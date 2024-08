BL-selejtező - Ferencváros-Mydtjilland - egy-egy

Utoljára frissítve: 2024. augusztus 13. 23:09

2024. augusztus 12. 19:09

Ibrahim Cissé, a Ferencváros játékosa (k) gólt szerez a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, a Ferencvárosi TC - Midtjylland (dán) visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. augusztus 13-án. MTI/Hegedüs Róbert

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a keddi visszavágón a vendég Midtjyllanddal, amely így 3-1-es összesítéssel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójából.

A zöld-fehérek ugyan a francia Ibrahim Cissé góljával hamar megfelezték idegenben összeszedett hátrányukat, de a dán bajnok a második félidő elején Oliver Sörensen találatával egyenlített, innentől a magyar csapatnak nem volt reális esélye arra, hogy megfordítsa a párharcot. A Ferencváros története során nyolcadik próbálkozásra sem tudott nyerni dán riválissal szemben.



Az FTC a párharc veszteseként átkerül az Európa-liga selejtezőjének utolsó fordulójába, ahol a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka továbbjutójával küzdhet meg, legrosszabb esetben pedig a Konferencia-liga főtábláján szerepelhet. Az első meccset a szigetországiak nyerték 2-1-re.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC-Midtjylland (dán) 1-1 (1-0)

-------------------------------------------

Groupama Aréna, 18 027 néző, v.: Orel Grinfeeld (izraeli)

Továbbjutott: a Midtjylland 3-1-es összesítéssel.

gólszerzők: Cissé (17.), illetve Sörensen (50.)

piros lap: Gustavo (96.)

sárga lap: Ramírez (40.), Zachariassen (66.), Botka (76.), Kady (85.), illetve Askildsen (7.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Makreckis (Gruber, 83.), Cissé (Szevikjan, 83.), Gustavo, Ramírez (Botka, a szünetben) - Rommens, Abu Fani - Ben Romdhane, Zachariassen (Kady, 74.), Traoré - Pesic (Bassey, 43.)

Midtjylland:

------------

Olafsson - Andersson, Diao, Bech, Juninho (Gabriel, 70.) - Osorio, Martinez, Askildsen (Simsir, 30.), Sörensen - Franculino (Castillo, 90.), Buksa (Brynhildsen, 70.)

Nagy elánnal kezdett a Ferencváros, érezhetően minél hamarabb meg akarta kezdeni a felzárkózást a kétgólos előnyben lévő ellenfeléhez, amely csak elvétve tudott átlépni a félpályán, így kizárólag a védekezésre összpontosított. Bár egy ideig ezt sikerrel tették a dánok, mert vagy blokkolták a lövéseket vagy a befejezések voltak pontatlanok, aztán bő negyedóra elteltével kifizetődtek a magyar bajnok erőfeszítései, mert Cissé saját fejesének kipattanóját másodjára már a kapuba továbbította. A vezetés megszerzése után a zöld-fehérek valamelyest visszavettek a tempóból, de így is irányították az összecsapást. A szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtó, sorozatosan tetszetős támadásokat vezető FTC a szünetig nem tudta megszerezni a hőn áhított második gólt, sőt, a végén Dibusznak két nagy védése is volt, egyszer pedig Cissé tisztázta a kapuba tartó labdát.



Térfélcserét követően ismét nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, Rommens lövésénél bravúrral hárított a vendégkapus, de a hangulatot hamar lehűtötte, hogy a Midtjylland egy kontra végén bevette Dibusz kapuját. A magyar csapat nem adta fel, támadott rendületlenül, a rivális azonban szervezett védekezésével őrizte a számára kényelmes eredményt, a kinyíló hazaiak ellen pedig helyenként már gyors ellentámadásokra is futotta az erejéből. Az idő múlásával egyre kevesebb hittel próbálkozott az FTC, inkább a Midtjyllandnak volt esélye arra, hogy a két csapat hét évvel ezelőtti párharcához hasonlóan kettős győzelemmel lépjen tovább, végül maradt a vendégeknek tökéletesen meg felelő döntetlen, miközben a játékvezető - a videobíró segítségével - a hosszabbítás utolsó percében még kiállította Gustavót.

Jansen magyarázza a bizonyítványát



Pascal Jansen vezetőedző szerint a Ferencváros a kiesés ellenére megmutatta a Midtjylland ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, hogy tud jól játszani.

