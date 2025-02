Janó-Veilandics Franciska: A családokért és a keresztény értékeinkért dolgozom a Fővárosi Közgyűlésben

2025. február 26. 07:19

- Új politikai szereplőként érkezett a Fővárosi Közgyűlésbe, ráadásul a Kereszténydemokrata Néppárt tagjaként a Fidesz-KDNP választási listájának negyedik helyét kapta meg. Összefoglalná pár mondatban az eddigi közéleti szerepvállalásait?

- Már 18 éves korom óta tagja vagyok a Kereszténydemokrata Néppártnak, ám az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) által kerültem a politikai körforgásba.

Kezdetben a XII. kerületi helyi alapszervezethez csatlakoztam, majd annak vezetését láttam el, később a budapesti IKSZ elnökhelyettese lettem. Ezt követően, 2018-tól a budapesti IKSZ elnökeként folytattam a munkám.

- Mik a tapasztalatai az elmúlt hónapokkal kapcsolatban? Sikerült a városvezetőknek elérniük, hogy működőképes legyen a Közgyűlés, illetve a főváros?

- Jól látszik, hogy a Fővárosi Közgyűlésben egy szövetségben egyesültek a balliberális erők. Vitézy Dávidtól elkezdve Karácsony Gergelyen át egészen a Magyar Péter által fémjelzett Tisza párti képviselőkig összeálltak, de ez nem ért meglepetésként senkit.

Már nyáron is tudtuk, hogy így fog történni, amikor kiderült, hogy Magyar Péter együtt limonádézgat Karácsony Gergellyel. A Tisza Párt elnöke adhatta a tippet Karácsony Gergelynek, hogy Kiss Ambrust nevezze ki főigazgatónak, hiszen a baloldali erők nem tudtak megegyezni a közös főpolgármester-helyettes személyéről. Ezt még maga Karácsony Gergely se titkolja. A főpolgármester azt is elárulta egy újévi podcast videóban, hogy a főváros törvénytelen csődköltségvetését is leegyeztették Magyar Péterrel, még a 2024. decemberi közgyűlés előtt. Az abszolút látszik, hogy fontos ügyekben együtt szavaz ez a baloldali tábor. Így történt legutóbb is, amikor Rákosrendezőre vonatkozóan voksolt a Fővárosi Közgyűlés az elővásárlási szándékról.

- Városházi információk szerint a Tisza Párt képviselői nem egészen értik, hogy mit jelent a képviselői munka, és segíteni kell őket a képviselő-testületi üléseken, hogy el tudják látni a feladataikat. Valóban így van?

- A Fővárosi Közgyűlés jelenlegi rendje szerint nem a napirendi viták után közvetlenül szavazunk, hanem a nap végén. Miután lement a vita, a szavazás előtt 30-45 perces szünetet rendel el a főpolgármester, ez az időpont elég arra, hogy Magyar Péter kiadja a képviselőinek a feladatot, hogy kell majd szavazni, és még beleférjen az időbe egy gyors egyeztetés Karácsony Gergellyel, Vitézy Dáviddal, valamint a többi baloldali politikussal.

A januári ülésről az első napirendi vita végéhez közeledve a Tisza Párt képviselői kivonultak a teremből és csak a szavazásra érkeztek vissza. Addig ott kaszinóztak a frakcióirodában, a maradék 50 napirendet már nem is kívánták megtárgyalni. Ez a kivonulás csupán kicsinyes sértődésből történt, mert a bizottság nem fogadta el a fővárosi cégvezetők pályáztatásával kapcsolatos javaslatukat. Ennek pedig egyszerűen az volt az oka, hogy a főváros cégvezetőinek maximálisan adható bérét a Közgyűlés határozza meg, a Tisza Párt javaslatában pedig egy jóval magasabb összeg szerepelt.

