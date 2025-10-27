Európa energiája: Hölvényi György szerint Afrika lehet a jövő kulcsa

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője legújabb Facebook-bejegyzésében az európai energiabiztonság és az uniós energiapolitika jövőjéről fejtette ki véleményét.

A KDNP politikusa szerint az energiaellátás kérdése mára nem pusztán gazdasági, hanem politikai feszültségek forrásává is vált.

„Az Európai Unióban egyre nagyobb vita zajlik arról, honnan és milyen energiaforrásokat vegyünk igénybe – különösen Magyarország esetében” – írta Hölvényi, hozzátéve: miközben a földrajzi és racionális érvek az orosz energiaimportot indokolnák, az uniós vezetés inkább politikai és stratégiai megfontolásokat helyez előtérbe.

A képviselő rámutatott, hogy a kontinens jövője szempontjából egyre fontosabb kérdés, vajon a véges vagy a megújuló energiaforrásokra építsük az európai energiarendszert. Hölvényi szerint ebben Afrika kiemelkedő szerepet játszhat:

„A világ napenergia-potenciáljának mintegy 60 százaléka a kontinensen található, és jelentős a hidro- és geotermikus energiatartaléka is.”

A politikus úgy véli, itt az ideje, hogy Európa és Afrika kölcsönösen előnyös, hosszú távú együttműködést építsen ki az energia területén. „Ne feledjük: Afrika közel van – egyre közelebb” – zárta gondolatait a kereszténydemokrata képviselő.