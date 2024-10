Bosznia-Hercegovina - Magyarország: 86. perc: 0:2

Marco Rossi szövetségi kapitány a jelek szerint teljesen elégedett volt a három nappal ezelőtt pályára küldött együttessel, így a kapus Dibusz Dénes előtt Fiola Attila, Willi Orbán és a Hertha BSC védője helyett bekerülő Botka alkotja a védelmet. A jobb szélen Bolla Bendegúz, a balon Nagy Zsolt szerepel, az ellenfél akcióinak szűrése pedig Schäfer András és Nikitscher Tamás feladata.

2024. október 14. 21:52

A mieink a Himnuszt hallgatják Zenicában, a Bilino Polje Stadionban 2024. szeptember 14-én. MTI/Illyés Tibor

A második félidő 3. perce: Nagy Zsolt remekül futja le emberét (a most beállt Omerovicsot), aki addig rángatja, amíg össze nem akad a lábuk – már a tizenhatoson belül. Taylor habozás nélkül befújja a tizenegyest. A felcsúti focista gólpassza után azzal felérő extrát nyújt, és a hollandok ellen is ő hozta kihagyhatatlan helyzetbe a gólszerző Sallait.

A büntetőnél Szoboszlai Dominik áll a labda mögé, és nagy erővel, pontosan a jobb sarokba lő, a kapus a másik irányba mozdult, esélye sem volt, 0-2.

A 39. percben megszerzi a vezetést Magyarország! Nagy Zsolt futtatja a balösszekötő helyén felbukkanó Szoboszlai Dominiket, aki emberrel a nyakán, az ötésfeles sarkától, éles szögből bal lábbal a hosszú sarokba helyez a spárgázó Vasilj mellett, 0-1.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata: Dibusz - Botka, Orbán, Fiola - Bolla, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. - Sallai, Szoboszlai - Varga B.

A hollandok elleni 1-1-es döntetlen alkalmával pénteken megsérült Dárdai Márton helyére Botka Endre került a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely Bosznia-Hercegovina vendége lesz a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában.

Labdarúgó Nemzetek Ligája - Bosznia-Hercegovina - Magyarország

A magyar kezdőcsapat a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Bosznia-Hercegovina - Magyarország mérkőzésen Zenicában, a Bilino Polje Stadionban 2024. szeptember 14-én. MTI/Illyés Tibor

Mivel a hollandok ellen gólt szerző Sallai Roland kisebb problémája ellenére ezúttal is vállalta a játékot, így a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek nem kellett megbontania a szokásos támadó trióját, azaz a Galatasaray légiósa mellett a csapatkapitány Szoboszlai Dominik próbálja kiszolgálni az előretolt éket, a kétszeres magyar gólkirály Varga Barnabást.

A zenicai stadion környékén már két-három órával a meccs előtt gyülekeztek a szurkolók, akik a szerb konyha remekeit - például a helyben frissen készült pljeskavicát vagy a csevapcsicsát - kóstolhatták meg. Azonban a magyar szurkolók nemcsak a Szarajevótól hetven kilométerre északnyugatra fekvő településen fordultak meg, hanem a bosnyák fővárosban is, ahol sokan kisebb csoportokban ellátogattak a Gazi Husrev-bég mecsethez, vagy éppen az Emberiesség Elleni Bűncselekmények és Népirtás Emlékmúzeumába. Akik korábban érkeztek, azoknak az esti meccs előtt még volt idejük az éppen negyven évvel ezelőtti, szarajevói téli olimpia elhagyatott bobpályáját is megtekinteni. Estére aztán Zenicába is megérkeztek a magyar szurkolók, akik mind az 550 jegyet megvették a vendégszektorba.

Zenicában 20.45-kor az angol Anthony Taylor sípjelére kezdődiött a bosnyák-magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

MTI