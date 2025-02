Testépítő iszlám szélsőséges az afgán migráns, aki autójával a müncheni tömegbe hajtott

A hatóságok szerint Noori, miután elkapták imádkozni kezdett és azt mondta a rendőröknek, hogy "Allahu Akbar", majd vallási indíttatású cselekményként vallotta be tettét. Közösségi média profiljai is szélsőséges nézeteket tükröznek - számolt be az ügyészség a Die Zeit-nak.

Noori 2016-ban érkezett Németországba kísérő nélküli kiskorúként, azonban menedékkérelmét elutasították. Korábban kisebb bűncselekmények, például lopás és kábítószerrel kapcsolatos vétségek miatt is ismert volt a hatóságok előtt - olvasható a Reuters beszámolójában.

A Bild német bulvárlap szerint a gyanúsított biztonsági őrként dolgozik, emellett pedig testépítő. Regionális bajnokságot is nyert, amivel a helyi fitneszvilág kisebb híressége lett.

A támadás a Müncheni Biztonsági Konferencia előtt egy nappal történt, és jelentős politikai visszhangot váltott ki Németországban, különösen az országos választások közeledtével. Olaf Scholz kancellár hangsúlyozta, hogy az elkövető szigorú büntetésre és kitoloncolásra számíthat. Markus Söder bajor miniszterelnök pedig sürgette a bevándorlási és biztonsági politikák felülvizsgálatát.

A történtek még jobban fókuszponttá tették a vitát a migráció és a közbiztonság kérdéseiről Németországban, különösen a közelgő szövetségi választások fényében.