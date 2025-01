Fradi: Keane-os lenne pont nélkül hazatérni Frankfurtból

Már most mosakodik Keane, az ír edző: „Az az ideális helyzet, ha az ember nyáron érkezik egy klubhoz, és van hat hete a felkészülésre, ilyen szempontból kicsit mély víznek tekinthető, hogy rögtön két ilyen találkozóval kezdünk."

2025. január 22. 23:58

fradi.hu

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője tisztában van vele, hogy nem a zöld-fehérek a csütörtöki, Frankfurt elleni Európa-liga-összecsapás esélyesei, de mint kiemelte, nem feltartott kézzel utaztak Németországba, s mindent megtesznek majd a jó eredmény érdekében.



A Ferencváros csütörtökön a Bundesliga harmadik helyén álló Eintracht Frankfurt otthonában az 58 ezer férőhelyes Deutsche Bank Park Arénában lép pályára az albán Enea Jorgji játékvezetése mellett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.

A 21 órakor kezdődő találkozót – egyórás felvezető műsorral – az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

Az összecsapás előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője megjegyezte, nyilván nem ideális, hogy a stábnak ennyire kevés ideje volt felkészíteni a csapatot.

„Az az ideális helyzet, ha az ember nyáron érkezik egy klubhoz, és van hat hete a felkészülésre, ilyen szempontból kicsit mély víznek tekinthető, hogy rögtön két ilyen találkozóval kezdünk. A Frankfurt nagyon erős csapat. Amivel mi segíteni tudjuk a játékosokat, hogy annyi információt átadjunk nekik az ellenfélről, amit csak lehet. Az ötleteinket, meglátásainkat, hogyan lehet esélyünk nyerni, megosztottuk velük. Idő kell, hogy az emberek lássák a változásokat a pályán, én remélem, ez egyébként sokkal hamarabb megtörténik ez, mint azt várjuk. Abból kell dolgoznunk, ami van, holnap meccs van, szerettük volna maximálisan felkészíteni rá a srácokat.”

Új edzővel és egy roppant erős ellenféllel vívja idei első tétmérkőzését a Ferencváros labdarúgócsapata.

A szakember tisztában van vele, hogy akadnak olyan riválisok, amelyek ellen inkább a védekezésen lesz a hangsúly.

„Muszáj reálisan néznünk a dolgokat, az ilyen erős csapatok ellen nem várhatja el az ember, hogy végig domináljunk. Néha másfajta futballt láthatnak az emberek tőlünk nemzetközi szinten, mint mondjuk a magyar bajnokságban. Nyilván két része van a focinak, a védekezés és a támadás, mindkettőre hangsúlyt kell fektetnünk az ilyen szintű ellenfelek ellen. Nem vagyunk még azon a szinten, amit szeretnék elérni, és a játékosok sincsenek azon az intenzitáson, ahová szeretném őket eljuttatni. Ebben közrejátszik, hogy hosszabb volt a szünetünk. A Frankfurt túl van három meccsen, így erőnlétben előrébb jár, mint ahogy azért a keretében és költségvetésében is egy más szint. Várható, hogy bizonyos helyzetekben szenvednünk kell majd, de amikor lehet, meg kell próbálnunk minél tovább tartani a labdát, lefárasztani az ellenfelet. Viszont erről szól a futball, ezért szeretjük játszani. Mondtam is a játékosoknak, hogy bárcsak újra aktív lehetnék, és egy ilyen stadionban, 50 ezer ember előtt játszhatnék, mert ha valakit ez nem motivál, semmi sem fogja. És engem edzőként is az motivál, hogy ilyen meccseket játszhassunk.”

Kiemelte, nem feltett kézzel mennek Németországba.

„Nyilván a keret szempontjából nagyobb a minőség a Frankfurtnál, de a futballban bármi megtörténhet. A munkához és a küzdéshez nem kell azonban akkora tehetség, elég, ha az ember maximálisan odateszi magát. Nem azért jöttünk ide, hogy elfogadjuk a vereséget. Lesznek nehéz és küszködős pillanatok, ez nem kérdés, viszont mindent bele fogunk adni annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el. A Frankfurt legnagyobb fegyverét a játékosai jelentik, nagyon jók az átmeneteik, ezeket gyorsan képesek végrehajtani és gólra váltani. A pálya minden terén veszélyesek tudnak lenni, de ugyanúgy megvannak a gyengéik, mint bármely más csapatnak, nekünk ezeket kell kihasználnunk. Tudjuk, hogy az ellenfél a favorit, de mi mindent meg fogunk tenni. ”

Az erre vonatkozó kérdésre elmondta: amikor a játékosok erőnléti állapotáról beszélt, nem azt jelentette, hogy a csapat ne lenne „fitt”, de azt az intenzitást, amit ő látni szeretne, egyelőre nem üti meg az alakulat. Ám mint hozzátette, ez normális, hiszen új edző érkezett a klubhoz, míg a korábbi tréner egy másfajta filozófiában gondolkodott.

„Megvan a fejemben a kép, mit szeretnék elérni a játékosokkal, biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni is fog” – tette hozzá Keane.

Dino Toppmöller kemény meccset vár a Fradi ellen, amely szerinte kiváló csapat, jó játékosokkal.

Dibusz Dénes elárulta, már tíz napja készülnek a csütörtöki összecsapásra.

„Nem volt sok időnk az edzőváltás óta. Két hét alatt kellett a lehető legjobban megismernünk az új tréner elképzeléseit, és hogy a lehető legjobban feékészüljünk az idei első tétmeccsre. Az elmúlt tíz nap annak a jegyében telt, hogy specifikusan a Frankfurt ellen készültünk, hogy az edző által megálmodott taktikai elképzelést a lehető legjobban el tudjuk sajátítani. Bízom benne, hogy csütörtökön ez olajozottan működik majd és eredményre vezet.”

A kapus hozzátette, minden bizonnyal hónapokra lesz szükség, hogy úgy menjen a játék, ahogy azt a vezetőedző szeretné.

„Egy kicsit másabb a filozófiája Keane-nek, mint Jansené volt. Fontos, hogy mi domináljunk és diktáljuk a ritmust, nálunk legyen többet a labda és a lehető leggyorsabban eljussunk az ellenfél kapujáig. Bőven van még tér fejlődni, hiszen ez a két hét nem egy hosszú idő. Ahhoz, hogy minden úgy működjön, ahogy azt látni szeretné, hónapok kellenek. Még úgy is, ha mindenki maximálisan oda is teszi magát. Én azt érzem, minden edzésen próbálunk arra törekedni, hogy az edző elvárásainak megfeleljünk. Bízom benne, hogy amit Keane ígért a székfoglalójában, az a legrövidebb időn belül megvalósul.”

A Fradi jelenleg kilenc ponttal (+1-es gólkülönbséggel) a továbbjutást jelentő 16. helyen áll az El-főtábla összesített tabelláján. Az elsődleges cél már ezzel a kilenc ponttal is reálisnak tűnik, a kieséses szakasz úgy is elérhető, ha a folytatásban nem szereznek pontot Varga Barnabásék.

A két csapat a múltban csak az 1966/67-es Vásárkupában találkozott egymással, ahol a Frankfurt 5-3-as összesítéssel (4-1 otthon, 1-2 idegenben) nyert.

A Ferencváros hátralévő mérkőzései az Európa-liga alapszakaszában

7. forduló, január 23., 21:00

Eintracht Frankfurt – Ferencvárosi TC (M4Sport)

8. forduló, január 30., 21:00

Ferencvárosi TC – AZ Alkmaar (M4Sport)

m4sport