Milyen érdemeket díjazna az ajándékbotrány hőse?

Előszeretettel tetszeleg a korrupció elleni küzdelem élharcosának szerepében. Ennek megfelelően bevezetett egy új etikai kódexet a parlamenti vezetők családi, érzelmi vagy gazdasági természetű összeférhetetlenségi ügyeinek jobb átláthatósága érdekében, ami ugyancsak derék dolog, csak az vele a gond, hogy önmagát kivette a szabályozás alól - leplezi le a szélsőséges EU-politikust Bánó Attila

2025. május 6. 18:46

Több korrupt figura már lebukott az Európai Parlament tagjai közül. Strasbourg, 2024. október 9. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen az Európai Parlament ülése Strasbourgban 2024. október 9-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az Európai Érdemrend kitüntetésre az Európai Parlament elnöke, az Európai Tanács elnöke, az Európai Bizottság elnöke, az állam- és kormányfők, valamint a tagállamok parlamentjének elnökei tehetnek javaslatot. Évről évre összesen húsz díjazottat választ majd ki egy bizottság, amelyet az Európai Parlament elnöke és két alelnöke mellett négy európai személyiség alkot. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

− Szerkesztő úr, az Európai Érdemrend kitüntetésre az a Roberta Metsola tehet javaslatot, aki a paragrafusokat megszegve eltitkolta, milyen ajándékokat kapott mint politikus a különböző országokban. Mekkora lehet az erkölcsi súlya a majdani Európai Érdemrendnek?

− Akkor hadd mondjak pár szót Metsola asszonyról, az Európai Parlament elnökéről, aki nem is oly régen, „csupán” 125 alkalommal felejtette el bejelenteni, hogy – olykor különösen nagy értékű − ajándékokat fogadott el. Az EP sajtószolgálata a botrány kitörését követően közölte, hogy az elnök asszony az ajándékokat nem tartja meg, a szóvivője pedig azzal a légből kapott magyarázattal hozakodott elő, hogy az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó bejelentési határidő nem vonatkozik Metsolára, mert ő az EP elnöke. Ehhez képest nagyon dicséretes lépés volt az elnök asszonytól, hogy kezdeményezte „az intézménynek szóló ajándékok” nyilvános listázását.

Roberta Metsola előszeretettel tetszeleg a korrupció elleni küzdelem élharcosának szerepében. Ennek megfelelően bevezetett egy új etikai kódexet a parlamenti vezetők családi, érzelmi vagy gazdasági természetű összeférhetetlenségi ügyeinek jobb átláthatósága érdekében, ami ugyancsak derék dolog, csak az vele a gond, hogy önmagát kivette a szabályozás alól. Ez sem volt véletlen, minthogy a férje, Ukko Metsola, a Royal Caribbean Group uniós lobbistájaként tevékenykedett, Roberta pedig aláírta azokat a környezetvédelmi törvényeket is, amelyekre a férje is hatással volt.

Az új kitüntetés, amelyet a Schuman-nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hoztak létre, sajnos nincs jó kezekben. Jól hangzik, hogy ez az első európai kitüntetés, amelyet uniós intézmény adományoz olyan polgároknak, akik jelentősen hozzájárultak az európai integrációhoz és az európai értékekhez, viszont pontosan tudjuk, hogy a jelenlegi uniós vezetők mit értenek európai integráción és értékeken. Integráción elsősorban az uniós csatlakozásra teljesen alkalmatlan Ukrajna gyorsított felvételét, értékeken pedig az oroszellenességet, a keresztény-nemzeti gondolatok elutasítását, a genderőrület, az LMBTQ-mozgalom, az illegális migráció támogatását. Az Európai Érdemrend egyértelműen a globalista-balliberális értékek fényezésére szolgál, ezért a patrióta értékrend szempontjából érdektelen.

− Javaslatot tehet a kitüntetésre olyan EU-vezető is, aki mindmáig nem számolt el a Covid-ügyben forgalmazott sms-eiről, és számosan ezt az ügyet gigantikus, európai csúcskorrupciónak tartják. Hogyan alakulhatott ki ennyire vastag arcbőr?

− Ha figyelembe vesszük, hogy Roberta Metsola korrupciógyanús ügyei eltörpülnek az EB elnöke, Ursula von der Leyen asszony hasonló, máig tisztázatlan ügyei mellett, s ha nem feledkezünk meg egyéb, brüsszeli vezetőket érintő botrányokról, akkor valóban kijelenthetjük, hogy amíg ilyen emberek ítélik oda az Európai Érdemrendet, addig annak az erkölcsi súlya közelít a nullához. Szomorú, hogy globalista európai politikusok visszaélnek Robert Schuman nevével és szellemiségével.

− A javaslattevő bizottságot az Európai Parlament elnöke és két alelnöke mellett négy „jeles európai személyiség” alkotja. Vagyis az ajándékbotrány főszereplője mellett két hozzá közeli politikus, és négy jeles személyiség. Mennyire válik nevetségessé az, aki ilyen testülettől bármilyen díjat, még ha az rengeteg pénzzel is jár, elfogad?

− Ez majdnem olyan, mintha bankrablók adományoznának becsületrendet.

Bánó Attila korábbi grafikája.

Nagy ellentmondás van abban, hogy amíg gyakran idézzük Schuman híres kijelentését: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”, s tudjuk, hogy az unió alapító atyái fontosnak tartották az európai kereszténység megtartó erejét, addig a keresztény-zsidó gyökereket elutasító brüsszeli „elit” rájuk hivatkozva végzi társadalomromboló munkáját.

„Európát saját polgárai építik, nekik szól az Európai Érdemrend” – jelentette ki Roberta Metsola, és szemrebbenés nélkül hivatkozott Schumanra. „Ez a kitüntetés azokat méltatja, akik bátran állnak az élre, meggyőződésből cselekednek, és Robert Schumanhoz hasonlóan nem pusztán eszményeknek tekintik a békét, a demokráciát és az emberi méltóságot, hanem tesznek is értük. A bátor kezdetek 75. évfordulóján azok előtt tisztelgünk, akik készek tovább építeni Európát.”

Az elnök asszonynak inkább így kellett volna zárnia a mondandóját: akik készek folytatni a háborút és leépíteni Európát. Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi és Robert Schuman 1951-ben hozták létre az Európai Unió elődjét, az Európai Szén- és Acélközösséget, az első nemzetek feletti európai intézményt. Biztosak lehetünk benne, ha e három keresztény államférfi ma élne, akkor nagyon ellenezné azt a politikai szemléletet és gyakorlatot, amely az EU jelenlegi vezetőit jellemzi, s amely élesen szembemegy mindazzal, amiben ők hittek, s amiért dolgoztak.

Molnár Pál

Gondola