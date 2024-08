Magyar és Karácsony (fel)forgatókönyve azonos

Olyan korrupciós botrány robbant ki, amit már a baloldali sajtó sem tud elhallgatni. Az egészben ugyanakkor nem is az a legérdekesebb, hogy a helyi baloldal milyen maffiahálózatot épített ki, hanem hogy ez a modell a jelek szerint egész Budapestre kiterjed.

2024. augusztus 23. 14:49

MTI/Máthé Zoltán

Ma még jóval 30 fok felett van a hőmérséklet, aki teheti, élvezi a nyarat. Ezekben a napokban a politika is jóval csendesebb, ez azonban csak a vihar előtti csend, hamarosan beindul a politikai nagyüzem. Nemcsak belföldön, hanem nemzetközi vizeken is. Az őszi politikai szezonkezdet előnyitánya a Tihanyban most zajló Tranzit fesztivál, majd a szep­tember elején tartandó kötcsei piknikre kell figyelni, ahol szűk körben tart előadást Orbán Viktor és felvázolja az előttünk álló időszak teendőit, szeptember végén pedig indul a parlamenti munka.

A június 9-i EP- és önkormányzati választás alaposan átrendezte az erőviszonyokat Magyarországon (és az Európai Unióban is).

Itthon teljesen összeomlott az eddig ismert balliberális oldal.

Magyar Péter megjelenésével a globalista politikai körök új reménységre tettek szert, a választáson hozta is közel azt az eredményt, mint amire az előző baloldali messiás, Márki-Zay Péter volt képes.

Magyar és a körülötte kialakult közeg már jól ismert nemzetközi mintákat követ, ugyanazt a forgatókönyvet láthatjuk megvalósulni, mint amit korábban számos más környező országban is tapasztalhattunk: külföldi finanszírozással és támogatással egy globalista politikai szereplőt akarnak hatalomba segíteni, aki gond nélkül támogat minden olyan elképzelést, amit Brüsszelben erőltetnek.

Magyar Péter még a látszatra sem ad, gondolkodás nélkül megszavazta például Ursula von der Leyen hatalomban maradását, nem fog ellenállni a bevándorlást, a genderpropagandát és a háborút támogató uniós törekvéseknek.

Ebben hasonlít egymásra Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter

A külcsín kezdetben sokaknak megtévesztő lehet, de a piros-fehér-zöld színű kirakat mögött ugyanaz a globalista világ áll, mint amit például a Momentum képvisel. Ennek kibukását láthattuk augusztus 20-án is, ahol Magyar Péter éles kirohanásban kelt ki az ünnepi tűzijáték ellen. Ugyanaz a forgatókönyv, mint a Momentumnál vagy Karácsony Gergelynél, akik szintén ellenezték a tűzijátékot. Szerencsére a magyarok többsége nem osztja ezt az álláspontot és támogatják, hogy méltó módon emlékezzünk meg Magyarország születésnapjáról.

Egy ilyen ünnepi esemény ugyanis összekovácsolja a nemzetet, egy időre elfeledteti a mindennapi gondokat, és ami talán a legfontosabb, erősíti a nemzeti identitást.

Az ilyen jellegű megszólalásoktól eltekintve csendes volt az augusztus, a politika is pihent. A mostani Tranzit fesztivállal ugyanakkor elindul a politikai idény, ahol előadást tartanak a kormány kulcsminiszterei, így többek között Szijjártó Péter, Rogán Antal és Lázár János is megfordul a tihanyi eseményen. A témakijelölések alapján várha­tóan három fontos témakör fogja majd meghatározni az előttünk álló időszakot: a szuverenitás kérdése, a gazdasági helyzet javítása és a háború lezárásának ügye.

A szuverenitás védelmének fontossága nem is kérdéses, ugyanis az utóbbi években egyre látványosabban próbálkoznak beavatkozni a magyar belpolitikai életbe.

Elég csak a balliberális oldalnak nyújtott többmilliárdos külföldi támogatásra gondolni.

A gazdaság pedig a háború és a szankciós politika hatására került nehéz helyzetbe egész Európában, s ebben a környezetben kell a magyar politikának kiutat keresnie és megtalálnia azt az irányt, amivel ismét dinamikus növekedési pályára állítható hazánk gazdasága.

Sajnos az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünknek számító Németország továbbra is recesszióval küzd, a német ipar pedig egyre rosszabb bőrben van. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik szorosan a háború lezárásának ügye, ami alapjaiban befolyásolja Euró­pa gazdaságát. Ha sikerül békét teremteni, annak azonnal pozitív hatása lenne az európai, így a magyar gazdaságra is.

