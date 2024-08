Megvertük a görögöket

2024. augusztus 8. 19:22

Parkes Rebecca (b) és a görög Joána Hidirioti a 2024-es párizsi nyári olimpia női vízilabdatornáján az 5-8. helyért játszott Görögország - Magyarország mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 8-án. MTI/Illyés Tibor

A magyar női vízilabda-válogatott 12-9-re legyőzte a görög csapatot, így az ötödik helyért játszhat a párizsi olimpián.

Mihók Attila és Cseh Sándor együttese a találkozó elején még háromgólos hátrányban volt, de Keszthelyi Rita és Vályi Vanda vezetésével könnyed fordított, és végül magabiztosan nyert.



A magyarok szombaton az olaszok ellen zárják szereplésüket az ötkarikás játékokon.

Eredmény, az 5-8. helyért:

Magyarország-Görögország 12-9 (1-2, 3-2, 4-3, 4-2)

--------------------------------------------------

gólszerzők: Keszthelyi 4, Vályi 3, Garda 2, Parkes, Szilágyi, Rybanska 1-1, illetve Ninu, Xnaki, Elefteriadu 2-2, Plevritu, Aszimaki, Kidirioti 1-1

Magyarország:

-------------

Magyari Alda - Vályi Vanda, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Keszthelyi Rita, Faragó Kamilla, Parkes Rebecca - cserék: Szilágyi Dorottya, Gurisatti Gréta, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa

Hosszú idő után először tűnt úgy, hogy nincsen teljesen tele a Paris La Défense Aréna, - amely vasárnapig az úszóversenyek fantasztikus otthona volt -, a közönség is kissé csendesen fogadta a csapatokat.



A ráúszást a görögök hozták el, de Garda labdát szerzett, a lefordulásból pedig Parkes megszerezte a vezetést. Az ellenfél fórból egyenlített, ám a következő előnyét kihagyta, ahogyan Keszthelyinek sem sikerült értékesíteni az első ilyen magyar lehetőséget. Mindkét csapat sok hibával vízilabdázott, egymást követték az eladott labdák, rossz bejátszások, mígnem Eirini Ninu akcióból a görögöknek szerzett vezetést (1-2).



A második felvonás kihagyott magyar fórral indult, a görögök viszont belőtték a magukét, majd újra hat az öt ellen voltak eredményesek (1-4). A magyarok ismét megkapták a lehetőséget emberelőnyben, de Keszthelyi lövése elhalt a blokkban, Vályi végül a hatodik magyar fórt már értékesítette. Sőt, egy lefordulás után újra ő indult meg, majd önzetlenül játszott Szilágyihoz, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie. Bő fél perccel a nagyszünet előtt egyenlítettek a magyarok, megint Vályi volt a főszereplő, aki pattintva lőtt a hálóba (4-4).



A fordulást követően is Vályi maradt a főszereplő, ezúttal középről kapásból zúdított a hálóba, azonban a magyarok nem sokáig örülhettek a vezetésnek, Alexandra Aszimaki centerből válaszolt, a labda éppen csak átcsorgott a képzeletbeli gólvonalon. Ninu átlövésével újra a görögök kerültek előnybe, Keszthelyi szabaddobásból egyenlített, egy perccel később pedig gyakorlatilag lemásolta a mozdulatot (7-6). A görög válasz azonnal érkezett, majd a magyarok másfél perccel a szünet előtt emberelőnyben támadhattak a vezetésért, Mihók Attila pedig időt kért. A társszövetségi kapitány utasításait követően Garda volt a befejező (8-7).



A záró nyolc perc újabb kihasználatlanul hagyott magyar előnnyel indult, a következőt viszont már értékesítette a csapat, Rybanska a falból húzta be az átadást (9-7). Garda meglőtte a meccs gólját, majd tíz méterről bombázott a hálóba, a labda a felső lécről vágódott be, a görög kapitány pedig háromgólos hátrányban (10-7) időt kért. Keszthelyi újabb találatával két perccel a vége előtt gyakorlatilag eldőlt, találkozó (11-7), a vége pedig 12-9 lett.



MTI