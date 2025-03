Michl József: Egy hazánk van, ezt kell megőriznünk magunknak

A kereszténység más megvilágításba helyez mindent; ha a keresztény gondolkodást komolyan vesszük és aszerint politizálunk, akkor minden „túlvilági fényben” tud megjelenni - Michl József, Tata város polgármestere a kdnp.hu-nak adott interjút.

2025. március 31. 15:32

A vármegyei elnök - KDNP

Ha a fiatalokat tiszta, egyértelmű, őszinte szavakkal, gondolatokkal meg tudjuk szólítani, és látják, hogy mindaz a nagyszerű dolog, ami az elmúlt tizenöt évben felépült Magyarországon, el is veszhet, akkor megértik, hogy be kell kapcsolódniuk a politikai munkába – véli a KDNP Komárom-Esztergom vármegyei szervezetének elnöke. Michl József a kdnp.hu-nak adott interjúban kitért arra is: kemény megfigyelés alatt állnak a keresztény politikusok, a baloldalon viszont pironkodás nélkül tovább tevékenykedik az is, akit a bíróság elítélt.

– Elnök úr, mi az, amit különösen fontosnak tart kereszténydemokrata politikusként?

– A rendszerváltozás idején – bár addig is hívő emberként éltem -, nehezen tudtam elképzelni, hogyan lehet politikai pártként, keresztény logóval valósággá váltani azt, ami az Evangéliumokban áll. Azután megismertem sok nagyszerű politikust a kereszténydemokrata körből, és olyan példaképek munkásságát, mint a tatai születésű Giesswein Sándor, aki a magyar kereszténydemokrácia megalapítója, szellemiségének nagyon erős képviselője volt. Akkor kezdtem látni, miként lehet keresztény szellemiséggel, a keresztény kultúra, tudás, világszemlélet mentén igazítani nem csak a magánéletünket, hanem a közösségét is. Eldöntöttem, ha politizálok, abban a kereszténydemokrata gondolat meghatározó lesz.

A kereszténység más megvilágításba helyez mindent; ha a keresztény gondolkodást komolyan vesszük és aszerint politizálunk, akkor minden „túlvilági fényben” tud megjelenni. Kritikusaink gyakran képmutatással vádolnak bennünket, és igaz, hogy a keresztény politikusok között is akad, aki hibákat, akár bűnöket követ el. Ahogy a legtöbb családban, a mi sokezres közösségünkben is van, aki csetlik-botlik, hiszen nem vagyunk szentek. A politikusi élet ki van téve a napra, de a napra az menjen csak, aki bírja. Kemény megfigyelés alatt állnak a keresztény politikusok. A baloldalon viszont - mint ahogy azt Varju László esetében is látjuk -, teljesen mindegy, hogy a bíróság elítélt valakit, pironkodás nélkül tovább tevékenykedik. Ha közülünk valaki olyan hibát vét, ami összeegyeztethetetlen az elveinkkel, azonnal lemond.

– Hogyan értékelné az elmúlt időszakot Komárom-Esztergom vármegyében?

– A rendteremtés ideje van most. Itt sok kicsi KDNP közösség jött létre az elmúlt évtizedben, de ezek életképessége megkérdőjeleződik, amikor komoly feladatokat kell elvégezni. Ezért most nagyobb közösségekbe szeretnénk szervezni ezeket, egy-egy központi közösség létrehozásával, hogy hatékonyabban tudjuk elvégezni a politikai feladatainkat. Emellett olyan rendezvényeket szervezünk, ahol erőt meríthetünk egymás munkájából, ilyenek például a Tatán elindított Giesswein Sándor Estek, ahol a közösség tagjai politikusokkal, gondolkodókkal, tudósokkal találkozhatnak.

– Mi a legfontosabb célkitűzése erre a ciklusra vármegyei elnökként?

- Sajnos, komoly politikai munkát végezni kevesen szeretnének, főleg a fiatalokkal nehéz megtalálni a hangot, de be kell vonni őket, hogy ne a pálya széléről segítsenek. Ez mindenütt nagy kihívás, de ha tiszta, egyértelmű, őszinte szavakkal, gondolatokkal tudjuk őket megszólítani, akkor látják az értelmét, hogy bekapcsolódjanak a politikai munkába. Amikor a saját bőrükön érzik, hogy mindaz a nagyszerű dolog, ami az elmúlt tizenöt évben felépült Magyarországon, akár el is veszhet, akkor talán hajlandóak még többen részt venni a közös munkában. Azt tűztük a zászlónkra, hogy polgári demokráciát építünk, ahol a család a legfontosabb közösség; arra szövetkeztünk, hogy a családokon keresztül építsük a nemzetet. Akik látják, hogy mindez akár el is veszhet - amire látunk példákat más országokban -, azok érzik, hogy nekik is tenni kell valamit, ez segíthet a fiatalok bevonzásában.

– Hogyan látja a jelenlegi belpolitikai helyzetet, milyen folyamatokra számít ebben az évben?

– Soha nem mondtuk, hogy könnyű helyzetben vagyunk, óriási a nyomás. A protestszavazókat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak mélyebben az ügyek mögé nézni, nagyon könnyű eltéríteni attól a gondolkodástól, hogy nekünk egy hazánk, egy nemzetünk van, és a legelső dolog az életünkben - a Jóisten iránti szeretetünk mellett -, hogy ezt a hazát megőrizzük magunknak. Visszafelé is folyamatosan tekintenünk kell, mert akik előttünk éltek, és a szabadságot, a magyar nép megmaradását kivívták, kultúránkat, hagyományainkat, teremtett örökségünket megőrizték, nekik is óriási felelősséggel tartozunk. Kötelességünk mindent megtenni, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak olyan országot adjunk tovább, ahol jó élni, ahol a lehető legjobb életet tudják megteremteni maguknak, és a nemzetet úgy tovább vinni, hogy méltó legyen a mindenkori magyar őseinkhez.

kdnp.hu