Csaknem 11 millió forint értékben lopott arany ékszereket egy román házaspár Balatonfüreden

Szerző: MTI

2025. október 25. 22:08

Őrizetbe vett a rendőrség egy román házaspárt, azzal gyanúsítják őket, hogy csaknem 11 millió forint értékben loptak el arany ékszereket az egyik balatonfüredi üzletből - közölte szombat este honlapján a rendőrség.

A tájékoztatás szerint augusztus 16-án érkezett bejelentés a rendőrségre az akkor még ismeretlen tettesek bűncselekményéről. Adatgyűjtés után a balatonfüredi nyomozók azonosították az elkövetőket, majd elfogatóparancsot adtak ki az 52 éves román állampolgárságú férfival és 46 éves feleségével szemben.

Az eljárásban kiderült, hogy a házaspár Keszthelyen, Pápán és Budapesten is hasonló bűncselekményeket követett el. A budapesti rendőrök csütörtökön a fővárosban igazoltatták a párt, majd előállították, őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták őket - írták.

Közölték, a nyomozók kezdeményezték a férfi és a nő letartóztatását.