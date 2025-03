Felfogadott bomlasztók lebuktatása a teendő - Videó

A befolyásszerzés ismert titkosszolgálati művelet. Az USAID magyar propagandistákat bérelt föl arra, hogy a társadalom által megválasztott politikusokat hiteltelenítse, és a külföldet kiszolgáló bérencekre cserélje.

2025. március 5. 08:00

hirtv

A külföldi finanszírozás átláthatóságának kérdése ismét napirendre került Magyarországon. A USAID által támogatott szervezetek szerepe komoly aggodalmat keltett, ezért a kormány vizsgálatot indított. László András kormánybiztos a Politika 360 műsorában beszélt arról, milyen lépéseket tervez a kormány a szuverenitás védelmében.

usaid

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, a USAID, Magyarországon is aktívan támogatta civil szervezetek és médiumok működését, amelyek befolyásolhatták a hazai politikai folyamatokat. A magyar kormány vizsgálatot indított az ügyben, és a külföldi finanszírozások szigorúbb szabályozására készül. László András kormánybiztost bízták meg azzal, hogy feltárja a USAID magyarországi tevékenységének részleteit.



USAID-ügy: a magyar vizsgálat is elindult

László András a Politika 360 műsorában elmondta, hogy első lépésként felveszi a kapcsolatot az amerikai féllel, amely maga is vizsgálja a USAID működését.

Azt már tudjuk, hogy az amerikai kormány felfüggesztette a szervezet tevékenységének 90 százalékát, és jelentős leépítések zajlanak – mondta a kormánybiztos, hozzátéve, hogy a magyar vizsgálat célja a teljes átláthatóság megteremtése. A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy a külföldi finanszírozás kérdése nem először merül fel Magyarországon. Korábban a 2022-es választási kampány során is felmerült a gyanú, hogy külföldi pénzek érkeztek politikai célokra.

A feladatunk most az, hogy pontosan feltérképezzük, milyen összegek jutottak Magyarországra, és milyen szervezetek részesültek belőle – hangsúlyozta.

Szigorítások jöhetnek a külföldi finanszírozás terén

László András kitért arra is, hogy a kormány a jövőben szigorúbb jogszabályokat hozhat a külföldi támogatásokat elfogadó szervezetek működésére vonatkozóan.

Fontos különbséget tenni a valódi civil kezdeményezések és a politikai célú befolyásolásra használt NGO-k között – mondta. Szerinte a USAID-botrány rávilágított arra, hogy egyes külföldi szervezetek nem pusztán fejlesztési célokat szolgálnak, hanem közvetlen politikai befolyásra törekednek. A kormánybiztos szerint a magyar–amerikai kapcsolatokban is változás várható.

Az amerikai fél maga is felismerte, hogy a USAID működésében komoly visszaélések történtek – jelentette ki. Hozzátette: az új amerikai kormányzat már megkezdte az átvilágítást, és ez lehetőséget ad arra, hogy Magyarország is tisztán lásson.

Nemzetközi együttműködés is szóba kerülhet

A USAID tevékenysége nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is felveti a külföldi politikai befolyás kérdését. László András szerint fontos lenne, hogy a hasonló helyzetben lévő országok, például Szerbia vagy Lengyelország, összehangolják lépéseiket.

Nyitottak vagyunk arra, hogy más kormányokkal is együttműködjünk a külföldi finanszírozások szabályozása terén – mondta. A kormánybiztos szerint az ügy jelentősége messze túlmutat Magyarországon.

Most először maga az amerikai kormány is elismeri, hogy a USAID működésével problémák voltak – hangsúlyozta. Véleménye szerint a vizsgálat eredményei hosszú távon befolyásolhatják a magyar jogalkotást is.

A cél az, hogy Magyarország demokratikus működése független maradjon a külföldi politikai nyomásgyakorlástól – szögezte le László András, aki szerint a magyar parlament a vizsgálati eredmények alapján hozhat döntéseket a további lépésekről.



Wiedermann Béla

magyarnemzet.hu