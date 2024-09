Nézsa példát ad a Kárpát-medencei térségnek

A szülők 95, a pedagógusok 98 százaléka helyeselte, hogy az új tanévben a diákok már nem használhatnak mobiltelefont az iskolában – jelezte Soltész Miklós.

2024. szeptember 1. 13:42

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára papírrepülőt tart a kezében a Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén Nézsán 2024. szeptember 1-jén. MTI/Lakatos Péter

Több mint 20 ezren kezdik meg a tanévet hétfőn nemzetiségi iskolákban, óvodákban szerte az országban - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Nógrád vármegyei Nézsán.

Soltész Miklós a szlovák nemzetiségi általános iskola tanévnyitó ünnepségén hangsúlyozta: minden olyan juttatás, lehetőség, amely megilleti az állami, önkormányzati, egyházi iskolákat, megilleti a nemzetiségi iskolákat is, legyen az az ingyenes tankönyv vagy a pedagógusok béremelése.



Az államtitkár köszönetet mondott az országos és helyi szlovák önkormányzatoknak azért, hogy öt országos és öt települési intézményt tartanak fenn az országban.



Beszédében kitért arra: a szülők 95, a pedagógusok 98 százaléka helyeselte, hogy az új tanévben a diákok már nem használhatnak mobiltelefont az iskolában.



Lehet, hogy először furcsa lesz - mondta -, de ez is a teljes értékű nevelés része, "hozzá fogunk szokni, az áldását pedig mindenki élvezi majd".



Soltész Miklós arra biztatta a nézsaikat és a környékbeli településeken élőket, hogy tartsák meg a szlovák nemzetiségüket, annak értékeit azoknak a családoknak is adják tovább, akik nem szlovák nemzetiségiként élnek, mert ettől csak gazdagabbak, erősebbek lesznek.



Ahhoz, hogy a nevelés teljes legyen, összefogásra van szükség az egyházzal, a pedagógusokkal, és nagyon sokat tudnak segíteni a szülők - hangsúlyozta, hozzátéve, ha a szülők együtt tudnak gondolkodni az oktatás többi szereplőjével, a gyerekekből a legtöbbet hozhatják ki közösen. Ehhez szükség van a szigorra is - tette hozzá.



Soltész Miklós természetesnek nevezte, hogy a magyar kormány támogatja a szlovák nemzetiségi iskolákat, ami - emelte ki - egyben iránymutató Magyarország és Szlovákia együttműködésében.



Úgy fogalmazott: azt tapasztalják, hogy amit Magyarországon meg tudnak adni a szlovák nemzetiségnek, azt sokszor a felvidéki magyarok visszakapják a szlovákiai iskolákban, "ez így természetes, így jó, példamutatónak kell lennie más nemzetek között is".



A nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 2016. szeptember 1-től a Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik.



Ez idő alatt 106-ról 195-re emelkedett a tanulók száma - ismertette Sztankóné Steflik Éva intézményvezető.



Kucsera Andrásné, a helyi szlovák önkormányzat elnöke köszönetet mondott a kormánynak és az államtitkárságnak, amiért csaknem 390 millió forintos támogatást kaptak az iskola kastélyépületének felújítására, tantermek megújítására, a fűtés korszerűsítésére, egyéni tanulószobák és könyvtár kialakítására, és az iskola mellett támogatták a tájház megvásárlását és felújítását, továbbá a Szent Jakab templom felújítási munkálatait is.

