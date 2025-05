A Tisza Párt ukrán kapcsolatai sérthetik szuverenitásunkat

2025. május 11. 13:09

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt Szobon 2025. április 29-én. MTI/Purger Tamás

A Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek sérthetik az ország szuverenitását - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kocsis Máté a csütörtökön nyilvánosságra hozott honvédségi jelentésre utalva elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt. Emlékeztetett, a volt vezérkari főnök a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a "Slava Ukraini!"(Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta.

Ezzel egyáltalán nem képviselte a mandátumát és megszegte a háború befejezésére, a fegyverszállítások leállítására vonatkozó hivatalos magyar álláspontot - hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Kocsis Máté arra is rámutatott, a csütörtökön megjelent jelentést követően Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható.

A Magyar Péter által felhozott vádaknak "se füle, se farka" nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján - hangoztatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Megjegyezte, ezek ugyan súlyos vádak, de miután semmilyen bizonyíték nincsen erre, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek propagandaháborújába illik bele.

"Van egy ukránbarát egykori altábornagy, ahogy egyébként a szakzsargon hívja, fennáll a gyanúja annak is, hogy be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne" - fogalmazott.

Hozzátette, az eseményláncolat "teljesen nyilvánvaló" következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt.

A velünk szemben álló politikai erő, a Tisza Párt rendelkezik olyan ukrán kapcsolatokkal, amelyek, mondjuk úgy, hogy sérthetik az ország szuverenitását - hangsúlyozta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, a következő hetekben fontos döntést kell meghozniuk a magyaroknak a véleménynyilvánító szavazáson, Ukrajna gyorsított csatlakozása pedig "húsbavágó", nemcsak a gazdasági, társadalmi, hanem a közbiztonsági helyzetét is meghatározhatja Magyarországnak.

Műsorvezetői kérdésre Kocsis Máté elmondta, szerinte az ukrán ügy miatt nem fognak többen szavazni Ukrajna gyorsított csatlakozására, annak ellenére, hogy ebben reménykedik az ellenzék.

Szerintem nem ez a cél, a cél a zavarkeltés - fogalmazott a frakcióvezető, hozzátéve, ez tipikus titkosszolgálati eszköz, amit az ukránok propagandaügyként használnak. Kifejtette, az ő céljuk nyilvánvalóan az, hogy az Ukrajnával kapcsolatos ügyek megítélése minimum zavaros legyen Magyarországon, vagyis minden olyan eszköz kedvező számukra, ami gyengíti a szavazás erejét.

Ezzel szemben a mi álláspontunk az, hogy nem az ukrán titkosszolgálat központjából, vagy a Tisza Párt brüsszeli irodájából kell megmondani, hogy mit gondoljanak a magyarok, mert Ukrajna európai uniós tagságáról kizárólag ők dönthetnek

- egyértelműsítette a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté a műsorban emlékeztetett, az ukrán állam évek óta szisztematikusan, különböző adminisztratív, jogi és fizikai eszközökkel üldözi az ott élő magyarokat, korlátozza a kisebbségi jogaikat, a nyelvhasználatukat, ez pedig egészen a hétköznapi tevékenységükig kiterjed. A két, Ukrajnában őrizetbe vett magyarról szólva azt mondta, nem hiszi, hogy az érintett személyek védelmében fel lehet lépni, elsősorban azért nem, mert nem lehet tudni, hogy milyen bizonyítékok és vádak vannak ellenük.

Vagy az van, hogy az ilyen kémelfogó akciók a nyilvánosság kizárásával történnek és nincs ez ügyben kommunikáció, vagy ha van, akkor viszont meg kell mondani, hogy mi történt, kik ők, mi a bűnük és mi a bizonyíték ellenük - vélekedett Kocsis Máté, megjegyezve, ez azonban nem történt meg, ami a Tisza Párt időzítésével kapcsolatban is gyanússá teszi ezt az ügyet.