A szeptember eleji kötcsei pikniken Orbán Viktor zárt körben szokott egy átfogó helyzetértékelést adni, illetve felvázolja azokat a célokat, amelyeket a kormány el akar érni az előttünk álló időszakban. Mivel zártkörű rendezvényről van szó, a nyilvánosság csak a kiszivárgó információkból tud tájékozódni, ugyanakkor a legfontosabb megállapítások rendre megjelennek az újságokban.

Mielőtt a nemzetközi vizekre eveznénk, maradjunk még egy kicsit a belpolitikánál, nem lehet ugyanis elmenni szó nélkül az óbudai korrupciós botrány mellett.

Miután letartóztatták Óbuda-Békásmegyer DK-s polgármesterét, egy olyan korrupciós botrány robbant ki, amit már a baloldali sajtó sem tud elhallgatni. Az egészben ugyanakkor nem is az a legérdekesebb, hogy a helyi baloldal milyen maffiahálózatot épített ki, hanem hogy ez a modell a jelek szerint egész Budapestre kiterjed.

Emlékezetes, 2022-ben az Anonymus nevű ismeretlen figura különféle videók­ban az óbudai eset mellett több olyan bizonyítékot is bemutatott, ami arra utalt, hogy Karácsony Gergely alatt egy egész Budapestet magában foglaló korrupciós hálózat működik. Akkor mindent tagadtak, kitalációnak titulálták. És ami a legfontosabb, az érintettek hallgattak.

Karácsony is úgy tett, mintha nem tudna semmiről.

Most azonban az egyik érintett vádalkut kötött, amelynek részeként terhelő bizonyítékokat adott át a nyomozó hatóságnak, így le lehetett tartóztatni az egyik baloldali nagyhalat, az óbudai polgármestert.

Mindez azt jelzi, hogy a budapesti baloldal korántsem úszta meg a piszkos mutyikat. Előbb-utóbb mindenkit utolér az igazság! Még Karácsony Gergelyt és társait is,

így nem lepődnék meg, ha az előttünk álló időszak ezektől az ügyektől is hangos lenne.

A nemzetközi színtéren a legfontosabb előttünk álló esemény az Amerikai Egyesült Államok november 5-i elnökválasztása. Ezen a választáson nemcsak az amerikai politika iránya dől majd el, hanem az orosz–ukrán háború alakulása és a közel-keleti válság is. A Joe Biden fémjelezte politika ugyanis háborús helyzetet idézett elő világszerte, egyre instabilabbá vált világunk.

Emlékezetes, Donald Trump volt hosszú idő után az egyetlen olyan amerikai elnök, aki nem kezdett új konfliktusba, sokkal inkább a stabilitást támogatta a világban, minden térségben a békéért dolgozott. Nem lenne ez másként egy esetleges győzelme után sem, hiszen a republikánus elnökjelölt azt tűzte ki célul, hogy Ukrajnában és a Közel-Keleten is békét teremtsen.

Ez hazánk és Európa számára is kiemelten fontos lenne, nem véletlenül támogatja Orbán Viktor ilyen hangsúlyosan Trumpot. A helyzet ugyanakkor kiszámíthatatlan, Kama­la Harris megjelenése ismét kiélezetté tette a versenyt.

Végül nem mehetünk el Brüsszel mellett sem. Ugyancsak a nyári időszak fontos eseménye volt, hogy létrejött az Orbán Viktor és szövetségesei fémjelezte Patrióták Európáért frakció az Európai Parlamentben, amely egyből a harmadik legnagyobb pártcsoportosulás lett Brüsszelben.

Ahogy az várható volt, a fősodratú politikai erők megpróbálják kizárni az uniós döntéshozatalból a patriótákat, ugyanakkor ez pont az ellenkező hatást éri el: a szabadságharcosokat sosem engedték oda az asztalhoz, a magyar kormányfő által vezetett csoportosulás ezzel is mutatja, hogy szembeszáll a háborúpárti globalista elittel.

Ugyancsak kiemelt téma lesz hazánk számára az uniós források ügye, amely kapcsán a hírek szerint hamarosan újabb pozitív fejlemények várhatók.

Összefoglalva: mind belpolitikai, mind nemzetközi színtéren sorsdöntő időszak előtt állunk.

Öveket becsatolni!

Deák Dániel

magyarnemzet