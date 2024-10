Bosznia-Hercegovina - Magyarország: 0:2

A mieink hősies küzdelemben megverték a bosnyákokat. Játékunkat a profizmus jellemezte.

Utoljára frissítve: 2024. október 14. 22:45

2024. október 14. 21:52

Nagy Zsolt (b) gólöröme a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Bosznia-Hercegovina - Magyarország mérkőzésen Zenicában, a Bilino Polje Stadionban 2024. szeptember 14-én. MTI/Illyés Tibor

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn 2-0-ra győzött a bosnyákok vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulós mérkőzésén Zenicában.

A nemzeti együttes sikerével megerősítette az osztályozót érő harmadik helyét a csoportjában, továbbá pontszámban utolérte a negyeddöntőt érő második helyet elfoglaló hollandokat.

A magyar csapat az első félidő végén szerzett vezetést a csapatkapitány Szoboszlai Dominik góljával, aki a második elején büntetőből állította be a végeredményt. A Szűcs Kornél személyében újoncot avató válogatott, melyet 70. alkalommal irányított Marco Rossi szövetségi kapitány, így hatodik mérkőzésén is veretlen maradt a bosnyákokkal szemben.

A magyarokra idén további két találkozó vár a Nemzetek Ligája élvonalában: legközelebb november 16-án Hollandia vendégei lesznek Amszterdamban, majd három nappal később Németországot fogadják a Puskás Arénában.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 4. forduló:

Bosznia-Hercegovina - Magyarország 0-2 (0-1)

Zenica, Bilino Polje Stadion, 8392 néző, v.: Anthony Taylor (angol)

gólszerző: Szoboszlai (38., 50., utóbbit 11-esből)

sárga lap: Katic (24.), Kolasinac (60.), Huseinbasic (75.), illetve Fiola (88.)

Bosznia-Hercegovina:

Vasilj - Gazibegovic (Omerovic, a szünetben), Katic, Bicakcic, Kolasinac - Bajraktarevic, Tahirovic (Saric, 79.), Gigovic (Huseinbasic, 65.), Burnic (Tabakovic, 65.) - Hajradinovic (Basic, 79.), Dzeko

Magyarország:

Dibusz - Botka, Orbán, Fiola - Bolla (Gera D., 68.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 86.), Nagy Zs. (Szűcs, 86.) - Sallai (Gazdag, 68.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 78.)

I. félidő:

38. perc: Nagy ugratta ki remek ütemben a bosnyák büntetőterület bal oldalán Szoboszlait, aki kissé kisodródva, estében az ötös sarkáról a hosszú alsó sarokba lőtt (0-1).

II. félidő:

49-50. perc: Nagy Zsoltot a lövés előtt felvágták a hazai 16-oson belül, a megítélt büntetőt Szoboszlai magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtte (0-2).

Szinte egyedülálló módon a Bilino Polje Stadionban egymás mellett foglalt helyet a két szurkolótábor, amelyek egyaránt látványossággal készültek. A vendégek egy hatalmas magyar zászlót feszítettek ki és görögtüzeket gyújtottak, majd bosnyákul részvétet nyilvánítottak a délszláv országot sújtó árhullám áldozatainak.

A hazaiak már az első percben veszélyes akciót vezettek, azonban Gazibegovic kiszorított helyzetből keresztbe lőtte a labdát. Az hamar kiderült, a győzelem és a bennmaradás reményében mindkét gárda támadólag próbál fellépni, a magyarok a meccs elején távoli lövésekkel próbálkoztak, Sallai 30 méterről még nem találta el a kaput, de Varga 18 méteres, középre tartó próbálkozását már védenie kellett a bosnyák kapusnak, aki később Bolla szöglet utáni bombáját csak öklözni tudta. A mezőnyben kiegyenlített küzdelem folyt, de Nagy Zsolt jó játékának köszönhetően a többnyire bal oldalon futó magyar támadásokban volt valamivel nagyobb veszély, ennek ellenére a hazaiaknak is volt igencsak ígéretes, de végül a kaput elkerülő lövése. Az első félidő utolsó tíz percében Sallai távoli bombája csak centikkel kerülte el a bal felső sarkot, Szoboszlai pedig ugyan fölé lőtt egy remek helyről elvégzett szabadrúgást, másodjára viszont egy újabb bal oldali akció végén már nem hibázott.

