Bécsi-dombi alagút

2024. december 14. 16:27

Orbán Viktor miniszterelnök (bal3), Barcza Attila (bal) és Molnár Ágnes (bal2), fideszes országgyűlési képviselők, valamint Farkas Ciprián, Sopron polgármestere (jobb) átvágják a nemzeti színű szalagot az M85-ös autóút és a Bécsi-dombi alagútpár ünnepélyes átadásán 2024. december 14-én. MTI/Máthé Zoltán

Sopron csak akkor tudott fejlődni, ha össze volt kötve az őt körülvevő világgal - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Sopronban, az M85-ös autóút befejező szakasza és a Bécsi-dombi alagút átadásán.

A miniszterelnök beszédében felidézte: három éve járt Sopronban megemlékezni a száz évvel korábbi népszavazásról, amelyen a város és a környező falvak 1921-ben megmutatták, mit jelent a nemzethez való hűség. A soproniak akkor azt is megmutatták, hogy nem szabad beletörődni abba a sorsba, amit idegen hatalmak akarnak ránk erőltetni - mutatott rá.

Sopron és környéke 1921-ben az anyaországban maradt, de a nagyhatalmak a magyarságot ránk erőltetett államhatárokkal elválasztották egymástól. Azonban a magyarság erejét és jövőbe vetett bizalmát mutatja, hogy 103 évvel később is itt vagyunk, "él nemzet e hazán" - jelezte Orbán Viktor.

Hozzátette: akkor, az első világháború után, az ellenségeink úgy döntöttek a magyarok legyenek kicsik és szegények. Ezt a sorsot a magyarok azonban sohasem fogadták el, "mindig azt akartuk, hogy Magyarország nagy és gazdag ország legyen".

A kormányfő emlékeztetett: mi, magyarok mindig rajtavesztettünk, "ha civilizációs határvonalakhoz szorítottak bennünket". Vesztesei voltunk annak, amikor az ország területén húzódott a keresztény és az iszlám civilizáció határa, és évszázados háborúskodásban fogyott a magyar élet, illetve odaveszett az ország gazdasági ereje.

Vesztesei voltunk a hidegháborúnak is, amikor erőszakkal elszakítottak minket Európától - hangsúlyozta. Hozzátette: vesztese volt ennek a korszaknak Sopron is, amely akkor élte történelme legnehezebb korszakát, amikor innen pár kilométerre húzódott a vasfüggöny, megtöbbszörözve Trianon minden tragédiáját.

Sopron csak akkor tudott fejlődni, ha össze volt kötve az őt körülvevő világgal - jelentette ki a miniszterelnök.

A drónnal készült felvételen az M85-ös autóút az ünnepélyes átadás napján, 2024. december 14-én. MTI/Máthé Zoltán



Orbán Viktor azt mondta: Sopron térsége nemcsak az északot és a délt, hanem a keletet és a nyugatot is összeköti, itt lépünk át a Kárpát-medencéből az Alpok vidékére.

Ami pedig igaz Sopronra, az igaz Magyarországra is: csak akkor tud fejlődni, ha képes kihasználni kedvező földrajzi helyzetét, ha nem elzárja, hanem összeköti magát az őt körülvevő világgal - tette hozzá a kormányfő.

Ehhez, mint mondta, kellenek élénk politikai, gazdasági kapcsolatok, és a Magyarországot a világgal összekötő fizikai kapcsolatok is: repterek, vasutak, hidak és "gyorsutak" is.

Mivel a nemzeti kormány hivatása véget vetni az elmúlt évszázadok szétszakítottságának, elhatározták, hogy központi helyet csinálnak abból, ami a hidegháborúban még periféria volt, felteszik Magyarországot a térképre, Európa közepére - emelte ki.

Közölte: az elmúlt 15 évben a kormány 4200 milliárd forintot fordított közúti fejlesztésekre, 870 kilométernyi autópálya és autóút épült, bővült 2010 óta. Ma már 21megyei jogú város érhető el négysávos úton, és számuk jövőre 22-re nő.

Magyarországon az M85-ös autóúttal együtt már 10gyorsforgalmi út éri el az országhatárt, miközben 2010-ben csak három ilyen volt - mutatott rá Orbán Viktor.

Kifejtette: az M85-ös végső szakaszával közvetlen kapcsolat jött létre az osztrák határ és a teljes magyar autópályarendszer között. Azzal, hogy a románok is a schengeni térségbe kerültek, "eltöröltük a román-magyar határt", így a mai útátadást pedig úgy is lehet tekinteni, hogy összekötötték a burgenlandi magyarokat az erdélyi magyarokkal - mondta a miniszterelnök.

Arról is beszélt: minderre önerőből volt képes az ország, az elkészült útszakasz tervezője és kivitelezője is magyar. Már csak az hiányzik, hogy "a sógorok" oldalán is elérjen a határig az autóút - fűzte hozzá.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy jövőre elkészül az M44-es gyorsforgalmi út autópálya-csatlakozása Kecskemétnél, illetve előkészítés alatt áll az M49-es első üteme, és az M4-es új szakasza is. Ma tíz négysávos gyorsforgalmi út éri el az országhatárt, tíz éven belül ezek száma 19-re emelkedik majd - hívta fel a figyelmet.

Jelezte: jövőre több mint 300 beruházást indítanak mintegy 8100 milliárd forint értékben, amelyek eredményeképp Magyarország valódi kapcsolódási ponttá, kereskedelmi és elosztóközponttá válik Európában.

Orbán Viktor terve az, hogy 2025-ben "félretoljuk a háború felhőit az égről", azért dolgoznak, hogy 2025 a magyar gazdaság számára egy fantasztikus év legyen. Megkezdi a termelését a BMW és a CATL debreceni, a BYD szegedi gyára is, elindul a Demján Sándor Program, amelyben 1400 milliárd forintot adnak a magyar kis- és középvállalkozásoknak, továbbá 2600 milliárd forintot szán a kormány a családok támogatására - sorolta.

Nőni fognak a bérek is, a következő három évben soha nem látott minimálbér-emelés vár Magyarországra. Mindannyian léphetünk, nem egyet, hanem akár kettőt is előre - hangsúlyozta.

Aki kételkedik, annak álljon bizonyítékul az M85-ös út, "vállaltuk, belevágtunk és megcsináltuk" - zárta szavait Orbán Viktor az útszakasz átadása előtt, köszönetet mondva mindenkinek, aki részt vett az út építésében.

Borítókép: Sopron, 2024. december 14. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (közép) beszédet mond az M85-ös autóút és a Bécsi-dombi alagútpár ünnepélyes átadásán 2024. december 14-én. A kormányfő mellett Farkas Ciprián, Sopron polgármestere (jobb) és Barcza Attila fideszes országgyűlési képviselő (bal). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

