9000 elhallgatott gyerekek elleni szexuális bűncselekmény nyomában

Szerző: hirado.hu

2025. október 27. 16:07

Londonban 9 000, gyermekek elleni szexuális visszaélést vizsgál újra a Met Police a gyermekek szexuális kizsákmányolásával foglalkozó csoportok, úgynevezett grooming gangek ügyében indított nyomozás részeként – írja a The Telegraph.

A Scotland Yard közölte Sadiq Khannal, London munkáspárti polgármesterével – akit korábban azzal vádoltak, hogy elzárkózik a témában feltett kérdések megválaszolásától –, hogy az elmúlt 15 év gyanús, gyermekek szexuális kizsákmányolásához köthető eseteket újra megvizsgálják a most induló nyomozás keretében.

A grooming gangs kifejezés olyan szervezett csoportokat jelöl, amelyek szisztematikusan célba vesznek és szexuálisan kizsákmányolnak kiszolgáltatott gyermekeket és fiatalokat – elsősorban lányokat – grooming, kényszerítés és visszaélés útján. Sir Mark Rowley, a Met rendőrfőkapitánya Sadiq Khanhoz írt levelében kijelentette, hogy minden gyermek elleni szexuális bűncselekmény visszataszító, ám a „csoportos elkövetés, ideértve a grooming bandáknak nevezett eseteket is, különösen alattomos és pusztító hatású a gyermekekre nézve”. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyságban ezek az esetek „nem mindig kaptak kellő figyelmet és alapos kivizsgálást”, és „túl gyakran fordult elő, hogy az áldozatoknak nem hittek, sőt néha még ítélkeztek is felettük”.

Idén februárban a miniszterelnök megbízta Baroness Casey bárónőt, hogy értékelje a gyermekes csoportos szexuális kizsákmányolásának és bántalmazásának mértékét, jellegét és okait országos és helyi szinten. Casey nemzeti vizsgálatot javasolt, amely célzott nyomozásokat koordinálna Angliában és Walesben. A vizsgálat kimutatta, hogy a grooming gang elkövetőinek etnikai hátterét „elhallgatták” a hatóságok: az elkövetők kétharmadáról nem is vezettek etnikai adatokat, és sokszor magukat a gyermekeket hibáztatták ahelyett, hogy segítséget kaptak volna. A bárónő országos újravizsgálást is sürgetett a megoldatlan bűncselekmények ügyében, amelyet a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) felügyelne. A Met rendőrfőkapitánya pedig kijelentette: elkötelezettek abban, hogy részt vegyenek ebben a munkában. Sir Mark szerint az első lépés az lesz, hogy az egyes rendőrségek azonosítsák azokat a csoportos eseteket, ahol legalább két gyanúsított volt, de a rendőrség vagy az ügyészség (CPS) nem tett további lépéseket. Elmondta, hogy ez a meghatározás vonatkozhat ugyan a grooming gangs által elkövetett visszaélésekre, de intézményi vagy családon belüli eseteket is magába foglalhat. Kijelentette: „Tisztában vagyunk azzal, hogy a közvélemény és a média a grooming gang kifejezést szűkebb értelemben használja. A tágabb meghatározás alapján azonban a Met minden ilyen esetet újraértékel az elmúlt 15 évből, más rendőri erőkkel együtt.”

Sir Mark szerint a jelenlegi kritériumok alapján mintegy 9 000 ügyet kell újra megvizsgálniuk ebből az időszakból – évente nagyjából 600-at –, hogy megállapítsák, vannak-e elmaradt vagy új nyomozati szálak, illetve folyamatban lévő kockázatok vagy elmaradt bűnüldözési lehetőségek. A levélben Sir Mark azt is kiemelte, hogy 2022 óta jelentős javulás történt abban, ahogyan a rendőrség azonosítja és kivizsgálja a csoportos elkövetésű bűncselekményeket. Ezek közé tartozik 11 000 frontvonalbeli rendőr képzése és a gyermek-kizsákmányolási egységek bővítése. London polgármesterét már korábban is figyelmeztették a régóta fennálló problémára.

Az ügyek újranyitására azután került sor, hogy Sadiq Khant az év elején megvádolták a válaszadás elzárkózásától arra a kérdése: vannak-e grooming gangek Londonban. Januárban Susan Hall, a londoni közgyűlés tagja kilenc alkalommal kérdezte meg a polgármestertől, működnek-e vagy működtek-e ilyen bandák a fővárosban. Khan azonban rendre visszakérdezett, hogy „mit is ért pontosan grooming gangek alatt”, mondván: „nem világos, mire gondol”. A vita során Khan azt mondta, hogy fiatalokat groomolnak (szerveznek be) Londonban, de elmondása szerint drogbandákhoz, nem szexuális célokra. Hall azonban tisztázta, hogy ő „nemi erőszaktevő bandákra” gondol, amelyek lányokat és fiatal nőket szemelnek ki, mint például a Rotherhamben és Bradfordban történtek során is.

Az ügyre reagálva Hall később azt mondta: „Sir Mark levele megmutatja, hogy a grooming gangek problémája itt, a fővárosban – a helyi és országos hatóságok orra előtt – sokkal súlyosabb, mint azt gondoltam.” Jon Wedger, egy 25 év szolgálat után 2017-ben nyugdíjba vonult nyomozó is ezt támasztja alá. Elmesélte, hogy régóta küzd azért, hogy bizonyítsa: Londonban bandák toboroznak lányokat szexuális célokra. Azt állítja, hogy 2006-ban megtiltották neki egy olyan ügy vizsgálatát, amely 50 gyermek groomolásáról és szexuális bántalmazásáról szólt, noha bizonyítékai is voltak – például az elkövetők autóinak rendszámai. A The Timesnak azt mondta: „Mindenfelé vannak gócpontok. Találkoztunk egy lánnyal, aki 14 éves kora óta az utcán volt. Ő csak egy gyerek… egy forgalmas utcán, az autók megálltak, majd a sarkon túlra mentek el, hogy szexeljenek a gyerekekkel.”