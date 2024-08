Feljelentjük a hungarofób EU-szélsőséget

A rasszizmus legvisszataszítóbb változata a hungarofóbia. Ez jellemzi az Európai Unió szélsőséges politikusait. Hazánk jogi úton védekezik a brüsszeli gyűlöletpolitika ellen.

2024. augusztus 25. 09:17

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Porosz vagy finn? - Mi váltja meg az oktatásügyet? című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én. MTI/Krizsán Csaba

Magyarországnak elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió szinte korlátlan mennyiségben írná elő számára: nyissa ki a kapukat az illegális migránsoknak, indítson eljárásokat, és ezáltal engedje be őket az unió területére - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Rétvári Bence beszámolt arról, hogy egy, a nyáron elfogadott végrehajtási terv szerint Magyarországnak kellene elbírálnia az illegális migránsok által benyújtott összes kérelem több mint negyedét; ez aránytalanul nagy, ettől kialakulnának azok a migránsgettók, amiket el akarnak kerülni.



Kiemelte, ki kell építeni a kapacitást a kérelmek elbírálásához, ezt 2028-ra a négyszeresére kell növelni, és azután is biztosítani szükséges a hozzáférést a kérelmek benyújtáshoz.



"Mi 2015 óta ugyanazt a politikát képviseljük: betartjuk a magyar és az európai uniós jogszabályokat, amelyek egyértelművé teszik, a határokat meg kell védeni, illegálisan a zöldhatáron okmányok nélkül nem lehet átjönni" - hangoztatta.



Rétvári Bence kiemelte, ehhez képest azt látják, a határvédelem 2 milliárd eurós, azaz 800 milliárd forintnyi költséget nem fedezik, és az Európai Bíróság "hihetetlenül aránytalan és igazságtalan büntetése" értelmében Magyarországnak 78 milliárd forint, és utána még napi 1 millió euró bírságot kellene fizetnie.



Ez egyértelműen nem egy jogi következmény, hanem politikai nyomásgyakorlás, zsarolás, azért, hogy Magyarország engedje be a migránsokat, és engedjen a békepárti álláspontjából - közölte.



Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarország nem hagyja magát, nemzetközi jogban jártas szakemberek bevonásával keresi a megoldást igényei érvényesítésére, ennek feltételeit vizsgálják.



A magyarok, meg általában az unió keleti országai teljes mértékben elutasítják, hogy ide tömegesen betelepítsenek illegális migránsokat, ha Brüsszel tényleg tömegesen akar bevándorlókat, akkor annak is megnézik a lehetőségét, miként lehet megoldani, hogy felszállnak valahol a magyar határ közelében, és leszállnak Brüsszelben - mondta.



Rétvári Bence emlékeztetett rá, a schengeni szabályozásnak az volt a lényege, hogy belül átjárható legyen Európa, e vívmány azonban a migráció következményeként "erősen megrepedt", nagyon sok helyen belső határőrzést vezettek be, mert a külső határokat nem védi meg az unió.



Az angliai merényletnél látható volt, nemcsak az ide érkező migránsok, hanem azoknak a gyerekei sem integrálódnak Európában, ők is el tudnak követni ugyanolyan bűncselekményeket, tehát nincs kulturális identitás alapon levő integráció Európában - közölte.



Az államtitkár úgy vélte, az illegális migráció a közbiztonság mellett az unió versenyképességére is kedvezőtlen hatással van, mert a belső határellenőrzések miatt egyre kevésbé mondható el, hogy átjárhatók a belső határok.



"Ez már nemcsak kényelmetlenség a turistáknak, hanem ez gazdasági hátrány azoknak, akik kereskednek, árut szállítanak az unión belül" - mutatott rá.



Rétvári Bence szörnyűnek nevezte, hogy egy liberális, migrációpárti politikai nyomás miatt akár a bizottságban, akár a bíróságban, akár az unió más szerveiben az összes korábbi garanciát, biztonsági rendszert, a schengeni szabályokat, a dublini menekültügyi eljárást és minden más korábbi uniós jogszabályt pont a fordítottjaként értelmeznek, pedig e szabályokat azért hoztak létre, hogy megvédjék az uniót.



Az elmúlt tíz évben kiderült, nem működik az a logika, hogy beengedik azokat, akiknek nincs jogcímük a tartózkodásra, majd kitoloncolják őket - mondta az államtitkár.



Közölte, az unió tíz kiutasítási döntésből kilencet nem tud végrehajtani, ha sikeres, akkor csak nyolcat, és nincs garancia, hogy a kitoloncoltak nem térnek vissza.



Rétvári Bence szólt a Nemzeti Kártya program orosz és fehérorosz állampolgárokra történő kiterjesztéséről is. Hangoztatta, hogy a beutazási szabályok nem változtak, a munkavállalási céllal Oroszországból vagy Belaruszból Magyarországra érkezők ugyanolyan közbiztonsági, nemzetbiztonsági átvizsgáláson esnek át, mint mindenki más.



Annyi változás történt, hogy aki megkapja a vízumot, és bejöhet Magyarország területére, nem kell még külön munkavállalási engedélyt kérnie - fűzte hozzá.

MTI