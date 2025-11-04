Két álommeccs egy este: Liverpool-Real Madrid és PSG-Bayern a BL-ben!
Szerző: Gondola/MTI
2025. november 4. 12:35
A Bajnokok Ligája negyedik fordulója igazi futballcsemegét ígér. Kedden a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool hazai pályán fogadja a Real Madridot, a sorozat egyik legnagyobb rangadóján.
Ugyanezen az estén a címvédő Paris Saint-Germain a hibátlan mérleggel álló Bayern Münchent látja vendégül. A két gigászi összecsapás döntő fontosságú lehet a csoportelsőség szempontjából, és minden esély megvan arra, hogy látványos, gólgazdag mérkőzéseket lásson a közönség.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:
Kedd:
- Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 18.45
- SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 18.45
- Atlético Madrid (spanyol) – Union Saint-Gilloise (belga) 21.00
- Bodö/Glimt (norvég)– AS Monaco (francia) 21.00
- Juventus (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
- Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00
- Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
- Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 21.00
- Tottenham Hotspur (angol)– FC Köbenhavn 21.00
Szerda:
- Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) 18.45
- Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) 18.45
- Ajax Amsterdam (holland)–Galatasaray (török) 21.00
- Club Brugge (belga)–FC Barcelona (spanyol) 21.00
- Internazionale (olasz)–Kajrat Almati (kazah) 21.00
- Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német) 21.00
- Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00
- Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 21.00
- Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német) 21.00