Semmi mást nem kellett volna tenniük, csak beadni egy előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésben a cégvezetők béremeléséről. Ehelyett jelenetet rendeztek. Mikor visszajöttek a szavazásra, összesen két téma volt fontos nekik, ezen kívül csak a Rákosrendező elővásárlási szándékáról voksoltak, más kérdésben nem nyomtak gombot. Nem mondhatunk mást: a Tisza Párt képviselői vagy tájékozatlanok és nem tudták, hogy ha jelen vannak a szavazáson és nem nyomnak gombot, az is „nem” szavazatnak minősül, vagy szándékosan nem szavaztak meg olyan fontos előterjesztéseket, mint a hajléktalanok munkához és lakhatáshoz segítése, a főváros kritikus állapotú útjainak felújítása. De sajnos egy fogyatékosokkal foglalkozó szervezet támogatása, emlékmű állítás, vagy akár templom kivilágítás témája sem érdekelte őket.

- A közösségi oldalán jelezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés mai ülésére tíz javaslattal is érkezik a Fidesz-KDNP frakció. A legutóbbi ülésen, a frakció által benyújtott előterjesztésekről, hogy döntött a Közgyűlés?

- Hét előterjesztéssel készültünk a legutóbbi ülésre, ebből kettőt szavazott meg a Közgyűlés, természetesen nem a Tisza Párt képviselőinek köszönhetően. Végül a főváros tulajdonában álló kritikus állapotú utak javítását és a „munkával lakásba” programjavaslatunkat támogatta a Fővárosi Közgyűlés.

A fenti javaslatok mellett kértük, hogy szüntessék meg Budapest baloldali városvezetésének Jávor Benedek által vezetett brüsszeli kirendeltségét, amely egyszerűen kifizetőhelyként működik évek óta. Javasoltuk, hogy érvényes ország-, vármegye- vagy BKK bérlettel az első 30 percben legyen ingyenes a MOL Bubi. Ezen kívül kértük, hogy oldja fel a főváros az Üllői útról a Szabadság híd irányába kanyarodás tilalmát a Kálvin téri csomópontban az eredeti állapotra. Továbbá szerettük volna, ha a Margitszigeten elhelyezett illegális zöldhulladék lerakóhelyet visszaadják a budapestieknek – melynek helyére közparkot és játszóteret javasoltunk – ezeket azonban mind leszavazta a balliberális szivárványkoalíció.

A mai ülésre a Fidesz-KDNP frakció tíz javaslattal is érkezik. Többek között javaslatot teszünk a Fővárosi Önkormányzat, a közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzügyi átvilágítására is, de előkerülnek korábbi témák is.

- A rákosrendezői területekkel kapcsolatban Budapest élni kíván az elővásárlási jogával. Ebben az esetben minimum 50 milliárd forintról van szó, miközben egyfolytában azt lehet hallani, hogy üres a budapesti kassza. Karácsony Gergely főpolgármester jelezte, hogy a főváros a hozzájárulási, szolidaritási pénzeket nem hajlandó kifizetni, mert nem is tudja. Úgy tűnik, hogy bűvészek is vannak a Városházán, akik időnként eltüntetnek, máskor pedig elővarázsolnak milliárdokat. Van a fővárosnak pénze, vagy nincs?

- Először is szeretném megjegyezni, hogy Karácsony Gergely az elővásárlással hatalmas lehetőségektől fosztotta meg a várost. A Grand Budapest olyan mértékű beruházás lett volna, amely amellett, hogy Budapestnek hozott volna bevételeket, az egész ország gazdasági teljesítményét is nagy mértékben javította volna. A fejlesztés során több ezer munkahely jött volna létre, mind az építkezésnek, mind a létrejött ingatlanoknak köszönhetően, miközben a lakáspiac is bővült volna.

Emellett meghosszabbodott volna például az M1-es metró vonala, vagy megépülhetett volna a repülőtér és a vasútállomás közti gyorsvasút.

Erre mondott nemet Karácsony Gergely és fosztotta meg a budapestieket a nagyszabású lehetőségtől, miközben tudjuk, hogy az elmúlt tíz évben se főpolgármesterként, se Zugló polgármestereként nem foglalkozott a rozsdaövezettel. Most, hogy fejlesztésre került volna sor, hirtelen igényt tartott rá a főpolgármester.

