Rutte EU-pénzzel fizet a NATO-főtitkári posztért

Ukrajna terep, az ukránok csupán eszközök a nyugati érdekek érvényesítésében. Az Amerika dominálta Nyugat így nem Ukrajnát védi - legfeljebb szavakban -, hanem a saját érdekeit érvényesíti – leplezi le az atlanti klikket Stier Gábor.

2025. január 25. 23:08

Mark Rutte NATO-főtitkár a davosi Világgazdasági Fórum keretében tartott megbeszélésen kijelentette, hogy Európának kell átvállalnia az Ukrajnának szánt amerikai fegyverek finanszírozását – írta meg az Ukrinform. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett fölkérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, mennyire fér bele a NATO gyakorlatába, hogy a szervezet főtitkára az amerikai hadiipar érdekkijárójaként lépjen föl leplezetlenül?

- A gyakorlatába tökéletesen. Gondolom nem mondok azzal újdonságot, hogy a NATO az Egyesült Államok hegemón törekvéseinek, globális érdekérvényesítésének az egyik legfontosabb katonai, biztonságpolitikai eszköze. A NATO-ban ugyan formálisan minden tagország egyetértésével lehet csak döntést hozni, valójában azonban az történik, amit a legerősebb tagállama, az Egyesült Államok akar. Ezt egyeben mellett biztosítja az is, hogy a főtitkár úgymond mindig Amerika embere. Mark Rutte esetében sincs ez másként, Davosban ráadásul már a hely szelleme is elragadtatott kijelentésekre sarkallhatja a globalista politikusokat. Ne csodálkozzunk tehát rá a volt holland kormányfő szavaira, amelyek egyébként tökéletesen megfelelnek a valóságnak. Lényegében eddig is az történt - emlékezzünk csak arra, hogy Blinken hogyan nyugtatta a republikánus honatyákat -, hogy az Ukrajnának szánt pénz jelentős része az Egyesült Államokban maradt, vagy oda került, hiszen főképp amerikai fegyvereket vettek rajta. Közben már a Biden-adminisztráció elkezdte áttolni az Európai Unióra az „ukrajnai kaland” anyagi terheit, Donald Trump pedig kezdettől arról beszél, hogy Európának kell átvállalnia az Ukrajnának szánt amerikai fegyverek finanszírozását. Nem elfogadható, hogy a NATO főtitkára egyetlen, a legerősebb tagország érdekeit tolja, e kérdésben azonban még felháborítóbb, hogy az európai fősodor ezt az anyagi terhet nyomás nélkül is kész átvállalni. Legalább alkudozna az arányokon, de nem teszi.

– A főtitkár szerint „Ukrajna még mindig közelebb van Európához, mint az Egyesült Államokhoz”, ezért az európaiaknak készen kell állniuk a költségek viselésére. Ha a belga és holland keresőkbe beírják a pszichopata kifejezést, a legnagyobb számban Rutte fizimiskája tűnik fel a képernyőkön. Miért van az, hogy az idézett földrajzi hivatkozás mégis inkább az infantilizmus kórját juttatja eszünkbe?

- Az orvostudományok, és az egyre inkább eluralkodó, egyebek mellett a politikai ellenfeleket dehumanizáló retorika helyett maradnék a külpolitikánál és az újságírás klasszikus stílusánál. Mark Rutténak abban igaza van, hogy az európai biztonság stabilitásáért elsősorban az európaiaknak kell mindent megtenniük. Európának e téren jócskán van adóssága, ez a helyzet azonban sokáig megfelelt az Egyesült Államoknak is. Trump gondolkodása azonban alapvetően üzleti, így nagyon is számolja a pénzt, ezért aztán mindent megtesz annak érdekében, hogy megfizettesse Európával a biztonsági ernyő árát. Sőt, még Amerika Oroszországgal szembeni proxy háborújának a költségeit is ráterheli a vazallus Európára. Rutte ehhez a NATO főtitkárok szellemében asszisztál. Nem gondolnám, hogy infantilis. Inkább azt, hogy karrierista, és így fizet a posztért. Hogy ezt morális értelemben hogyan értékeljük, döntse el mindenki magában.

Stier Gábor – valdai discussion club

– Az észak-atlanti szerződés tagországainak éppen a szerződésben foglaltak szerint semmiképp nem feladata Ukrajna megvédése. Miért tudjuk, hogy ezzel az elemi igazsággal egyáltalán nem lehet érvelni sem most, sem a jövőben a brüsszeli NATO-központban?

- Egyetértünk abban, hogy a híres 5. cikkely nem terjed ki a NATO-n kívüli Ukrajnára. De azt is tudjuk, hogy Ukrajna a Nyugat, a NATO előretolt helyőrsége Oroszország meggyengítésére, a nyugati befolyás kiterjesztéséért folyó harcban. Ráadásul amennyiben elfogadjuk, hogy Ukrajna csupán egy geopolitikai játszma, a nyugati világ asszisztálása mellett folyó Amerika proxy háborújának terepe, akkor már minden logikus és világos. Ukrajna terep, az ukránok csupán eszközök a nyugati érdekek érvényesítésében. Az Amerika dominálta Nyugat így nem Ukrajnát védi - legfeljebb szavakban -, hanem a saját érdekeit érvényesíti. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Ukrajnát - ha kell - éppenséggel cinikusan feláldozza. Mindezt teszi azért, mert a NATO-nak - néhány tagállamon kívül - esze ágában sincs a jelenleginél jobban közvetlenül belekeveredni ebbe a háborúba. Sőt, Trump állítólag most éppenséggel kiszállna, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire gondolja ezt komolyan.

Molnár Pál

Gondola