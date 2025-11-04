Állj, ne tovább! - Hankó Balázs feljelenti Dobrev Klárát

Szerző: Gondola

2025. november 4. 18:38

Hankó Balázs feljelenti Dobrev Klárát pedofilvádak miatt - a miniszter szerint a DK-elnök kijelentése hazug és megalapozatlan.

Feljelentést tesz Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke ellen. A miniszter kedden közzétett Facebook-videójában jelentette be döntését, amelyben visszautasította a DK-s politikus kijelentéseit.

Hankó Balázs a videóban úgy fogalmazott:

„Állj, ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen, mert hazug és aljas módon vádol.”

A miniszter Dobrev Klára korábbi bejegyzésére reagált, amelyben az ellenzéki politikus azt írta: „Hány pedofil pap kapott még tízmilliókat az államtól szexuáledukációs felvilágosító képzésre? Válaszokat követelünk Hankó Balázstól.”

Hankó Balázs szerint a kijelentés megalapozatlan és súlyos vád, ezért jogi lépéseket tesz az ügyben. A miniszter azt is hozzátette:

„Az aljas vádat visszautasítom. Állj, és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen. Kíváncsian várom, hogy az Európai Parlament mentelmi jogát felfüggeszti-e.”

Dobrev Klára európai parlamenti képviselőként mentelmi jogot élvez, így a feljelentés esetleges folytatásához az Európai Parlamentnek kell döntést hoznia a mentelmi jog felfüggesztéséről.