kisvártatva újabb figyelmeztetést érdemlő szabálytalansággal talpalta le Sós Bencét. Úgy tetszett azonban, hogy a játékvezető jóindulatának következtében a pályán maradhat, de a videobírós ellenőrzés után Varga mégis megkapta a második sárga lapját, így a pirosat is.

Sokáig azonban a Kazincbarcika nem tudott mit kezdeni az emberelőnnyel, mezőnyfölénye csak a szögletek számában mutatkozott meg. Az első játékrész hajrájában aztán a vendégek beszorították ellenfelüket, és a hosszabbításban Könyves Norbert megszerezhette volna a vezetést, de négyméteres lövésénél a vetődő Kovács Dániel védett, majd a kapus lábbal is mentett.

Ami a 36 éves csatárnak nem sikerült közelről, fordulás után összejött 17 méterről: egy bal oldali bedobás után Sztefanosz Evangelu fejelte ki a labdát, de középre, ahol érkezett Könyves, és jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. A létszám- és immár gólhátrányban lévő Nyíregyháza elkezdett támadni, így viszont egyre többször hagyott üres területet az ellenfelének, olykor Kovács Dániel újabb bravúrjaira volt szükség, hogy ne változzon az eredmény. Végül a Kazincbarcika 1-0-val aratta első sikerét vendégként.