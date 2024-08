Európa Liga: Győzött a Fradi

Az Orbászvár kihagyott három tizenegyest, ezzel megtette a szívességet a Fradinak. Az FTC jobb csapat, mint a bosnyák együttes, de 95 perc alatt egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt.

2024. augusztus 30. 00:23

2024. augusztus 29. 20:59

Makreskis küzd – fradi.hu

A hazai döntetlent követően csütörtökön hosszabbítás után 1-1-et játszott a Ferencváros a bosnyák Borac Banja Luka vendégeként, amelyet aztán tizenegyesekkel múlt felül a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójában.

Az eseménytelen, helyzetek nélküli mérkőzés hosszabbításában a hazai csapat szerzett vezetést szögletből, majd Varga Barnabás büntetőből egyenlített. Az idegek csatájában végül a zöld-fehérek bizonyultak jobbnak, így a második számú európai kupasorozat főtábláján szerepelhetnek. Az FTC sorozatban hatodszor főtáblás, ebből negyedszer az Európa-ligában.



Az El sorsolását pénteken 13 órától tartják Monacóban.

Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó:

Borac Banja Luka (bosnyák)-Ferencvárosi TC 1-1 (0-0, 0-0, 1-0) - 11-esekkel: 2-3

Banja Luka, v.: Erik Lambrechts (belga)

Továbbjutott: a Ferencvárosi TC 1-1-es összesítéssel, tizenegyesekkel.

gólszerzők: Grahovac (104.), illetve Varga (111., 11-esből)

sárga lap: Herrera (90+1.), Hrelja (95.), Manojlovic (109.), Meijers (119.), illetve Maiga (8.), Misidjan (41.), Ben Romdhane (63.), Varga (90+6.), Knoester (102.)

Borac Banja Luka:

Manojlovic - Vukcevic (Kvrzic, 86.), Meijers, Carolina, Herrera - Grahovac, Skorup (Pihler, 86.) - Kulasin (Hrelja, 75.), Savic, Sreckovic (Cavic, 64.) - Lukic (Vukovic, 94.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Makreckis, Knoester, Cissé (Gruber, a hosszabbítás szünetében), Ramírez (Civic, 76.) - Rommens, Abu Fani, Maiga (Zachariassen, a szünetben) - Misidjan (Ben Romdhane, a szünetben), Pesic (Varga, 85.), Traore (Kady, 71.)

A Ferencváros ugyan az első mérkőzéshez hasonlóan fölényben futballozott, de kapura ugyanúgy veszélytelen volt, mint Budapesten. Egyedül Abu Fani távoli lövése okozott izgalmat, de a labda nem sokkal elkerülte a jobb sarkot. A magyar bajnok támadásaiból hiányzott a kreativitás és a lendület, így pedig csupán annyit tudott felmutatni a szünetig, hogy közel kétszer annyit birtokolta a labdát, mint ellenfele, de ez helyzetekben egyáltalán nem mutatkozott meg.



A térfélcserét követően sem változott a játék képe, a zöld-fehérek csupán meddő mezőnyfölényt tudtak kiharcolni. Hiába irányította a meccset az FTC, nem tudta átjátszani a szervezetten védekező bosnyákok hátsó vonalát, így továbbra is csendesen csordogált a mérkőzés. A Ferencváros támadójátékáról a legbeszédesebb adat, hogy kilencven perc alatt egyetlen kaput eltaláló kísérlete sem volt, így következhetett a hosszabbítás.



A ráadásban is helyzetek nélkül teltek percek, mígnem a hazaiak egy szöglet után váratlanul vezetést szereztek. Hátrányban az FTC ugyan valamelyest nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, de az egyenlítést csak a rivális kapus nagy hibájának köszönhette, ugyanis Manojlovic egy előrevágott labdánál rosszul mozdult ki, a labda helyett Kadyt találta el, a büntetőt pedig a csereként beállt Varga értékesítette. Az idegek csatájában a Ferencváros bizonyult jobbnak, így ha nehezen is, de a második számú sorozatban folytathatja szereplését, míg a Borac Banja Luka a Konferencia-ligába került át.

MTI

95 perc alatt egyetlen kaput eltaláló lövése sem volt a Ferencvárosnak

109. perc: Varga Barnabás tizenegyesből gólt lő: 1:1

103. perc: szöglet után gól fejeltek a bosnyákok.

85. perc: Varga Barnabás bejön.

Ha a Fradi nem jutna tovább, hatalmas blama lenne Jansen edzőnek: az ő irányítása alatt esett el a Fradi a Bajnokok Ligájában való szerepléstől. Attól a dán csapattól kapott ki, amely együttes a pozsonyi Slovannal szemben most alulmaradt. A minőségi fölény az FTC oldalán van, ám ez a Groupamában gólhelyzeteket nem eredményezett.

A mieink:

Dibusz – Mackreckis, Knoester, Cissé, Ramírez – Rommens, Abu Fani, Maiga – Misidjan, Pesics, Traoré

gondola, fradi.hu