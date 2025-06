A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai hálaadó szentmisét mutattak be XIV. Leó pápa megválasztásáért

2025. június 3. 21:21

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetésével hálaadó szentmisét mutattak be XIV. Leó pápa megválasztásáért kedd este a budapesti Szent István-bazilikába.

Erdő Péter homíliájában elmondta: a szentmisében hálát adnak Leó pápáért, aki elfogadta a bíborosi testület választását és elvállalta a péteri tisztséget, egyben Isten segítségét kérik szolgálatára és életére.

XIV. Leó pápáról szólva kiemelte: az új egyházfő, ahogy a Sixtus-kápolnában mondott első szentbeszédében is jelezte, Krisztust látja hitének és szolgálatának középpontjában.

Kitért arra is: Leó pápa nevének megválasztását főként azzal indokolta, hogy XIII. Leó pápa példáját kívánja követni, aki "egy változó kor új helyzeteire adta meg a katolikus hit válaszát máig szóló érvénnyel". Ő volt az, aki a Rerum Novarum kezdetű enciklikában és más megnyilatkozásaiban összefüggő, kiegyensúlyozott tanítást adott az emberi munka méltóságáról és felemelte szavát a munkások kizsákmányolása ellen.

XIV. Leó névválasztását indokolva több alkalommal is utalt az emberi munka méltóságára a mai világban. Miközben a hagyományos kizsákmányolás korunkban sem tűnt el, sőt, egész régiókra is kiterjed, megjelent egy új probléma is: a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térhódítása. Ez sokak szerint azt a veszélyt hordozza magában, hogy emberek százmillióinak munkája válik feleslegessé. Márpedig a munka nemcsak a termelés egyik tényezője, hanem az emberi méltóság kifejezője is. Az ember nem lehet felesleges, mert Isten senkit sem alkotott hiába, mindenkivel terve van - mondta.

A bíboros hangsúlyozta: Leó pápa beszédeiben kitért a béke fontosságára is. Ez volt az első köszöntése, mégpedig nem csupán profán értelemben, hanem a "feltámadt Krisztus békéjével köszöntötte az ünneplő sokaságot". Rávilágított ezzel, hogy az egyház üzenete nem pusztán társadalmi vagy politikai tanítás, hanem Jézus Krisztus örömhíre.

Erdő Péter emlékeztetett: Leó pápa május 9-én, a Sixtus-kápolnában a bíborosokhoz intézett beszédében tudatosította a felhívást, hogy aki az egyházban valamilyen tekintélyt gyakorol, "annak el kell tűnnie, hogy Krisztus megmaradjon, kicsinnyé kell válnia, hogy Krisztust megismerjék és dicsőítsék".

Ehhez a nagyszerű vállaláshoz és feladathoz kérjük Leó pápa számára Isten áldását és Szűz Mária erősítő segítségét - zárta beszédét a bíboros.

Résztvevők a XIV. Leó pápa megválasztásáért a Szent István-bazilikában bemutatott hálaadó szentmisén 2025. június 3-án. MTI/Lakatos Péter

Michael Wallace Banach apostoli nuncius a szentmise végén megköszönte a Erdő Péter bíborosnak, a magyar püspököknek és híveknek a XIV. Leó pápa iránti szeretetnek és támogatásnak a megnyilvánulását a szentmisében. A híveket arra kérte, használják ki a nyári időszakot arra, hogy jobban megismerjék a pápát.

Hallgassák őt, amint a világhoz szól, és imádkozzanak érte, kérve számára egészséget, erőt, bölcsességet és inspirációt nemcsak a katolikus egyház vezetéséhez, hanem az emberiség szolgálatához, amelynek "olyan nagy szüksége van a békére és a reményre" - fogalmazott a nuncius.

MTI