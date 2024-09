Új elnököt választ a Fidelitas

Sose rejtettük véka alá, hogy szellemi és politikai értelemben az európai politika mérgező elemei kik, és ezeket nevükön is neveztük és nevezzük. Ezért állunk szellemi össztűz alatt! – fogalmaz Mohácsy István.

2024. szeptember 9. 16:43

A Fidelitas országos elnöksége a szervezet tisztújító kongresszusát november 16-ra hívta össze. A kongresszus helyszíne Debrecen lesz. Az országos elnökség Mohácsy Istvánt, jelenlegi alelnököt javasolja a Fidelitas következő elnökének. Őt kérdezte a Gondola.

– Alelnök úr, Brüsszel a tagállamokban igyekszik a nemzeti elkötelezettséget olvasztani. A Fidelitas miképpen erősíti a magyar fiatalokban a hazafiságot?

– Mi azt látjuk, hogy minden magyar fiatalban ott van a hazaszeretet és a patriotizmus csírája, de olyan világ vesz körül bennünket, amely ezt minden eszközzel próbálja gyökértelen, globalista, értékmentes irányba tolni, óriási erővel. A mi legnagyobb fegyverünk ez ellen az, hogy megmutatjuk, nem csak ez a világ létezik. Patriótának lenni az igazi lázadás! A digitális világban tapasztalható, álidentitások és virtuális közösségek helyett mi a valódi közösségek erejében és a nemzeti elköteleződésben hiszünk.



– Hazánk egyik legnagyobb gondja a népességfogyás. Ez ellen éppen a Fidelitas korosztálya tehet a legtöbbet. Pártjuk hogyan bátorítja fiataljainkat a gyermekvállalásra?

– Valószínűleg mindenki számára ismert, hogy Európában Magyarországon van a legszélesebb körű családtámogatási rendszer. A kormány célja, hogy megkönnyítse a fiatalok számára a családalapítást és valljuk be, amit a kormány kér a fiataloktól, az nem is olyan rossz. A kormányzati támogatások és intézkedések lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára, hogy a családalapítást ne nehézségként, hanem reális és támogatott életútként jelenjen meg. Fiatal, kétgyermekes apaként én is tudom, hogy ez nagyobb kihívás, mint egyedül vagy kettesben élni az életet, de amíg a mi politikai közösségünk vezeti Magyarország kormányát, minden eszköz biztosított ahhoz, hogy egy fiatal pár gyerekeket tudjon nevelni. Mi azzal bátoríthatjuk saját korosztályunk, ha személyes életünkkel pozitív példát mutatunk.

– Országunkban szellemi rombolást végeznek az Atlantikumból pénzelt, onnan irányított NGO-k. A Fidelitas mit tesz az idegen politikai érdekű szellemi környezetszennyezés ellen?

– Az első és legfontosabb dolog, hogy egy politikai közösség rámutasson, kik azok, akik ezt csinálják. Sose rejtettük véka alá, hogy szellemi és politikai értelemben az európai politika mérgező elemei kik, és ezeket nevükön is neveztük és nevezzük. Ezért állunk szellemi össztűz alatt! Európában rengeteg patrióta gondolkodású fiatal van, akik szintén kiállnak értékeik mellett és rámutatnak, hogy kik azok, akik globalista érdekeket szolgálnak. Közép-Európa legnagyobb politikai ifjúsági szervezeteként a feladatunk az, hogy az európai patrióta fiatalokat egy közösségbe tereljük és megszervezzük őket.

Molnár Pál

gondola