Kocsis Máté: Brüsszel Péter nem az, akinek mutatja magát

Hosszabb lélegzetű interjút adott a Magyar Nemzetnek Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A beszélgetés során szó esett arról is, hogy a magyar szuverenitás védelme miatt hamarosan az Egyesült Államokba utazik László András kormánybiztos, hogy minden elérhető adatot, információt összegyűjtsön, amely segít beazonosítani azt a baloldali politikai korrupciós hálózatot, amely az elmúlt években működött Magyarországon.

2025. március 3. 14:56

Kocsis Máté elmondta: „Mindig is tudtuk, hogy a médiának az a része, amely magát függetlennek nevezi, valójában külföldről finanszírozott, és az állandó politikai nyomásgyakorlás mellett nem ritkán multinacionális gazdasági vagy vállalati lobbitevékenységet végez” – fogalmazott a frakcióvezető, majd hozzátette: „A külföldi pénzek feltárása és a közzététele a legfontosabb cél, ugyanis azok a személyek, akik ilyen struktúrákból élnek, nem szeretik a nyilvánosságot.”

Kocsis Máté arról is beszélt, a nemzetbiztonsági bizottság megvizsgálta azt az esetet is, amikor a Magyar Hang hamisan azt írta, hogy a bukott szír diktátor repülőgépe Budapesten szállt le, a hírt pedig tovább terjesztette Magyar Péter a Facebook-oldalán. „Annyi elmondható, hogy tudatos álhírgyártás zajlott, amit az egyik sajtóorgánum, a Magyar Hang és Brüsszel Péter átvett és terjesztett.” – jelentette ki Kocsis. A Fidesz frakcióvezetője szerint a vitáktól sem mentes Trump–Zelenszkij találkozó után látszik, hogy az európai vezetők jelentős része háborúpárti és szélsőségesen liberális. „Nekik az ördöggel való cimborálást jelenti együttműködni a konzervatív új amerikai elnökkel. Közben Donald Trump persze nem veszi le a lábát a gázpedálról. Nincs jó helyzetben Európa, és hibát hibára halmoz” – fogalmazott Kocsis Máté, aki azt is elmondta, Magyarország viszont békét akar, ezért bünteti Brüsszel.

Kocsis Máté Magyar Péterrel kapcsolatban kijelentette, az emberek lassan ráébrednek „Brüsszel Péter nem az, akinek mutatja magát. Egy nagy megtévesztés zajlik a baloldalon, amit Manfred Weber vezényel, a kijelölt ember pedig szolgai módon teljesíti minden elvárását.” A frakcióvezető szerint a Tisza Párt ha helyzetbe kerülne, teljesítené Brüsszel megszorító elvárásait. „Velük átállna az ország a háborúpárti kórusba, támogatnák Brüsszel migrációs politikáját, terjedne a genderőrület és eltörölnék a rezsicsökkentést. Ezeket nem én mondom, hanem a politikusaik.” – összegzett Kocsis Máté.

Magyar Nemzet, Mandiner