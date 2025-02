Keresztényüldözés – ma, Európában

Sok papot hurcoltak meg, sőt végeztek ki a kommunisták azért, mert nem árulták el az Istennek tett esküjüket, vagyis nem adták ki a gyónás során tudomásukra jutott titkot. Most visszaköszön a kommunista terror szelleme, amikor újra esküszegésre kényszerítenék a papságot – fogalmaz Vejkey Imre.

Lengyelországban, ahol az emberek többsége a kommunizmus évtizedei alatt is nyíltan Krisztus követője maradt, most a liberalizmus jegyében elkezdték üldözni a keresztényeket. Vejkey Imre kereszténydemokrata képviselőnek, a Magyar Parlamenti Imacsoport alapítójának és vezetőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Frakcióvezető-helyettes úr, lengyel barátainknál az ottani szélsőbaloldali vezetőség csökkentette a hittanórák számát az iskolákban, megnyirbálta a katolikus egyház támogatását. Miért juttatja eszünkbe ez a gyakorlat Sztálint?

Azért juttatja eszünkbe, mert a sztálini szellem lassan már kitapintható nem csak Brüsszelben, hanem a Tusk féle Lengyelországban is! Sztálin azt mondta, ha a valóság eltér az ő elképzeléseitől, akkor annyi a tényeknek! Nem ugyanezt tapasztaljuk a Soros és a demokraták által közösen pénzelt hálózat által? Amit azért tartottak fenn, hogy rólunk és minden ellenfelükről hazugságokat gyártsanak!? Megrendelésre hazudnak Magyarországról is!

De mi akkor is kiállunk az Isten-Haza-Család hármas igazsága mellett! Ne feledjük, hogy amit most Brüsszelben csinálnak, az se Magyarországnak, se Európának, se a világnak nem jó! De bármit is csinálnak, mi továbbra sem engedünk! Nem engedünk az ő háborúra éhes fellépésüknek! Nem engedünk az ő illegális migrációra és genderre éhes nyomásgyakorlásuknak! Nem hagyjuk, hogy Brüsszel ránk kényszerítse kolonializáló-globalista akaratát! Nem hagyjuk, hogy lesöpörjék az asztalról azokat a családsegítő intézkedéseinket, amiket a magyar emberek védelme és biztonsága érdekében hoztunk! Nem hagyjuk, hogy az elhibázott brüsszeli szankciók következményeit, a magyar családokra terheljék! Ne feledjük, együtt, közösen meg tudjuk védeni nemzeti-keresztény értékeinket, meg tudjuk védeni az Isten-Haza-Család hármasába vetett jövőnket, továbbá meg tudjuk védeni közösen kivívott eredményeinket! Fogjunk hát még jobban össze!

– A gyűlölködő szélsőség legújabb agyszüleménye, hogy betiltják a gyónást a 18 év alatti fiataloknak. Ez nem más, mint a vallásszabadság diktatórikus megtiprása. Noha szögesen ellentétes az Európai Unió elveivel, miért tudjuk, hogy Brüsszel erre is mosolyogva rábólint? Mi gyűrűzhet be ebből hozzánk, mire számíthatunk tőlük itthon?

Saját bőrünkön megtapasztaltuk, hogy az „öszödi gyónó” szőcsöve, Vadai Ágnes (DK) 2021-ben törvénymódosítást nyújtott be a Parlamenthez, hogy a gyónási titkot felülírja a feljelentési kötelezettség, azóta más hasonló próbálkozásaik is voltak! Mi visszautasítottuk ezeket a nyílt támadásokat! Látniuk kell, hogy ezek a támadások mind-mind a Katolikus Egyház ellen irányulnak!

A kérdés az, hogy sztálinizmus bukása után a liberál-marxisták ma honnan veszik maguknak a jogot ahhoz, hogy beavatkozzanak olyan kérdésekbe, melyekbe kizárólagosan a Katolikus Egyház első emberének, a római pápának van hatásköre és illetékessége!? Ez nem más, mint az Egyház semmibevétele! Ez nem más, mint Magyar Alaptörvény és a hatályos nemzetközi egyezmények semmibevétele! Ez nem más, mint súlyos beavatkozási kísérlet a kánonjogba! Ez az ő habitusuk, ez az ő igazi foguk fehérje, maga a keresztényellenes agresszió! Ne feledjük, ez a beavatkozási kísérlet sem új keletű! Sok papot hurcoltak meg, sőt végeztek ki a kommunisták azért, mert nem árulták el az Istennek tett esküjüket, vagyis nem adták ki a gyónás során tudomásukra jutott titkot. Most visszaköszön a kommunista terror szelleme, amikor újra esküszegésre kényszerítenék a papságot, a gyermekeket pedig megfosztanák nemcsak a gyónástól, hanem ezáltal az elsőáldozástól és a bérmálkozás szentségétől is! Tegyünk meg mindent, hogy a kommunizmus szelleme újra ne kísérthessen!

– Szeressétek ellenségeiteket! Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket – intette a híveket a Hegyi beszédben Jézus Máté evangéliuma szerint (5. 44.). Hogy a liberális szélsőség átkozza-e a híveket, nem tudjuk, ám hogy gyűlöli és kergeti őket, azt látjuk. Hogyan emelkedhetünk a jézusi bölcsesség magaslatára?

Enegedjék meg, hogy először Elke Mölle, az augsburgi Imádság Háza elnöke szavait idézzem, aki próficájában azt mondta Hazánkról, hogy Magyarország az Úr szemében ezért nagy, mert Trianon ellenére tágassá teszi az Úr sátrát! Azt mondta: látlak titeket a Lélekben. Sok nehéz fegyverrel vagytok felszerelve, veszélyesek vagytok az ellenségre. Bátrak vagytok, merészek, és soha nem adjátok fel. Jim Blount atya, amerikai exorcista pap pedig, a Magyar Parlamenti Imacsoportban tett látogatása során azt prófétálta nekünk: hogy bár a kommunizmus keleti démonát már leráztátok, de most nyugatról egy nagy, rejtőző kígyó formájában a kommunista metódus, liberál-marxista tanok alatt újra Kárpát-medencébe tévedt, hogy visszavegye hatalmát. De az Úr, ezt nem akarja! Akik pedig ezt akarják azok az Úr ellen cselekszenek! Ezért ti minden támadás ellenére, ebben a szellemi harcban, maradjatok az Úr oldalán, s az Ő jelében győzni fogtok! Mindez indítson arra bennünket, hogy szembeszálljunk az új Babilonnal, mely frigyre lépve a bűnnel és a sötét oldal minden seregével, össze akarja törni az Úr oltárát, az embereket pedig foglyul akarja ejteni az istentelenséggel! Mindez azt jelenti, hogy mi az embert szeretjük, s nem a bűnt! Mindez azt jelenti, hogy a „filiszteusok seregei” támadásai közepette is, mi kiállunk az Isten-Haza-Család hármas igazsága mellett! Mindez azt jelenti, hogy mi magyarok Dávidként itt vagyunk, és feltartóztatjuk az ellenséget! Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

