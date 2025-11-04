Elhunyt Dick Cheney - Bush alelnöke, aki a 9/11 utáni világot formálta

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

84 éves korában elhunyt Dick Cheney, George W. Bush amerikai elnök alelnöke a 2001. szeptember 11-i terrortámadások és az iraki háború idején - közölte kedden a családja.

Hosszú betegség után hunyt el Amerika egyik legbefolyásosabb alelnöke

Richard Bruce „Dick” Cheney, az Egyesült Államok 46. alelnöke november 3-án, 84 éves korában hunyt el. Felesége, Lynne, lányai, Liz és Mary, valamint más családtagjai vele voltak halálának pillanatában - áll a család közleményében, amelyet a Fox News ismertetett. A halál oka tüdőgyulladás, valamint szív- és érrendszeri szövődmények voltak.

A közlemény szerint a republikánus „Dick Cheney évtizedeken át szolgálta hazáját, többek között a Fehér Ház kabinetfőnökeként, Wyoming állam kongresszusi képviselőjeként, védelmi miniszterként és alelnökként. Nagyszerű és jószívű ember volt, aki gyermekeinek és unokáinak hazaszeretetet, bátorságot, becsületet, kedvességet és a legyek horgászat iránti szenvedélyét adta tovább.”

Cheney hosszú ideje küzdött szívproblémákkal és élete során öt szívinfarktust szenvedett el, és 2012-ben szívátültetésen is átesett.

Az amerikai politikai élet egyik legbefolyásosabb és legvitatottabb alakja volt. Két cikluson át, 2001 és 2009 között szolgált alelnökként, és meghatározó szerepet játszott az Egyesült Államok „terrorizmus elleni háborújában”, beleértve az afganisztáni és iraki katonai beavatkozásokat is. Cheney a Bush-adminisztráció egyik legkeményebb hangja volt a biztonságpolitikai kérdésekben, és a titoktartásáról, valamint a végrehajtó hatalom kiterjesztéséért folytatott küzdelméről is ismerték.

A 2001. szeptember 11-i támadásokat követően Cheney határozottan kiállt a terrorizmussal gyanúsított foglyok határozatlan idejű fogva tartása és a hírhedt „waterboarding” vallatási módszer mellett.

„Jól érzem magam mindazzal kapcsolatban, amit tettünk. Ha újra hasonló helyzetbe kerülnénk, ugyanígy cselekednék”

- nyilatkozta 2008-ban a Fox Newsnak.

Cheney 2011-ben, Oszama bin Laden halála után úgy fogalmazott, ez „nagyon jó nap Amerikának”, ugyanakkor figyelmeztetett: „a háborúnak még nincs vége”, és szerinte az Egyesült Államoknak továbbra is ébernek kell maradnia.

Sokan a konzervatív Amerika hősének tartották, Hillary Clinton és mások Darth Vaderhez hasonlították

Alelnöksége előtt Cheney a védelmi miniszteri posztot töltötte be George H. W. Bush elnök idején (1989–1993), és ebben a tisztségben az Öböl-háború katonai műveleteinek egyik kulcsszereplője volt. Korábban Wyoming állam képviselőjeként és Gerald Ford elnök kabinetfőnökeként is szolgált.

A politikai pálya mellett Cheney az üzleti életben is aktív volt: 1995 és 2000 között a Halliburton olajipari vállalat vezérigazgatójaként dolgozott.

Richard Bruce Cheney 1941. január 30-án született Lincolnban, Nebraskában, és Casperben (Wyoming) nőtt fel. A Wyoming Egyetemen szerzett diplomát, majd a hatvanas évek végén kezdett el dolgozni Washingtonban, ahol hamar a republikánus kormányzati elit meghatározó figurájává vált.

Cheneyt sokan a konzervatív Amerika hősének tartották, míg mások – köztük Hillary Clinton – „Darth Vaderhez” hasonlították politikai stílusa miatt.

Életéről 2011-ben jelentette meg emlékiratait In My Time címmel.

Cheney késői évei: konfliktusok Obamával és harc Trump ellen Cheney nem rejtette véka alá véleményét az őt követő kormányzatokkal szemben sem. Élesen bírálta Barack Obama politikáját, akiről 2015-ben azt mondta: „Olyan elnök, akinek politikája maradandó károkat okoz az Egyesült Államoknak.” Később Donald Trumppal is nyílt konfliktusba került, különösen miután lánya, Liz Cheney - Wyoming korábbi kongresszusi képviselője - a republikánus párt Trump-ellenes szárnyának egyik legismertebb alakja lett. 2022-ben Cheney lánya kampányában is szerepelt, amikor televíziós reklámban súlyos szavakkal illette a volt elnököt: „Nem volt még ember a nemzetünk 246 éves történetében, aki nagyobb veszélyt jelentett volna a köztársaságunkra, mint Donald Trump. Hazugságokkal és erőszakkal próbálta ellopni a választást, miután a szavazók elutasították. Gyáva ember. Egy igazi férfi nem hazudna a támogatóinak.” Cheney 2024-ben is megőrizte Trump-ellenes álláspontját: bejelentette, hogy a választásokon a demokrata alelnökre, Kamala Harrisre fog szavazni. „Állampolgárként mindannyiunk kötelessége, hogy a pártpolitikán túlmutatva megvédjük alkotmányunkat. Ezért fogom Kamala Harris alelnökre adni a szavazatomat” – mondta akkor.

Dick Cheneyt felesége, Lynne, két lánya, Elizabeth és Mary, valamint hét unokája gyászolja.

Főképen: Dick Cheney, az Egyesült Államok alelnöke, 2003