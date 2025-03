A korrupciós hálózat magyarországi lerakata

2025. március 11. 00:00

pixabay

A cél az amerikai tapasztalatokból és a korrupciós pénzek magyarországi elosztási gyakorlatából kiindulva megakadályozni a külföldi beavatkozást a magyar választásokba – jelentette ki László András fideszes EP-képviselő, az USAID-pénzek felderítésével megbízott kormánybiztos a Mandiner online kiadásában hétfőn megjelent interjúban.

A kormánybiztos a lapnak arról beszélt: az új amerikai kormány belekezdett a Biden-kormányzat elhibázott baloldali politikáinak és korrupciós gépezetének felszámolásába és az állami pazarlás megnyirbálásába is, amit Donald Trump elnök elsősorban Elon Muskra bízott.

Amikor elkezdték feltárni, hogy valójában milyen projektekre költött az amerikai nemzetközi fejlesztési ügynökség, a USAID, "kirobbant a nyugati világ legnagyobb korrupciós botránya". László András hangsúlyozta: soha egyetlen kormányzat alatt sem történt ilyen átvilágítás, mint ami most elindult.

Jelezte: a USAID a neve bár fejlesztéspolitikai tevékenységre utal, valójában "az egész világot behálózó balliberális korrupciós gépezetként" működött. Az új amerikai kormányzat részéről egyre több olyan programot tártak a nyilvánosság elé, amelyekből kiderült, hogy fejlesztési célok helyett szélsőbalos politikai célokat szolgáltak "odahaza is és külföldön is", legyen szó az illegális migráció támogatásáról, a genderideológia népszerűsítéséről, háborús propagandáról.

Mindehhez médiumok, újságírók ezreit szervezték be és fizették, továbbá kiterjedt NGO-hálózatot hoztak létre, azt színlelve, hogy azok valamilyen helyi érdekeket képviselnek – mutatott rá a kormánybiztos.

Kitért arra is, hogy a USAID által működtetett rendszer Magyarországon is a külföldi politikai beavatkozás legfontosabb eszköze volt. Itt is médiumokat, NGO-kat "és még ki tudja kit, mit" fizettek azért, hogy támadják a nemzeti kormányt, és hatalomra segítsenek egy bábkormányt - mondta.

Mivel az amerikai kormányzat is a legmagasabb politikai szinten foglalkozik a kérdéssel, a magyar kormány is úgy döntött, hogy kormánybiztosi szinten kezeli az ügy magyarországi végét.

Fel fogjuk tárni a dollármilliárdokból pénzelt korrupciós hálózat magyarországi csápjait, és "le akarjuk vágni". A magyar embereknek joguk van tudni, mely médiumokat, újságírókat, NGO-kat fizetett ez a birodalmi korrupciós gépezet – emelte ki László András.

Rengeteg projektről, korrupciós pénzről és egy nehezen átlátható szervezeti hálóról van szó, a botrány friss és óriási – jelentette ki. Emlékeztetett: az előző években a magyar kormány részéről már számos kísérletet tettek a külföldi beavatkozások és finanszírozás megszüntetésére.

A "guruló dollárokra" mindenki emlékszik 2022-ből, az egész magyar balliberális oldal kampányát már akkor is külföldről, guruló dollárokból pénzelték – jegyezte meg, hozzátéve, hogy akkor is mindent megtett a kormány, hogy feltárják, "de akkor a Biden-kormányzat fedezte és pénzelte őket".

Most, Donald Trump hivatalba lépésével egy politikai áttörés történt ebben is - mondta a kormánybiztos, aki arra számít, hogy az amerikai fél is elkezdi feldolgozni az adatokat és megpróbálja feltárni a rendszer működését.

László András kiemelte: a USAID rendelkezett a legnagyobb pénzkerettel, ezért beszél róla mindenki, de számos más szervezet társszervezetként szolgálta ki. A rendszer része volt sok beszállító, magánalapítványok és persze számtalan olyan magát civilnek hazudó szervezet, amelyek közreműködtek a pénzek elosztásában és a programok működtetésében – ismertette.

Elmondta: egyelőre a magyar oldalon azt látják, hogy az utolsó lépéseknél hogyan érkezett meg a pénz és névlegesen milyen célból, innen tudják visszafelé fejteni a szálakat. Az amerikai oldalon felülről látják a rendszert, nekik nagyobb esélyük van végigkövetni a pénzmozgásokat. Dollármilliárdokról van szó, projektek ezreiről – hangsúlyozta.

Rámutatott: a támogatások nem úgy történtek, hogy a USAID vagy egy alszervezete aláírt egy szerződést egy adott támogatottal egy konkrét projekt megvalósítására, majd a pénz megérkezett egy magyarországi szervezethez, hanem létrehoztak különböző szervezeteket egyes részfeladatokra.

A pénzeket vegyesen helyeztek közös kalapokba, majd számos alkalommal onnan se maguk osztották el közvetlenül, hanem felkértek egy harmadik szervezetet vagy személyeket, hogy azt a látszatot keltsék, hogy mások független döntést hoznak arról, hogy ki részesülhetnek támogatásban. Ez mind az átláthatóság és a felelősség elkenéséről szól – jelezte.

Példaként említette, hogy az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége még David Pressman nagyköveti ideje alatt kiírt több médiatámogatási pályázatot, de a döntést rábízták két magyarországi szervezetre, a Mérték Médiaelemző Műhelyre és az Ökotárs Alapítványra.

László András közölte: először fel kell tárni, hogyan működött ezeknek a baloldali korrupciós pénzeknek a célba juttatása Magyarországra, kikhez jutott, mennyi pénz és milyen célra.

A korrupciós rendszer működéséről és a külföldi beavatkozás mértékéről mielőbb jelentést fog írni - mondta.

Hangsúlyozta: a cél az, hogy az amerikai tapasztalatokból és a korrupciós pénzek magyarországi elosztási gyakorlatából kiindulva megakadályozzák a külföldi beavatkozást a magyar választásokba.

Ez a birodalmi korrupciós gépezet a kormánybiztos szerint most is veszélyt jelent. Fel kell készülni arra is, hogy ez a hálózat áthelyezi központját Washingtonból Brüsszelbe, és onnan akarják majd keverni a szálakat és pénzelni a korrupciós rendszerüket – vélekedett.

Meg kell akadályozni, hogy újból olyan mértékű külföldi beavatkozás történjen a magyar választási kampányba és a magyar közéletbe, mint a 2022-es választások alkalmával. Ez szuverenitási kérdés. A magyar választások és demokrácia megvédéséről van szó – fogalmazott az interjúban László András.

MTI