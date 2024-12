Maradjon szilárd a demokráciába vetett bizalom

Utoljára frissítve: 2024. december 3. 15:04

2024. december 3. 14:45

Vejkey Imre – kdnp.hu

Budapesten kettővel kevesebb, Pest vármegyében pedig kettővel több választókörzet kialakítására tesz javaslatot az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat – mondta Vejkey Imre, a változtatást beterjesztő igazságügyi bizottság elnöke, a KDNP politikusa expozéjában pénteken az Országgyűlésben. Őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a demográfiai adatok alapján Budapesten és több vármegyében a törvényi szabályoknak való megfelelés érdekében a választókerületi beosztás módosítására volna szükség. A fentiekben felvázolt tények ellenére az ellenzéki parlamenti frakciók miért skandalum ez a törvényjavaslat?

– Engedje meg, hogy a válaszadást egy távolabbi perspektívából kezdjem. Miközben Amerikában és Brüsszelben Biden és csatlósai mindent megtesznek, hogy eszkalálják - Trump 2025. január közepi beiktatásig - a háborús konfliktust, addig mi, a Fidesz és KDNP továbbra is a békéért dolgozunk, és azért, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Látni kell, hogy a béke melletti kiállásunkat a hazai ellenzéki pártok túlnyomó többsége elutasítja! Ők továbbra is a leköszönő Biden-adminisztráció és ezáltal Soros zsoldjában állnak, az ő vereséget szenvedett politikájukat akarják a még Budapesten regnáló tengerentúli helytartóval ránk kényszeríteni, mert nem akarják, hogy mi a béke hangja maradjunk a háború zajában! Nem tetszik nekik az sem, hogy mi Magyarország gazdasági semlegessége mellett állunk ki, s ezáltal Hazánk stabilitását és gyarapodását szolgáljuk! Látni kell, hogy nem csak a béke melletti kiállásunkat utasítja el az ellenzék, hanem azt is, hogy a választókerületek arányos képviselete érdekében, az NVI elnökének javaslataival összhangban módosítsuk a választókerületi határokat, a mandátumszámok aktualizálásával. Elutasítják, mert nekik az lenne „demokratikus”, ha aránytalan választókerületek lennének és így győznének! Mi azonban velük szemben hiszünk a parlamentarizmusban és demokráciában, ezért mi nem a különböző aktivisták, s nem a Soros NGO-k által készített anyagokból indultunk ki a választási törvény módosítása során, hanem abból, amit a pártoktól független Nemzeti Választási Iroda javasolt! Ez az ellenzék számára skandalum, az viszonyt nem, hogy a sztálini szellem lassan már kitapintható Brüsszelben!

– A törvényjavaslat kialakítja a szavazatok automatikus újraszámlálásának nemcsak a lehetőségét, de kötelezettségét is. Miért vált fontossá, hogy a demokrácia tisztasága még egyértelműbbé váljon?

– Azért, mert jelentős közérdeklődésre tartott számot Budapesten, az idei főpolgármester-választás során a szavazatok újraszámlálása körül kialakult helyzet.

A hatályos jogi szabályozás az újraszámlálás lehetőségét, csak szűk körben tette lehetővé, s csak törvénysértés esetére. Az általunk benyújtott módosítás ezen változtatna, ugyanis a jövőben törvénysértés nélkül is lehetne a szavazatok újraszámlálását kérni, pusztán azért, mert kis különbség van az első és a második helyezett között.



– A törvényjavaslat megszünteti a szavazáshoz használt borítékok kötelező átadását a választópolgár számára a költségtakarékosság, a fülkeidő csökkentése és a szavazatszámlálás gyorsítása érdekében; ha azonban a választópolgár ezt mégis kéri, részére a szavazólapokkal együtt a borítékot is át kell adni. A testület mennyiben mérlegelte, hogy itt egy hagyományt szüntet meg, és a bizalom mértékét is módosítja?



– Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy nem szüntetünk meg hagyományt és nem módosítjuk a bizalom mértékét! A helyzet az, hogy az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. június 9-én megtartott választása során több észrevétel és kritika fogalmazódott meg a borítékok használatával kapcsolatban. A törvényjavaslat ezért megszüntetné a szavazáshoz használt boríték kötelező átadását a választópolgár számára. A gyakorlatban egyébként a választópolgárok jelentős része már most sem kért a szavazólap mellé a borítékot, így ez a változtatás lényegi módosulást nem eredményez! Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben a választópolgár mégis borítékot kérne, úgy azt részére a szavazólapokkal együtt át kell adni.

– A javaslat előírja, hogy a szavazási értesítőt az NVI-nek a postai megküldés mellett a jövőben a választópolgár digitális állampolgárságról szóló törvény szerinti tárhelyére is el kell juttatni. Miért fontos, hogy ugyanekkor a szavazást továbbra sem lehessen számítógéppel lebonyolítani, a személyes megjelenés maradjon kötelező?



– Valóban, a törvényjavaslat előírná, hogy az értesítőt az NVI-nek a postai megküldése mellett a jövőben a választópolgár a digitális állampolgárságról szóló törvény szerinti tárhelyére is el kell juttatnia, ennek oka, hogy a polgár a szavazási értesítőt a tárhelyén könnyen megtalálhatja. Ettől a plusz kézbesítési módtól azonban teljesen független az, hogy a szavazást számítógéppel bonyolítsák le! Mind a mai napig még sok aggály van a számítógépes szavazással szemben, így például az, hogy nem minden számítógépes rendszerről lehetséges szavazni, továbbá az is, hogy a leadott voksok – adatok – nincsenek biztonságban, pusztán az algoritmuson múlik azok rögzítése és összeszámlálása! A kiberbiztonság további jelentős kérdéseket vet fel, egyrészt az elektronikusan leadott szavaztok titkossága, másrészt pedig annak módosíthatatlansága tekintetében!

Molnár Pál

gondola