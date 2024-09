Oszoly-csúcs „oszolj!" nélkül

Lőw Zsolt arról is beszélt, hogy Thomas Tuchellel akadtak korábban surlódásaik, de végül közösen lettek sikeresek. Arra is magyarázattal szolgált, hogy 2020-ban miért nem tudta megnyerni a PSG a Bajnokok Ligáját. Arról is szó esett, hogy mi kellett a Chelsea nagy sikeréhez, illetve, hogy mit jelentett a Bayernnek Harry Kane szerződtetése. Természetesen Lőw Zsolt a magyar szövetségi kapitányi posztról és az újpesti kispadról is beszélt.