Tragédia Rómában: összeomlott a Torre dei Conti - egy munkás életét vesztette a mentés után

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 4. 11:34

Drámai baleset rázta meg Rómát: a 13. századi Torre dei Conti részben összeomlott, egy munkás meghalt, a mentést újabb omlás is veszélyeztette.

Összeomlott a római Torre dei Conti, a város egyik legjelentősebb középkori műemléke. Az első, részleges leomlás után 12 órával sikerült kimenteni a romok alól a 66 éves Octay Stroicit, ám a férfi a mentőautóban szívleállást kapott, és a kórházban már nem tudták megmenteni az életét – számolt be róla a BBC.

A Torre dei Conti a 13. században, 1238-ban épült III. Ince pápa testvére, a Conti-család megrendelésére. A 29 méter magas torony Róma középkori történelmének egyik ikonikus emléke, amely a Forum Romanum közelében, a Via dei Fori Imperiali mellett áll.

A baleset idején állagmegóvási munkálatok zajlottak az üresen álló épületen. A román külügyminisztérium megerősítette, hogy Stroici román állampolgár volt, akárcsak a romok alól kimentett másik három munkás egyike.

A mentés rendkívül nehéz körülmények között zajlott: drónokat és speciális törmelékeltávolító gépeket is bevetettek, miközben folyamatosan fennállt a veszélye annak, hogy a torony újabb részei omlanak le. Ez be is következett, amikor az első omlás után mintegy 90 perccel ismét hatalmas porfelhő borította el a környéket.

A római ügyészség vizsgálatot indított a tragédia körülményeinek feltárására. Lamberto Giannini római prefektus „nagyon összetett helyzetként” írta le a mentést, hangsúlyozva, hogy a mentőcsapatok „hatalmas kockázatot” vállaltak.

A környező utcákat lezárták, a helyszínre látogatott Róma polgármestere és Olaszország kulturális minisztere is. A hatóságok jelenleg a Torre dei Conti szerkezeti állapotát és a kivitelezési munkálatok biztonsági előírásait is vizsgálják, hogy kiderüljön, mi vezetett a történelmi torony összeomlásához.