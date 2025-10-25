Labdarúgó NBI – Az MTK emberelőnyben sem tudott nyerni Felcsúton

Szerző: MTI

2025. október 25. 22:36

Az MTK Budapest 1-1-es döntetlent játszott a szinte végig emberhátrányban futballozó Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

Fizz Liga (NB I), 11. forduló:

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest FC 1-1 (1-0)

Pancho Aréna, v.: Csonka

gólszerzők: Kern (17.), illetve Átrok (72.)

piros lap: Markgráf (5.)

sárga lap: Maceiras (62.), illetve Beriasvili (16.), Kovács P. (49.), Molnár Á. (92.)

Puskás Akadémia FC: Szappanos – Maceiras, Golla, Harutjunjan, Markgráf – Soisalo (Kern, 13.), Duarte, Okeke (Favorov, 72.), Dárdai P. (Stronati, a szünetben) – Colley (Németh A., a szünetben; Szolnoki, 79.), Lukács D.

MTK Budapest: Demjén – Varju, Beriasvili (Bévárdi, 64.), Kádár T. (Szépe, 92.), Kovács P. (Átrok, 64.) – Kata, Horváth A. (Polievka, 64.) – Molnár Á., Bognár, Kerezsi - Jurina

Alig kezdődött el a találkozó, máris emberhátrányba került a hazai csapat, az ellenfelét utolsó emberként lerántó Markgráf Ákos kapott piros lapot. Az MTK rögtön magához ragadta a kezdeményezést és Molnár Ádin kapufán csattanó lövésénél közel járt a vezetés megszerzéséhez.

A Puskás Akadémia negyedóra után kezdett éledezni a sokkból és az első támadásából megszerezte a vezetést. A folytatásban "egykapuzott" a vendégcsapat, Szappanos Péter azonban több bravúros védéssel a szünetig megőrizte csapata előnyét.

Fordulás után is hasonló volt a forgatókönyv: az MTK hatalmas labdabirtoklási fölénye mellett szinte végig a hazai térfélen járt a labda, de a felcsúti gárda masszívan védekezett, így óriási helyzetek nem alakultak ki. A Puskás Akadémia sem tett le a gólszerzésről, egy alkalommal Demjén Patrik nagy védése akadályozta meg az újabb hazai gólt. A fővárosiak hármas cserével próbálták megtörni a gólcsendjüket, ami nem sokkal később sikerült is. Tovább rohamoztak a látogatók, a hazaiak pedig foggal-körömmel őrizték kapujukat, és végül egy pontot megtartottak.