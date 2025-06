Magyar elnöke lett az Európai Szkander Szövetségnek

2025. június 3. 12:07

Csabai Attilát választották az Európai Szkander Szövetség (EAF) új elnökének.

A tisztújításra Kolozsváron, az Európa-bajnokság keretében rendezett közgyűlésen került sor, amelyen a magyar sportvezető egyedüli jelöltként, egyhangú támogatással lett a kontinentális szervezet új elnöke.

"Úgy érzem, most jött el az idő, hogy új lendületet kapjon az európai szkander. Konkrét terveim vannak a sportág fejlesztésére, és célunk továbbra is az olimpiai szereplés elérése" – mondta a hazai szövetség sajtószolgálatának keddi közleményében Csabai Atilla, aki továbbra is a nemzetközi szövetség (WAF) alelnöke, valamint a magyar sportági szakszövetség elnöke marad.

A sportvezető kiemelte, a fejlődéshez szükséges a versenyrendszer bővítése, a parasportolók aktív bevonása és az európai szintű sportdiplomácia erősítése.

MTI