Bár térfélcserét követően próbálta fokozni a nyomást a hazai együttes, Szoboszlai hamar lehűtötte a kedélyeket a Nagy elleni szabálytalanságért megítélt büntető értékesítésével. A kétgólos előny birtokában a magyarok már inkább a biztonságot tartották szem előtt, melynek nyomán kevesebbet birtokolták a labdát és támadásra is ritkábban vállalkoztak. Hátul viszont szervezetten védekeztek Rossi tanítványai, így nem sok lehetőségük akadt a bosnyákoknak, de egy ízben Dibusz védte a rivális legjobbjának, Dzekónak a próbálkozását. Bosznia-Hercegovina a hajrára sem tudott újítani, csak nagyon rövid periódusokban gyakorolt nyomást a magyar kapura, így szépítenie sem sikerült. A magyar csapat a megérdemelt győzelemmel nagy lépést tett az osztályozó felé, mert a sereghajtó bosnyákok már csak akkor előzhetik meg, ha novemberben legalább négy pontot szereznek a csoport két favoritja, Hollandia és Németország ellen.

Küzdelmecs meccs volt

A második félidő 3. perce: Nagy Zsolt remekül futja le emberét (a most beállt Omerovicsot), aki addig rángatja, amíg össze nem akad a lábuk – már a tizenhatoson belül. Taylor habozás nélkül befújja a tizenegyest. A felcsúti focista gólpassza után azzal felérő extrát nyújt, és a hollandok ellen is ő hozta kihagyhatatlan helyzetbe a gólszerző Sallait.

A büntetőnél Szoboszlai Dominik áll a labda mögé, és nagy erővel, pontosan a jobb sarokba lő, a kapus a másik irányba mozdult, esélye sem volt, 0-2.

A 39. percben megszerzi a vezetést Magyarország! Nagy Zsolt futtatja a balösszekötő helyén felbukkanó Szoboszlai Dominiket, aki emberrel a nyakán, az ötésfeles sarkától, éles szögből bal lábbal a hosszú sarokba helyez a spárgázó Vasilj mellett, 0-1.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata: Dibusz - Botka, Orbán, Fiola - Bolla, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. - Sallai, Szoboszlai - Varga B.

A hollandok elleni 1-1-es döntetlen alkalmával pénteken megsérült Dárdai Márton helyére Botka Endre került a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely Bosznia-Hercegovina vendége lesz a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában.

Labdarúgó Nemzetek Ligája - Bosznia-Hercegovina - Magyarország

A magyar kezdőcsapat a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Bosznia-Hercegovina - Magyarország mérkőzésen Zenicában, a Bilino Polje Stadionban 2024. szeptember 14-én. MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi szövetségi kapitány a jelek szerint teljesen elégedett volt a három nappal ezelőtt pályára küldött együttessel, így a kapus Dibusz Dénes előtt Fiola Attila, Willi Orbán és a Hertha BSC védője helyett bekerülő Botka alkotja a védelmet. A jobb szélen Bolla Bendegúz, a balon Nagy Zsolt szerepel, az ellenfél akcióinak szűrése pedig Schäfer András és Nikitscher Tamás feladata.

Mivel a hollandok ellen gólt szerző Sallai Roland kisebb problémája ellenére ezúttal is vállalta a játékot, így a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek nem kellett megbontania a szokásos támadó trióját, azaz a Galatasaray légiósa mellett a csapatkapitány Szoboszlai Dominik próbálja kiszolgálni az előretolt éket, a kétszeres magyar gólkirály Varga Barnabást.

A zenicai stadion környékén már két-három órával a meccs előtt gyülekeztek a szurkolók, akik a szerb konyha remekeit - például a helyben frissen készült pljeskavicát vagy a csevapcsicsát - kóstolhatták meg. Azonban a magyar szurkolók nemcsak a Szarajevótól hetven kilométerre északnyugatra fekvő településen fordultak meg, hanem a bosnyák fővárosban is, ahol sokan kisebb csoportokban ellátogattak a Gazi Husrev-bég mecsethez, vagy éppen az Emberiesség Elleni Bűncselekmények és Népirtás Emlékmúzeumába. Akik korábban érkeztek, azoknak az esti meccs előtt még volt idejük az éppen negyven évvel ezelőtti, szarajevói téli olimpia elhagyatott bobpályáját is megtekinteni. Estére aztán Zenicába is megérkeztek a magyar szurkolók, akik mind az 550 jegyet megvették a vendégszektorba.

Zenicában 20.45-kor az angol Anthony Taylor sípjelére kezdődiött a bosnyák-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

