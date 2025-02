Életveszélyes internetes kihívások! Egy brazil fiú szörnyű halált halt, miután elhalt pillangóból készült főzetet injekciózott a lábába

A New York Post arról ír, hogy a fiatal egy beteg közösségi média kihívásban vehetett részt, de a kihívást nem sikerült beazonosítani a fiú halála után.

A 14 éves Davi Nunes Moreira már elviselhetetlen fájdalmakat élt át, amikor kórházba került. A Vitoria de Conquista-i kórházban bevallotta, hogy egy elhullott pillangót forrásban lévő vízbe áztatott, majd a főzetet a lábába fecskendezte - számolt be az esetről a Daily Mail.

A kórház egyik orvosa elmondta, hogy nem tudják, hogy pontosan mekkora mennyiségben jutott Davi szervezetébe a főzetből, de valószínűleg az injekciózás következtében levegő is került a testébe, ami önmagában embóliához vezethet.

Figyelem, az internetes kihívások sok esetben ostobaságok, de ennél sokkal lényegesebb, hogy veszélyesek is lehetnek, amik a kihívásban résztvevők halálát is okozhatják, ahogy a példa is mutatja!