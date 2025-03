Somló titka

Latorcai Csaba elmondta: a filmből kiderül, hogy a Somlónak nem csak egy titka van, amelyet mindazok ismernek, akik eddig is fogyasztották a somlói borokat, de az is feltárul, hogy a hegyben milyen kincsek rejtőztek.

2025. március 21. 20:53

Somlóvár - wikipedia

A Somló titka című film arról szól, hogyan kell az identitásunkat megőrizni – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken Somlójenőn a film bemutatóján.

Latorcai Csaba elmondta: a filmből kiderül, hogy a Somlónak nem csak egy titka van, amelyet mindazok ismernek, akik eddig is fogyasztották a somlói borokat, de az is feltárul, hogy a hegyben milyen kincsek rejtőztek.

A Somló-hegyen több mint két évvel ezelőtt indult régészeti munka eredménye – amelyet a filmben láthatnak, és amelynek csúcsa egy, a hegyen talált mintegy háromezer éves arany nyakék - rámutat arra is, hogy miért fontos a közösségi régészet, miért fontos összefogni kulturális örökségünk és ezáltal identitásunk megőrzése érdekében – hangsúlyozta az államtitkár.

Felelevenítette, hogy 2023-ban példaértékű összefogás kezdődött, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum régészei a közösség erejével, önkéntesek bevonásával kezdtek feltárásokba a Somló-hegyen. Ezt követően egymás után kerültek elő a leletek. Ezek legjelentősebb darabja egy időszámításunk előtt 850-950 közé datált arany nyakék, amely európai szinten is egyedülálló.

Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy ma már a technológia lehetővé teszi, hogy ezek a műtárgyak mindenki számára megismerhetővé váljanak, és maga a film is segíti, hogy minél többen megismerjék kulturális örökségünket. Így a Somló környékén élők is megtudhatják, milyen páratlan kultúrájú volt a térség több ezer évvel ezelőtt is – jelezte Latorcai Csaba.

Soós Bence, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze az MTI kérdésére elmondta: a Somló-hegyen több mint tízezer régészeti leletet találtak, ezek közül kiemelkedik a mintegy háromezer éves aranylemez borítású nyakék.

A régészeti önkéntesek bevonásával zajló feltárást egy éven keresztül követték a Luminosa Film csapatának kamerái. A felvételeikből összeállított filmet februárban mutatták be a Magyar Nemzeti Múzeumban.

MTI