Későn cserélt a Fradi edzője – Videó!

Semmi sem indokolja, hogy ne legyen legalább olyan jó klubfutballunk, mint a horvát, az osztrák vagy a cseh profi labdarúgás. Valószínűleg új agytrösztöt kell kialakítani, bevonva a Nyugat-Európában eredményes magyar szakembereket.

Utoljára frissítve: 2024. szeptember 26. 21:08

2024. szeptember 26. 20:51

A Fradi világklasszis kapusa, Dibusz Dénes önmagában kevés volt: játékostárai elaludtak a pályán a nemzetközi tétmérkőzésen – Kép. Fradi

A Ferencváros 2–1-re kikapott a belga Anderlecht otthonában az Európa-liga főtáblájának nyitónapján. Bozsik Péter, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya és az M4 Sport állandó szakértője úgy véli, hogy a megszokott dinamika és az agresszivitás hiánya eredményezte a vereséget.

A gól nélküli első félidő után az Anderlecht a 60. percben szerzett vezetést Verschaeren váratlan lövésével, hat perccel később pedig Dolberg büntetőből megduplázta csapata előnyét. Bár a mérkőzés hajrájában emberelőnybe került a Ferencváros, majd Traoré révén a szépítés is összejött, végül mégis pont nélkül maradt a magyar bajnok.

„Nem éreztem a Fradi játékában azt a dinamikát, azt az egészséges agresszivitást, ami jellemző rájuk. Védekezésben rendben volt a teljesítmény, de támadásban kimerült a tudományunk egy meddő labdabirtoklásban – az sem a veszélyes harmadban, hanem leginkább a saját térfélen és a középső harmadban volt jellemző” – értékelt Bozsik Péter.

Az első két ferencvárosi mérkőzésén három gólt szerző Matheus Saldanhát a 71. percben küldte pályára Pascal Jansen.

„Nem tudhatjuk, milyen állapotban van” – válaszolta Bozsik arra, hogy Saldanha korábbi pályára lépése esetleg javított volna a Ferencváros támadójátékán. „Az eredmény azt mutatja, hogy talán későn állt be, de ezzel úgy vagyok, hogy bár fontos az egyéniség, inkább csapatszinten vagyok kicsit csalódott a látottak alapján.”

A korábbi szövetségi kapitány kitért arra is, hogy meghonosodhat-e a kétcsatáros játék a zöld-fehéreknél.

„Ellenfélfüggő: egy Tottenham ellen például kockázatos lenne két csatárral pályára lépni. Előfordulhat, hogy néha egymás mellett fog játszani Varga és Saldanha, de nem hiszem, hogy Jansen tartósan átállna egy 4–4–2-es felállásra” – fogalmazott.

„Az Anderlecht egy rutinos csapat, azt gondolom, hogy okosan és jól lehozták az emberhátrányt. A bő tíz perc inkább egy kései, kétségbeesett lehetőség volt, de kevés volt az idő ahhoz, hogy élni tudjunk vele.”

Jövő csütörtökön a Tottenhamet fogadja a Ferencváros a Groupama Arénában. Bozsik úgy véli, ha nem lesz harapósabb, agresszívebb a csapat, akkor nehéz lesz a pontszerzés az angol csapat ellen.

„Ha nem javul a játék, akkor nehéz lesz kiharcolni a továbbjutást. A Tottenham ellen nem vagyunk esélyesek, a Nice is egy más dinamikájú csapat, a Dinamo Kijevet sem szabad lebecsülni, főleg úgy, hogy idegenben lépünk pályára. A Malmö elleni hazai meccset vehetjük nagyon fontosnak, illetve a PAOK ellen is lehet keresnivalónk – néhány éve a Fehérvár is megfricskázta őket idegenben. Ha a Dinamo Kijevet is idevesszük, akkor egy 2.5, három csapat ellen lehet esélyünk, de összességében mindenképp többet kell nyújtani, mert picit tompának érzem a Fradit” – vélekedett.

A Ferencváros–Tottenham Európa-liga mérkőzést jövő csütörtökön az M4 Sport 18 órától élőben közvetíti (kezdés: 18.45).

