Kölcseyről Sződemeteren 234 esztendő után

Szabadság nem virúl holtnak véréből – figyelmeztette Kölcsey a Himnuszban az utókort arra, hogy életben kell maradnunk, elevenen kell küzdenünk azért, hogy ne hulljon kínzó rabság könnye árvánk hő szeméből.

2024. augusztus 9. 20:38

wikipedia

Ahogy Kölcsey idejében, a magyarság ügye ma is csak a magyarok kezében van, ezért ott kell lenniük a politikum legmagasabb szintjén, és hallatni kell hangjukat, ez az egyetlen út vezet ma is a Kárpát-medencei magyarság megmaradásához és felemelkedéséhez - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken a partiumi Sződemeteren.

Kölcsey Ferenc szülőfalujában a költő születésének 234. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést.



Potápi Árpád János ünnepi beszédében rámutatott: nemcsak a költőre, a hazafira is emlékezni kell, aki hitt nemzetének felemelkedésében, és megmutatta: "nekünk magunknak kell cselekednünk a szülőföldünkért, a hazánkért".



Emlékeztetett: Kölcsey hitt abban, hogy a nemzet csak együtt emelkedhet fel, hogy közéleti szinten is erőt kell felmutatni. Maga is sokat tett, közéleti szerepet vállalva a legmagasabb politikai szinten küzdött a magyar nyelv, a magyar nemzet ügyéért.



Aláhúzta: a mai "vészterhes időkben", "amikor a kereszténységet megcsúfolják és a patrióta hazaszeretetet ördögtől való dolognak tartják Európában", még inkább felértékelődik Kölcsey munkássága, és arra int, hogy minden erőnkkel és teljes magatartásunkkal törekedjünk értékeink és identitásunk megőrzésére. "Amikor Nyugat-Európában éppen lábbal tiporják azt, ami számunkra fontos, akkor Kölcsey szelleme kell, hogy utat mutasson nekünk: ragaszkodjunk a család, a haza, a nemzet, a kereszténység értékeihez, amely megtartott és megtart ma is bennünket itt, a Kárpát-medence közepén" - fogalmazott.



Az államtitkár köszönetet mondott az erdélyi, partiumi magyaroknak, hogy ezen az úton járva hatalmas eredményeket értek el. "Ez a siker minden magyar sikere. Az RMDSZ történelmi győzelmet aratott az európai parlamenti és a helyhatósági választásokon is (.) Ott vagyunk az európai hadszíntéren, ott vagyunk a megyékben, ott vagyunk a helyi önkormányzatokban" - mondta, és gratulált Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek, Szatmár megye megválasztott képviselőinek az eredményhez.



Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a romániai "választási szuperév" ősszel folytatódik, és arra kérte a jelenlévőket, hogy az államfő- és parlamenti választásokon is mutassák meg, hogy a magyarság jelen van Erdélyben, Romániában. "Azt, amit mi megtehetünk közösségünkért, otthonunkért, nem fogja más megtenni helyettünk" - jelentette ki Potápi Árpád János.



Pakulár István sződemeteri református lelkipásztor, a Kölcsey-emlékhely működtetője úgy fogalmazott: nagy öröm olyan helyen szolgálni, ahol az egyik legnagyobb "szolgálattevő" született azok közül, "akik a hitért, a nemzetért, a hazáért életek-haltak".



Nagy Szabolcs, az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselője azt hangsúlyozta, ma sincs szükség a Kölcsey és nemzedéke által követett célok újraértelmezésére, csak azok megerősítésére, ez pedig leginkább a nemzeti zarándokhelyeinken valósítható meg.



Simon Előd, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja Kölcsey gazdag életútjára reflektált, a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta, míg Marian Gheorghe, Sződemeter polgármestere a romániai magyar nemzetiségű sportolók sikereire, és a román-magyar kapcsolatok jelentőségére hívta fel a figyelmet.



A Tasnádi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület, a Sződemeteri Református Egyházközség és a Kölcsey Ferenc Egyházi és Kulturális Központ által szervezett megemlékezésen Rácz Ervin lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora és Nagy Tibor, a Szilágysomlyói Római Katolikus Esperesi Kerület esperese mondott igei köszöntőt, áhítatot. Az ünnepi előadás és műsor után a megemlékezés koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zárult.

MTI