Nem fogadjuk el, hogy bábkormányt állítson bárki Magyarország élére

Nem értek egyet azzal, hogy az ukránok értünk harcolnak, ugyanis Európa nincsen támadás alatt, egyetlen európai uniós vagy NATO-tagország sincs támadás alatt. Az ukránok hősiesen harcolnak, de magukért" - rögzítette a külügyminiszter.

2025. április 25. 21:56

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Kiskunfélegyházán 2025. április 25-én. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Ujvári Sándor

Az európai politikai vezetők egy jelentős része a békeerőfeszítések aláaknázásán dolgozik, mert így próbálják elkerülni a felelősségre vonást az utóbbi évek elhibázott, súlyos károkat okozó politikája miatt - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Kiskunfélegyházán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy Magyarország immár három éve él az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában, és érzi annak drámai következményeit, például az egekbe szökő inflációt és energiaárakat.

"Ezek nem egy elhibázott gazdaságpolitika, hanem a háború, s az arra adott elhibázott európai válaszok következményei voltak, és azok mind a mai napig" - szögezte le.

Jó hírnek nevezte azonban, hogy már nem csak Magyarország és a Vatikán beszél a mielőbbi békekötés szükségességéről, hanem a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok is erre az álláspontra helyezkedett.

Sérelmezte, hogy az európai politikai vezetők egy jelentős része próbálja aláásni a békéhez vezető utat, és úgy vélekedett, hogy azért teszik ezt, mert ezáltal próbálják elkerülni a felelősségre vonást az utóbbi évek elhibázott, súlyos károkat okozó politikája miatt.

"És ha a háborúnak vége lesz, akkor nyilvánvaló, hogy azok, akik ebbe a vesztes háborúba belevitték Európát, akik a vesztes háborút így meghosszabbították, szembe kell nézzenek a felelősség kérdésével. Politikai, jogi meg még ki tudja, hogy milyen felelősség kérdésével. Ezért próbálják ezt időben eltolni" - fogalmazott.

Szijjártó Péter a pódiumbeszélgetésen kifejtette, hogy az érintett vezetők ezzel párhuzamosan Európa újrafegyverzéséről beszélnek, amellyel a magyar kormány is egyetért, hiszen a kontinensnek képesnek kell lennie az önvédelemre.

"Minden országnak képesnek kell lennie arra, hogy megvédje saját magát. Mi magunk is a Zrínyi 2026 hadseregfejlesztési koncepció keretében azért is vásároltunk új felszereléseket, azért is ruháztunk be hadiiparba, azért is támogattunk külföldieket, hogy Magyarországon hadiipari beruházásokat hozzanak létre, hogy ne legyünk másokra utalva teljes egészében" - mondta.

"Ugyanakkor én azzal nem értek egyet, hogy Európára Oroszország generálisan biztonsági fenyegetést jelentene. Nem értek egyet azzal, hogy az ukránok értünk harcolnak, ugyanis Európa nincsen támadás alatt, egyetlen európai uniós vagy NATO-tagország sincs támadás alatt. Az ukránok hősiesen harcolnak, de magukért" - tette hozzá.

"És amikor az egész újrafelfegyverkezési programot megpróbálják abban a fénytörésben láttatni, hogy ez a mostani ukrajnai háborúnak egy egyenes következménye és csak és kizárólag arról szól, akkor azzal viszont nem értek egyet" - folytatta.

"Hosszú távon Európa biztonságát az Oroszországgal való szembenállásra alapozni szerintem nem lehet. Tehát az európai hadiipar és védelmi képességek fejlesztésére természetesen igent mondunk. Magyarországon is fejlesztjük a hadiipart, Európának meg kell tudnia védenie saját magát, de mi békét akarunk"

- szögezte le.

Majd aláhúzta, hogy ehhez a kommunikációs csatornák nyitva tartására és észszerű gondolkodásra van szükség.

A miniszter végül élesen elítélte, hogy Brüsszelből máig meg akarják mondani, hogy a magyarok hogyan éljenek. "Azt akarják, hogy mi legyünk részesei a szomszédságban zajló háborúnak. Mi ezt nem akarjuk. Brüsszelben azt akarják, hogy engedjük be a bevándorlókat, és mindaddig, amíg ezt nem tesszük, addig naponta egymillió eurót kell fizetnünk. De mi nem akarjuk beengedni a bevándorlókat, s azt gondolom, nincs az a pénz, amiért el szabadna árulni a saját jövőnket, a saját identitásunkat" - mondta.

"És Brüsszelből megmondták, hogy Magyar Péter a jövő, de mi meg majd megmondjuk, hogy mi a saját jövőnk. Mi soha nem fogadtuk el a kívülről ránk erőltetett akaratot. Soha nem fogadtuk el, hogy bábkormányt állítson bárki Magyarország élére" - emelte ki.

