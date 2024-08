Máté Csaba a Debreceni VSC vezetőedzője

Újra magyar edzője van a Debrecennek. Máté Caba tudása lehetővé teszi, hogy a DVSC elinduljon azon az úton, amelyen két-három év múlva a szurkolók által várt Négy Nagy csapat egyik legyen. Ehhez természetesen az edző kevés, de az egyik nélkülözhetetlen feltétel.

2024. augusztus 30. 19:47

A mester – MTI/Kovács Tamás

A Debreceni VSC labdarúgóklub szeptember elsejétől Máté Csabát nevezte ki vezetőedzőnek.

Az 54 éves szakembernek ez lesz az első vezetőedzői megbízatása, korábban csak megbízottként irányított együtteseket, így a Paksot és a Ferencvárost.



A hajdúsági klub honlapja felidézte, hogy játékosként többek között a Tatabánya és a belga KV Kortrijk együttesében is megfordult, edzői pályafutását pedig szülővárosában, Szekszárdon kezdte. Később pályaedzőként segítette Erwin Koeman szövetségi kapitány munkáját a válogatottnál 2008 és 2010 között, majd a Haladásnál és a Paksnál tevékenykedett.



Máté Csaa 2012-től 2023-ig a Ferencváros stábjának a tagja volt, együtt dolgozott többek között Ricardo Monizzal, Thomas Doll-lal, Szerhij Rebrovval, Peter Stögerrel és Sztanyiszlav Csercseszovval is. Többször kapott szerepet megbízott vezetőedzőként, tavaly a zöld-fehéreket a Konferencia-liga csoportkörébe vezette, ennek ellenére nem véglegesítették pozíciójában, s helyét a szerb Dejan Stankovic vette át.



A DVSC hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Srdjan Blagojeviccsel, miután négy mérkőzésen mindössze négy pontot gyűjtöttek a piros-fehérek, akik így a tizedik helyen állnak a tabellán. A Debrecen szombaton - még Máté Csaba nélkül - a Zalaegerszeget fogadja Dombi Tibor irányításával, így az új tréner a válogatott szünet után, szeptember 14-én a másodosztályú Békéscsaba vendégeként mutatkozhat be a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában.



MTI