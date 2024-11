Megint nevetségessé tette magát a baloldal

A magyarországi szélsőbal görcsös erőlködője megint nevetségessé vált. A képviselő ahelyett, hogy az adófizetőktől kapott jelentős jövedelemért az ország erősítésén, gazdagításán dolgozna, sületlenségekkel bombázza a hazaszerető politkusokat.

2024. november 8. 13:08

A Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda bejárata – hajnalcsillag2022.hu

A szélsőbaloldali politikusnő nem tudja, hogy a demokráciában véleményszabadság él, és ebben a szabadságban nemcsak a baloldaliak, hanem a hazaszerető emberek is – alkotmányos keretek között – közölhetik véleményüket a nyilvánossággal.

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért,

nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Egyetért-e Ön azzal, amit a Szigetszentmiklósi

Hajnalcsillag Református Óvoda Facebook oldalára posztolt valaki az óvoda nevében, azaz

hogy „a halloween a démonizált világ sötét ünnepe, a sátánisták ünnepe” és „felelősségre lesz

vonva mindenki”, aki megünnepli?"

Tisztelt Miniszter Úr!

A hvg.hu portálon található „Durván beszállt a halloweentagadásba egy református óvoda: a

sátánisták ünnepe, aminek következményei lesznek a végelszámolásnál!„ című cikkben arról írtak,

hogy „a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda szerint a halloween a démonizált világ

sötét ünnepe, és következményei lesznek a végelszámolásnál, ha valaki ebben részt vesz.”:

„Nem kell nekünk a halált, az ördögöt ünnepelnünk! Nem kell a gyerekeket csontváznak,

boszorkánynak öltöztessük! Nem kell átvegyünk semmilyen idegen néptől pogány ünnepeket,

szokásokat! Fontos tudni: a halloween a sátánisták ünnepe!” – rúgta rá az ajtót a közelgő

halloweenre a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda a Facebookon.

Az óvoda arról is értekezett a posztjában, hogy sokan tudatlanságból ünnepelnek október 31-én, de

ennek szerintük így is van következménye és a hívőknek feladatuk: „Szent kötelességünk kizárni az

ördög minden munkáját településünkről, ahol Istent imádjuk!”

Ezután ismét bedurvul a bejegyzés, és azt írják, „halloween a démonizált világ sötét ünnepe, a

sátánisták ünnepe! Okkult, pogány eredetű rendezvény, amit közösségi épületekbe hirdetnek. Igen,

fel kell szólalni mindenkinek, akinek elege van a sok sötétségből, az ördög pusztító munkájából,

amit fájdalommal néztünk végig az utóbbi években: túl sok öngyilkosság, túl sok a beteg gyermek és

felnőtt, akik félelemben élnek”.

Az óvoda szerint komoly következményei lehetnek a halloween ünneplésének: „felelősségre lesz

vonva mindenki, végső soron az élő Isten előtt számot kell adni mindenért”.

Persze érveket is felsorolnak, miért ne kelljen ünnepelni október végén. A csatolt képen az

olvasható, hogy már az is elég ahhoz, ha magyarok vagyunk, nem írek, kelták vagy amerikaiak. És

amúgy is, halloween helyett van saját ünnepünk, a reformáció. Utóbbival arra utal a poszt írója,

hogy pont október 31-én van a reformáció napja is, amely során arra emlékeznek, hogy 1517-ben

pont ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a 95 pontját.

A Facebookról a posztot csütörtök délután törölték.”

A Széchenyi Egyetem honlapján, a www.sze.hu/muvtori/belso/aktualitas/husvet/husvet4.htm címen

olvasható sok érdekesség például a Húsvét eredetéről, az Ostara pogány ünnepről, melyről a

következőt írják:

„A fák ünnepe, a tavaszi napéjegyenlőség ünnepe. Az igazi tavasz első napja. Március 19. és 21.

közé szokott esni. Ekkor egyforma hosszú a nappal és az éjszaka - ezt már az ókori népek is

megfigyelték. Minden természetvallás megünnepli ezt a napot, amikor a Természet felébred hosszú

téli álmából, a Föld újra termékennyé válik - elkezdődhet a vetés, az ültetés, kihajtanak az ősszel

földbe rejtett magok. Ami most éled, annak gyümölcsét élvezhetjük később.

(...)

Az ünnep katolikus egyházi megfelelője a Húsvét: a napéjegyenlőségtől számított első telihold utáni

első vasárnap. Ekkor emlékszik meg a katolikus világ Krisztus feltámadásáról. Időben

ugyanekkorra esik a zsidó Peszách-ünnep is. A télvégi farsangi mulatságokat önmegtartóztató

időszak követi, a negyvennapos nagyböjt (Spanyolországban: Cuaresma, a németeknél Lenz,

Itáliában Quaresima, angolszász Lent), valamint a nagyhét különleges szertartásai.”

Kérdezem Önt:

Egyetért-e Ön azzal, amit a Szigetszentmiklósi Hajnalcsillag Református Óvoda Facebook oldaláraposztolt valaki az óvoda nevében, azaz hogy „a halloween a démonizált világ sötét ünnepe, a sátánisták ünnepe” és „felelősségre lesz vonva mindenki”, aki megünnepli?

Budapest, 2024. november 3.

Tisztelettel:

Dr. Vadai Ágnes

Dr. Vadai Ágnes képviselő részére

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi törvény 42. (8) 61 (9) bekezdésében foglaltak szerint a nemzettpolitikáért, nemzetiségpolitikáérl, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterhez intézett: „Egyetért-e Ön azzal, amit a Szjgszenfmiklósi Hajnalcsilag Református óvoda Facebook oldalán posztolt valaki az óvoda nevében, azaz hogy a „halooween a démonizált világ sötét ünnepe, a sátánisták ünnepe” és „felelősségre lesz vonva mindenki”, aki megünnepli" cimű, K/19153. számú írásbeli kérdésre a hIvatkozott törvény (2) bekezdése alapján az alábbi választ adom.

Magyarország szabad ország, és mindenki azt gondoja és mondja a halloweenről, amit csak akar. Ezúton Is deklarálom, hogy ameddig Fidesz-KDNP kormány van, addig Magyarországon nem lesz woke őrület, cancel culture stb. (cenzúra, tiltás, szankciók), és mindenkinek, így a református intézményeknek és híveknek természetes joga van arra, hogy nemzeti hagyományaink, illetve bibliai, hitelvi alapon Ítéljék meg a világ és az élet bármely dolgát és jelenségét. Következésképpen miért gondolja, hogy rám vagy a Magyar Államra tartozik egy óvoda facebook posztja?!?

Budapest, 2024. november 8.

Üdvözlettet:

dr. Semjén Zsolt

