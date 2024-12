Szellemi Árpád-vonalat az Igazság tud emelni

2024. december 12. 10:54

Vejkei Imre - kdnp.hu

El a kezekkel a betlehemtől! - reagált Matteo Salvini a jobboldali Liga párt vezetője hétfő este a baloldali sajtó felvetésére, miszerint az olaszországi iskolákban a karácsonyi ünnepekre felállított betlehemek kirekesztő és idegengyűlölő társadalomra utalnak. Vejkei Imrét, az Országgyűlés imacsoportjának vezetőjét, kereszténydemokrata képviselőt kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, a szélsőbaloldalnak hatalmas eszköztára van ahhoz, hogy a társadalomban agymosást végezzen. Hogyan lehet a hazafias, keresztény gondolatoknak minél szélesebb médiafelületet kialakítani?

– Kérdésére válaszolva, a szélesebb pozitív médiafelülethez illetve a médiafelületek tartalmának keresztény-nemzeti irányba történő további módosulásához az kell, hogy szélesebb körben vallják meg az emberek hitüket és nemezti identitásukat! Mit jelent a hit megvallása? A kősziklára való építkezést, a homokra építkezés helyett! Európa ma homokra épít! Ne feledjék, mindez nyilván nem a házak építésére vonatkozik, hanem a lelki építésére! A kőszikla, amire építkeznünk kell, maga a nagybetűs Igazság, azaz Jézus Krisztus! Az Igazságra építkezni a mai világban különösen fontos, mert a mai világ a legalapvetőbb igazságokat is vitatja! Vitatja az Úr létét, vitatja a nemzetek létét, vitatja, hogy férfinak és nőnek tetemtettünk! Vitatja a házasság lényegét az egy férfi és egy nő önátadó szeretetközösségének misztériumát! Vitatja azt, hogy az anya nő az apa férfi! Vitatja, hogy az élet a fogantatással kezdődik! Vitatja a legalapvetőbb dolgokat, azt hogy az egy az egy, a kettő pedig kettő, így nehéz számolni, nehéz az Igazságra jutni! De nekünk mégis könnyű, mert nekünk van egy imánk, ami tulajdonképpen nem is ima, hanem évszázadok alatt kiforrott krédónk! Kétezer éves hitvallásunk minden egyes mondata a nagybetűs Igazságot foglalja magába! Ízlelgessük hát ebben az érték nélküli világban, mert nagy kincsünk van, nagy fogódzónk van, csak gondoljunk bele mondataiba és aszerint próbáljunk élni is!

- Tavaly Padova térségének egyik általános iskolája jelentette be, hogy kihagyják a Jézus szót a karácsonyi énekekből. Az USÁ-ban ez már régen megtörtént, hiszen ott a karácsonyt mikulásokkal ünneplik: a Santa Claus egy üdítőital reklámjából vált ottani tömeges tradícióvá. Hogyan kell szellemi Árpád-vonalat emelnünk a butítás eszkalációja ellen?

– Szellemi Árpád-vonalat csak a nagybetűs Igazság alapján tudunk emelni! Ehhez az kell, hogy hallgassunk arra, amit a hitvallásunk üzen, hogy ne csak üres szavak legyenek, hanem tényleg mindennapi életünk valóságai! Ehhez az kell, hogy ne legyünk süketek! Ne legyünk süketek, mint ahogy kétezer éve a betlehemi emberek voltak, akik- bár várták a megváltót, de amikor kopogtatott nem engedték be! Ne legyünk vakok, mint az emmausi tanítványok voltak, akik nem ismerték fel mesterüket, aki az úton hozzájuk társult! Keressük az Urat, mert Ő ma is velünk, kopogtat és kísér minket az úton csak fedezzük fel! Ehhez az kell, hogy ne az eseményeknek puszta szemlélői legyünk, hanem az üdvtörténet aktív követei, akik az Úr által az emberiségnek gyógyulást és reményt hoznak! Ehhez az kell, hogy észrevegyük a csodákat és az ima erejét! Észrevegyük, hogy az ima nem felesleges időpocsékolás, hanem az imával a történelem főutcáján vagyunk! A történelem tele van pozitív meglepetésekkel, ami az imáknak köszönhető, mert az imák által az adott kor ütőerén tartjuk a kezünket! Ezt tették elődeink is! Gondoljunk csak államalapító Szent István királyunkra!

– Egy olasz cikkíró úgy vélte, hogy a gyermek Jézus születését idéző vallási szokás“ kirekesztő és idegengyűlölő társadalomra utal." Hogyan tudunk szembenézni azzal, ho gy az elbutított tömeg, köztük iskolázott cikkíró ma is Barabbást választaná?

– Úgy, hogy mi magunk Barabbás helyett a szívünkben Jézust válasszuk! Úgy, hogy újra felfedezzük az imádságot, mint a sötétség elleni harc legfontosabb eszközét! Ne feledjük, hogy a történelem a világosság és a sötétség közötti harcról szól! A mai korban is, nem test és vér ellen küzdünk, hanem a sötétséggel és az ő csatlósaival szemben! Ne feledjük, ebből a szempontból az idő olyan mintha évezredeket átívelően megállna, mintha egyetlen pontba sűrűsödne! Ez a pont arról szól, hogy TE melyik oldalon vagy!



Molnár Pál

gondola