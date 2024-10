Programhirdetetés az esztergomi frakcióülésen

2024. október 13. 22:40

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (jobb) beszédet mond a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén Esztergomban 2024. október 13-án. Mellette Kubatov Gábor , a Fidesz frakcióvezető-helyettese (jobb), Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (jobb2), Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (jobb3), Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (jobb4) és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (jobb5). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági programot hirdetett a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén vasárnap Esztergomban. A Magyar Nemzet értesülései szerint a gazdasági akcióprogram része a megfizethető lakhatás, az egymilliós jövedelem, a munkáshitel és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozásoknak.

A napilap információi szerint az árvíz miatt a szokásosnál későbbi időpontra halasztott zártkörű évadnyitón Orbán Viktor beszédében a gazdaságpolitika, illetve az új gazdasági program állt a fókuszban.

A miniszterelnök szerint a gazdasági semlegesség fordulatot hoz majd 2025-től, a kormány célja, hogy hazánk az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést érjen el.

A kormányfő úgy látja, a világ a járvány és a háború kitörése óta gyökeresen megváltozott. Ha ezt egyszerűen akarjuk a gazdaságban leírni, akkor azt tudjuk mondani: a Kelet fel-, a Nyugat pedig lefelé tart. Véleménye szerint maximum tíz év, és a legeket a világgazdaságban mind Keleten fogják sorolni.

Orbán Viktor a frakcióülésen is megerősítette: Brüsszel és a nyugati világ erre a helyzetre úgy válaszolt, hogy gazdasági hidegháborút hirdetett. Magyarországnak azonban ez a gazdasági hidegháború nem jó és ebből a gazdasági hidegháborúból is szeretne kimaradni.

Hangsúlyozta, ha hazánk sikeres akar lenni, akkor gazdaságilag semlegesnek kell lennie. Magyarországnak a saját útját kell járnia, csak azt szabad átvenni nyugatról és keletről, ami hasznos és észszerű. El kell utasítani mindent, ami árthat a magyaroknak - rögzítette.

A kormányfő pontos célt is kijelölt, Magyarországnak az Európai Unió átlagos növekedését meghaladó növekedési szintre van szüksége.

Véleménye szerint csak a gazdasági semlegesség politikájával lehet az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést elérni a magyar gazdaságban. A magas gazdasági növekedéshez Orbán Viktor szerint szabad kereskedelemre van szükség a gazdaságban nyugat és kelet felé egyaránt.

A gazdasági semlegesség politikájával a magyar gazdaság növekedési ütemét a három és hat százalék közötti sávba tudják emelni, és az új gazdaságpolitika már 2025-től erősebb növekedési pályára fogja vinni a magyar gazdaságot.

Kifejtette, ez az új típusú gazdaságpolitika új eszközöket is igényel: szükség van a gazdasági szereplők, a kamara, az érdekképviseletek, a munkavállalói szervezetek egyetértésére, hiszen a kormány nem a fejük felett akar dönteni róluk.

Kitért arra is, hogy új egyezséget szeretnének kötni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal egy többéves, a gazdasági növekedésen alapuló béremelési programról. Ezzel az egyezséggel előre kiszámítható módon fogják elérni a közeljövőben az ezer eurós minimálbért és az egymilliós átlagbért - ismertette.

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy szeretnék megduplázni az exportképes kis- és középvállalkozások méretét, ehhez új gazdasági tervre, Demján Sándor-tervre és tőkejuttatásra van szükség, minden kis- és középvállalkozásnak elérhető módon.

Szót ejtett a már korábban is beharangozott munkáshitelről is, mint kiemelte, a diplomások mellett a képzett munkaerő is nagyon fontos, ezért munkáshitelt szeretnének bevezetni 2025-ben: a diákhitelhez hasonlóan a dolgozó fiataloknak is nulla kamatozású hitelt fognak adni. A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését és hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.

A kormányfő úgy értékelt, hogy a háborús infláció és az energiaválság az ingatlanok árát is felvitte Magyarországon és Európában egyaránt. A magyar emberek többsége saját tulajdonú ingatlanban él, és a magyarok elsősorban a saját lakásban, a saját házban bíznak. Magyarországon a megfizethető lakhatás érdekében meg kell duplázni a lakásépítések számát, és a bankoknál öt százalék alá kell szorítani a lakáshitelek kamatát - hangsúlyozta.

Összegzése szerint három ponton avatkoznak a magyar gazdaságba: megfizethető lakhatás, egymilliós jövedelem és munkáshitel, Demján Sándor-program és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozásoknak.

Orbán Viktor a politikai helyzetértékelésre térve rámutatott: szerdán mindenki láthatta, hogy Brüsszelben semmi nem változott.

"Ott csak az lehet jófiú, aki kritika nélkül támogatja a háború folytatását, elfogadja a brüsszeli migrációs politikát és szabad utat nyit az LMBTQ szexuális propagandának" - mondta.

Véleménye szerint felállva kell megtapsolni az Európai Parlamentben a brüsszeli vezetőket, amikor erről beszélnek. Nem adták fel a célt, hogy Magyarországra is ráerőltessék a migránsokat, és Magyarországot is beállítsák a háború kritikátlan támogatói közé. Tudják, hogy ezt a nemzeti kormánynál soha nem fogják elérni. A régi lekötelezettjeik mellé most újakat keresnek, jönnek a guruló dollárok és a guruló eurók, és akit kiszemeltek, azt pajzsra emelik, és büntetlenséget ígérnek neki - fejtette ki.

Orbán Viktor figyelmeztetett, amikor Brüsszelben büntetlenséget ígérnek, annak mindig ára van, és azt a brüsszeliták a magyar emberekkel szeretik megfizettetni.

A rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, a multik kedvező helyzetbe hozása a magyar vállalkozásokkal szemben, a személyi jövedelemadó megemelése, az ingatlanadó bevezetése: ezek mind rajta vannak a brüsszeli elváráslistán a migráció és a háború támogatása mellett.

Beszéde végén Orbán Viktor kijelentette: "Készen állok a harcra, győzni fogunk!" - számolt be a Magyar Nemzet.

MTI