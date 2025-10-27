Zöld acélt fognak termelni Orosházán

Szerző: Infostart

2025. október 27. 18:24

Orosházán egy új beruházás keretében már 2026 végén készülhet acél. 2022-ben vált fizetésképtelenné a Magyarország legnagyobb acélművét üzemeltető ISD Dunaferr Zrt. Októberben a felszámoló leállította az ehhez kapcsolódó, kokszgyártással foglalkozó Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárását – írta meg az mfor.hu. Október 21. napjával az állam kinevezte Fenyvesi Csaba Gábort a magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztossá. A Dunaferr felszámolási eljárását október 7-én állították le. Ezt Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke „logikus lépésnek” nevezte – jelentette a Duol. Hozzátette, ez valaminek az előjele lehet.

Mindeközben az orosházi beruházás története 2023-ban kezdődött, amikor a Wolf-család, illetve az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. megvásárolta az Emika Zrt-t, amely világítástechnikai és járműipari beszállítóként működik. Orosházán az 1960-as évek végén alapították meg az öntödét, amely 2020 végén végelszámolás alá került. A 2018-tól tulajdonos SPS Trading Kft. közleményében akkor úgy fogalmazott, kimerítették pénzügyi lehetőségeiket a „korszerűtlen, veszteséges” működés támogatása terén. Ebben az öntödében folytatná most a termelést az Emika Zrt. tulajdonosi köre által alapított Emicast Zrt. Egy ívkemence, illetve két új indukciós kemence fog rendelkezésre állni. Terv továbbá az is, hogy a gyárral összekapcsolt naperőműnek, illetve a csatolt energiatároló kapacitásnak köszönhetően megújuló forrásból származó energiával tudjanak termelni.

A működéshez szükséges villamos áram 30-35 százalékát tudják zöld forrásból előállítani majd, mondta el Petti Csaba, az Innova-X vezérigazgatója. Ugyanakkor ez a jelenlegi akkumulátorárak mellett a felső határa ennek az aránynak. A legtöbbet várhatóan tavasztól őszig termelnének. Az első próbaöntéseket 2026 júniusában tervezi a cég, 2027-ben pedig felpöröghet a termelés, az első körben évente kétezer tonna acéltermék előállításával. Kontextus: 2024-ben 240 ezer tonna acélt gyártottak hazánkban, a 2006-2024 közti időszak 2007-es csúcsán 2227 ezer tonnát, a G7 adatai alapján. Petti Csaba hozzátette, az acéliparban olyan trend látható, hogy az ipari megrendelések a kisebb szériák irányába tolódnak el. Ma már nem várható meg, hogy összejöjjön 100 tonnányi megrendelés, mert addigra az ügyfél továbbáll, fogalmazott.

Wolf Gábor szerint nyertese lehet Kelet-Közép-Európa annak a folyamatnak, amely keretében az Európai Unió tagállamai haderőjük fejlesztésén munkálkodnak. A SAFE-rendszer keretében ugyanis a megvásárolt hadiipari eszközök alapanyagának 65 százaléka az EU területén kell, hogy készüljön. Az acélipar egy rendkívül energia- és munkaerőigényes iparág, régiónkban pedig hagyományosan alacsonyabbak a munkaerő-költségek. A nagymúltú nyugat-európai cégeknek ráadásul jelentős energiahatékonysági, zöld beruházásokat kellene végrehajtaniuk, amelyre gyakran nincs elegendő fedezetük a közelmúlt kríziseit követően. Az Emicast-nál 3-4 év múlva látják reálisnak a bővítést, abban az irányban, hogy egyszerre többfajta igény is kielégíthető legyen, kisebb kemencék létrehozásával. Az igazán nagy volumenek kapcsán tehát továbbra is a Dunaferr-re, vagy egy egyelőre nem ismert nagyberuházásra várnak, teszi hozzá az mfor.hu cikke.