"Láthattuk, hogy tudunk jól játszani, ugyanis ahogy idegenben, úgy ezúttal is jobbak voltunk az ellenfélnél az első félidőben. Megmutattuk magunkat, hogy gyorsan tanulunk, de a BL brutális tud lenni, mert a legkisebb hiba is megbosszulja magát" - mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a nyáron kinevezett holland tréner, aki játékosai közül a kapus Dibusz Dénest emelte ki, mert az első félidő végén fontos védései voltak, ugyanakkor szintén döntőnek nevezte a dánok hálóőrének bravúrját a második félidő elején, mivel azt hitte, Rommens lövése gól lesz.



Jansen kiemelte, hogy a kiesés okát elsősorban a helyzetkihasználásban látja. Szerinte elég lehetőséget teremtett a csapata ahhoz, hogy továbbjusson, csak azokat nem váltotta gólra. Ezt nem az Európa-bajnokságon összeszedett arcsérülése miatt nem játszó Varga Barnabás hiányával magyarázta, mert bár remek személyiséggel rendelkező kiváló csatárnak tartja, nem a múltba kíván tekinteni, hanem a jövőbe, ezért alig várja a felépülését.



"Nem voltam részese annak a párharcnak, így számomra nem érdekes, hogy visszanézzek a múltba, inkább a jövőbe tekintek. De most nehéz is erről beszélni, mert épp elég nagy arcul csapás, hogy kiestünk a BL-ből" - reagált arra a felvetésre Jansen, hogy a Ferencváros következő ellenfele az Európa-ligában akár az a Klaksvík is lehet, amely tavaly nagy meglepetésre már a BL első selejtezőkörében elbúcsúztatta a zöld-fehéreket.



A labdaeladások a BL szintjén már reménytelenné teszik a továbbjutást

A 96. percben Gustavót vádlitaposásért kiállították.

Végtelenül ügyetlen labdaeladások jellemzik a Fradi játékát. Gyakran a saját tizenhatosnál adják oda a bőrgolyót az ellenfélnek: jobb csapat gólokkal megbüntetné a Fradit.

76. perc: Botka, aki a félidőben jött be, besárgult.

75. Zachariassen helyett Kady érkezett a pályára.

Az 50. percben Sörensen pontosan lőtt: a labda a jobb kapufáról csapódott a hálóba: 1:1

A 39. percben Ramírez sárga lapot kapott egy belépőért.

17. perc: Abu Fani szabadrúgásból nyeste középre a labdát. Cissé kapura fejelt, Ólafsson páncélmellényéről kipattant, Cissé ügyetlenül rúgott bele, de kapufáról a hálóba pattant a bőrgolyó: 1-0

A mieink:

Dibusz - Makreckis, Cissé, Gustavo, Ramírez - Abu Fani, Rommens, Zachariassen - Traoré, Pesics, Ben Romdhan

Pascal Jansen vezetőedző szerint elsősorban a helyzetkihasználáson kell javítania a Ferencvárosnak ahhoz, hogy kedden a hazai visszavágón kétgólos hátrányból megfordítsa a Midtjylland elleni párharcot a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

"Az első félidőben erősek voltunk, de a helyzetkihasználás nem volt jó. Nemzetközi szinten nem lesz öt-hat helyzetünk, csak kettő-három, de azt ki kell tudni használni" - mondta hétfői sajtótájékoztatóján a nyáron kinevezett holland szakember. - "Remélem, tele lesz a stadion, mert minden egyes Fradi-szurkolóra szükségünk van. Noha Dániában volt gyengébb pillanata, ez a csapat megérdemli a buzdítást."



Jansen felidézte, hogy a herningi első felvonás után csak azt kérdezte a játékosaitól, voltak-e már olyan helyzetben, amikor az első félidőben kétgólos hátrányba kerültek, mert ezzel rá akart világítani arra, hogy ez a párharc még korántsem dőlt el.



"Nehéz volt lenyelni, hogy saját hibáink miatt kaptunk ki 2-0-ra, de tudnunk kell kezelni ezt a szituációt. Ezt meg kell oldanunk hazai pályán, amihez elengedhetetlenül fontos, hogy magabiztosan álljunk a feladathoz" - jelentette ki az 51 éves tréner, aki több gyenge pontot is talált a rivális játékában.