Eddig azt sulykolta a főpolgármester, hogy kivérezteti a kormány és csődben van Budapest, a kassza pedig teljesen üres. Nem volt pénz több köztéri szemetes kihelyezésére, és a külső kerületek fejlesztésére sem jutott egy fillér sem. Nem fizette ki a szolidaritási hozzájárulást és nem futotta a Margitszigeten található illegális zöldhulladék lerakóhely felszámolására.

Most hirtelen a főpolgármester előkapott 50 milliárdot valamelyik farzsebéből és meg akarja szerezni Rákosrendezőt. De ez csak a kezdet. A területet rekultiválni kell, és akkor még a fejlesztésekről nem is beszéltünk.

Igazából két dolgot tudok elképzelni a jövőt illetően. Karácsony Gergelyék nem fognak semmit csinálni a területtel, hiszen ígéretével ellentétben a főpolgármester a Népligettel sem tudott mit kezdeni, és akkor még nem is beszéltünk a Városháza parkról. Látható, hogy messze nem az valósult meg, amit eredetileg terveztek. Ne felejtsük, Rákosrendezőhöz képest ezek csupán tenyérnyi területek.

A másik, hogy valójában nem a budapestiek számára akarják megvásárolni ezt a területet, hanem előbb-utóbb egy baloldali mutyiközpontba kerül majd. Azon se lepődnék meg, ha ezt a központot Bajnai Gordon vezetné.

Kiderült ugyanis, már 2023-ban szerették volna megszerezni Rákosrendezőt a volt miniszterelnök számára. Érdekes, hogy bármilyen baloldali ingatlanmutyiról van szó, mindig ugyanazok a nevek kerülnek elő, ahogy történt ez a Városháza-gate botránynál is.

- Mint kereszténydemokrata nő, édesanya milyen értékeket tart fontosnak megjeleníteni a munkája során a Közgyűlésben?

- Kereszténydemokrataként számomra az Egyház társadalmi tanítása a kiindulópont. A családokért és a keresztény értékeinkért dolgozom. Hadd említsek néhány példát a közgyűlési munkából:

Az egyik ülésen egy uniós projektről szavaztunk, melyet konzorciumban valósított volna meg a főváros. A projekt főnyertese az ELTE, de a nemzetközi partnerek és a főváros mellett ott volt a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is. Ekkor megjegyeztem, hogy nem tudunk olyan projektet támogatni, amelyben olyan szervezet vesz részt, akik szexedukációs honlapot működtetnek tíz éves és annál idősebb gyerekek számára LMBTQ- és genderpropagandával átitatva. Felmerül ugyanis a gyanú, ha egy ilyen szervezet ifjúsági munkában vehet részt, akkor ott a genderideológiával kapcsolatos agymosásban fogják részesíteni a gyerekeket. Ez teljes mértékben szembemegy a mi elveinkkel.

Fontosnak tartom emellett, hogy a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett játszóterekre kerüljenek nyilvános illemhelyek, mert a jó idő beköszöntével a kisgyermekesek szívesen töltik a délelőttöt, vagy délutánt kint a szabadban, a játszótéren. Az illemhelyek telepítése sokak számára jelentene nagy segítséget.

A Közgyűlés mai ülésére pedig javaslatot nyújtottam be, hogy haladéktalanul állítsák vissza a Margit híd kőkeresztjeit, lehetőleg olyan formában, hogy a vandálok ne tudják ismét letörni és eltávolítani.

Emellett állatvédelmi kérdésben is nyújtottam be előterjesztést, hiszen úgy gondolom, a teremtésvédelemnek ez is része. Kértem, hogy írjunk ki pályázatot a budapesti állatvédő szervezetek részére, hiszen a munka javát ők végzik el. Emellett fontos, hogy végezzünk állatvédelmi oktatást a felelős állattartás érdekében. Bízom benne, hogy a Közgyűlés többsége támogatni fogja a javaslataimat.

Gerzsenyi Krisztián