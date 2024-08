Hadseregünk vitézlő nagy szépsége

Fényes, sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, katonatalálmány, úf forma, ékesség, seregben tündöklő és fénylő frisseség - Balassi szavainak megfelelően mutakozik be a társadalomnak Honvégségünk.

2024. augusztus 17. 09:06

honvedelem/Kertész László

Színpompás programokkal várja az ünneplőket a Magyar Honvédség augusztus 20-a alkalmából a fővárosban - közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel.

A Városligetbe látogatók augusztus 18-tól, vasárnaptól kezdve három napon keresztül ismerkedhetnek a modern hadsereg mindennapjaival, a katonák életével, a honvédség legújabb haditechnikai eszközeivel és harci járműveivel.



Betekinthetnek a különböző alakulatok munkájába, megismerhetik például a felderítők, a tűzszerészek, a különleges műveleti katonák nem mindennapi hivatását.



A Kós Károly sétányon és a mellette elhelyezkedő füves területen egyebek között Lynx harcjárműveket, Leopard 2A7HU harckocsit, PzH2000 önjáró löveget és Gidrán többcélú páncélozott harcjárművet állítanak ki.



A gyermekek számára is számos lehetőséget kínálnak a kiállítók, több alakulat készül programokkal a legkisebbektől kezdve a nagyobbakig. Kipróbálhatják magukat az akadálypályán, megoldhatnak játékos feladatokat, és szimulátoron keresztül a nagyobb gyermekek betekinthetnek a repülővezetés egyes részeibe, rejtelmeibe - írták.



A tájékoztatás szerint a programokban nemcsak statikus, hanem dinamikus elemek is megjelennek. A tartalékos katonák közelharc bemutatót tartanak vasárnap délután, 14 és 17 órától. A Különleges Díszelgő Csoport és a Sportszázad katonái ugyancsak látványos bemutatókkal készülnek az ünnepre. Az MH Szentendre Helyőrségi Zenekar térzenét ad hétfőn: a zenekar vonul a Kós Károly sétányon és zenél Vajdahunyad várának udvarán 10 órakor, 14 órakor és 16 órakor is.



A közleményben kiemelték, hogy a katonai légi parádé kedd délelőtt nyújt felejthetetlen kikapcsolódást a fővárosban ünneplők számára. Az érdeklődők a Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás után 9 óra és 10 óra között a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon katonai repülőgép- és helikopter-kötelékek díszelgő áthúzásait, valamint egyéni bemutatókat láthatnak.



MTI