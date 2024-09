Egy hónap múlva Szemrevaló Filmfesztivál – fókuszban irodalmi adaptációk és női rendezők

Idén október 10-20. között rendezik meg a 13. SZEMREVALÓ│SEHENSWERT FILMFESZTIVÁLt a budapesti Művész moziban. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös filmhete a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. A fesztiválon bemutatott alkotások közül több is irodalmi vonatkozású, illetve női rendező alkotása. A nyitófilm Robert Seethaler Egy egész élet című regényének feldolgozása. Szerepel a kínálatban a Miért nem küldtél az angyalok közé?, mely Julia Franck 25 nyelvre lefordított, azonos című regénye alapján készült és Joachim Meyerhoff végtelenül vicces önéletrajzi regényének megfilmesítése a Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt? is. Bemutatják továbbá Pabst remekművét, a Pandora szelencéjét. A film fontos szerepet játszik a hamarosan hazánkba látogató Daniel Kehlmann legújabb regényében a Mozgóképben is. Végül a magyar származású Katalin Gödrös legújabb filmje, a Silvia Tschui regényén alapuló Jakob lova is a program része.

2024. szeptember 9. 16:14