Jansen felidézte, hogy pályafutása során volt már olyan párharca, amelyet csapata kétgólos vereség után fordított a maga javára hazai pályán, ugyanis tavaly tavasszal az AZ Alkmaarral 2-0-ra kikapott a belga Anderlecht vendégeként, majd Hollandiában ugyanilyen arányban győzött az együttese, amely végül 11-esekkel jutott négy köze a Konferencia-ligában.



Kristoffer Zachariassen úgy vélte, a Midtjylland nagyon jó csapat, amely fizikálisan nagyon erős és a pontrúgásai rendkívül veszélyesek, erre nagyon oda kell figyelniük. Szintén a dán rivális erősségei között említette a hosszú indításokat és a párharcokat.



"Nehéz helyzetben vagyunk, de a szurkolóink támogatásával sikerülhet. Minél hamarabb szeretnénk megszerezni az első gólt, mert akkor még sok időnk lehet a másodikra, és játszhatunk türelmesen. Képesek vagyunk akár kétszer-háromszor betalálni, de fontos lesz a kapunkat megőrizni a góltól."



A norvég középpályás kifejtette, a kedd-szombat ritmus ellenére fizikálisan jó állapotban van a csapat és készen áll az összecsapásra, kiváltképpen önbizalommal felvértezve a DVTK felülmúlása után.



A BL-főtáblára jutáshoz a mostanival együtt két párharcot kell nyerni, a győztes az utolsó körben a pozsonyi Slovan és a ciprusi APOEL továbbjutójával találkozik és legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. A vesztes átkerül a második számú európai kupasorozat selejtezőjének utolsó fordulójába, ahol a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka továbbjutójával küzdhet meg.

Nehéz, de nem reménytelen helyzetben a Ferencváros

A Ferencváros nehéz, de nem reménytelen helyzetből várja a Midtjylland elleni keddi hazai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

Hét éve, az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában még nehezebb helyzetben voltak a zöld-fehérek a második felvonás előtt, ugyanis akkor idegenben kellett volna ledolgozniuk a kétgólos hátrányukat a dán riválissal szemben. Akkor egy újabb kétgólos vereség következett, most viszont saját közönségük támogatását élvezve jobb eredményt remélnek a Ferencváros játékosai, akik közül Dibusz Dénes és Botka Endre volt részese annak a rossz emlékű párharcnak is.



Ezúttal az első, herningi találkozón a magyar bajnok idénybeli legrosszabb teljesítményét nyújtotta, a második félidőt tekintve még örülhetett, hogy megúszta 2-0-os vereséggel, ugyanis Dibusz büntetőt is hárított. Ami bizakodásra adhat okot, hogy a nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával az FTC a másik négy meccsét megnyerte úgy, hogy tíz gólt szerzett és csupán egyet kapott, a hétvégén például 2-0-ra győzött a Diósgyőr vendégeként. Az viszont nehézséget jelenthet a győzelmi kényszerben, hogy a támadósorból Marquinhost eladta a klub, a gólkirály Varga Barnabás pedig még nem épült fel az Európa-bajnokságon elszenvedett arcsérüléséből.



Az elmúlt négy évben egyszer a BL-ben, kétszer az Európa-ligában főtáblás Midtjylland szintén 2-0-s győzelemmel hangolt a budapesti visszavágóra, így két-két sikerrel és döntetlennel áll a dán bajnokságban.



A Ferencvárosnak a Midtjyllandon kívül sincsenek szép emlékei a dán csapatokkal: az UEFA Kupában 1990-ben ugyancsak kettős vereséggel esett ki a Bröndbyvel szemben, míg 2003-ban két döntetlen után 11-esekkel búcsúzott az FC Köbenhavn ellen, azaz mostanáig egyszer sem tudta legyőzni a skandináv ország képviselőit. A rivális a 2017-es párharc mellett egy évvel korábban a Videotont is felülmúlta Székesfehérváron, viszont a hazai visszavágón 1-0-ra kikapott, így végül a hosszabbításban egyenlítve jutott tovább.



A BL-főtáblára jutáshoz a mostanival együtt még egy párharcot kell nyerni, a győztes az utolsó körben a pozsonyi Slovan és a ciprusi APOEL továbbjutójával találkozik és legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. A vesztes átkerül a második számú európai kupasorozat utolsó fordulójába, ahol a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka továbbjutójával küzdhet meg.



A kedden 20 órakor kezdődő visszavágót az M4 Sport élőben közvetíti.



MTI; Gondola