Gyurcsány Ferenc előkerült - és interjút is adott

Szerző: Infostart

2025. október 27. 15:46

Hosszú interjút adott Gyurcsány Ferenc az Öt című YouTube-csatornának, az interjút a hvg.hu szemlézte – ez volt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció (DK) volt elnöke első interjúja májusi visszavonulása óta. „Hadd hűtsem le a nézők várakozását, politikáról nem fogok beszélni, sem most, sem a belátható jövőben. Csak azért nem mondom, hogy soha, mert magamnak is szoktam meglepetéseket okozni” – mondta Gyurcsány Ferenc. Az expolitikus az interjú döntő részében az új könyvéről beszélt, de bevezetésként a a visszavonulásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt.

A május 8-i lemondásáról azt mondta, hogy februárban még nem tudta, hogy így fog dönteni, de néhány héttel a bejelentés előtt már megszületett a döntés. Mint fogalmazott, ezzel „egy viszonylag hosszú folyamat” végére tettek pontot. Gyurcsány Ferenc visszavonulását és egyúttal válását is felesége, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció jelenlegi elnöke jelentette be egyetlen üzenetben. Gyurcsány Ferenc erről azt mondta, hogy ez a két fejlemény „inkább összefüggött, mint nem”. „Kár lenne tagadni, hogy engem mindenfajta értelemben nagyon megviselt – akkor is és utána még sok sok héten keresztül –, hogy életemnek a két legfontosabb tartóeleme, amely az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, azokban a hetekben megszűnt” – mondta minderről Gyurcsány Ferenc.

A volt miniszterelnök azt mondta, a DK-nak továbbra is tagja maradt, de május 8. óta már nem tartja magát közszereplőnek. Állítása szerint a magánbeszélgetésekben is távol tartja magát attól, hogy elmondja a véleményét politikai kérdésekben, mert ez szerinte hátráltatná a DK és Dobrev Klára munkáját is – ugyanis részben megegyezik a baráti társaságuk a közös múlt miatt. A nyilvános megszólalásai szerinte nem segítenék a pártot, ráadásul muníciót is adna az ellenfeleiknek.

Gyurcsány Ferenc arra a kérdésre nem akart válaszolni, hogy a visszavonulásában melyik volt a dominánsabb tényező, a magánéleti vagy az EP-választáson elért rossz eredmény. Szerinte ahhoz, hogy erre őszintén tudjon felelni, olyan politikai és magántermészetű tényeket kellene kifejtenie, amelyeket nem akar megosztani. A volt kormányfő a „politikusabb” bevezető után a csaknem háromnegyed órás videóinterjú nagyobbik részében második regényéről beszélgetett az őt kérdező újságíróval.