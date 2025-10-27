Eldőlt mikor találkozik Orbán Viktor Trumppal

Szerző: mandiner.hu

2025. október 27. 17:04

Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak nyilatkozva elárulta, hogy jövő héten Washingtonba látogat, és tárgyalásokat fog folytatni Donald Trump, amerikai elnökkel. A miniszterelnök a pápai audiencia után az utcán beszélt az olasz sajtónak, hangsúlyozva, a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek.

A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország nagymértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, amelyek hiánya az energiaárak drasztikus emelkedését és ellátási zavarokat okozhat. Újságírói kérdésre Orbán megerősítette, hogy a nemrég bevezetett amerikai szankciók magyar szempontból hibás döntésnek bizonyultak, és tárgyalásokat kezdeményez a helyzet megoldására, különösen Magyarország érdekeit szem előtt tartva. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről szólva kifejtette, hogy az európai gazdaság jövője lesz a téma, mivel az ukrajnai háború ügyében Európa szerepe minimálisra csökkent, a kérdést „kiszervezték az amerikaiaknak és az oroszoknak”.

Orbán szerint Európa nem játszik szerepet az ukrán-orosz kapcsolatok és biztonság alakításában. Szerinte a fő kihívás az európai gazdaság versenyképességének csökkenése, különösen a zöld átállás és az RTS2 kibocsátáscsökkentési irányelv miatt, amely növeli az energiaárakat a lakástulajdonosok és autósok számára. Orbán hangsúlyozta, hogy Olaszországgal közösen azon dolgoznak, hogy mindkét ország gazdasága versenyképesebbé váljon.