Joó István: vállalkozásbarát politikára van szükség az új berlini vezetéstől

Az európai versenyképességet erősítő, üzletbarát politikára van szükség az új német szövetségi kormánytól – jelentette ki Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a 4. Német–Magyar Üzleti Fórumon Budapesten.

2025. május 12. 10:41

A HIPA és a Magyarország és Németország közötti kapcsolatok erősítésén dolgozó Dialog Ungarn egyesület közös rendezvényét megnyitó beszédében Joó István hangsúlyozta, hogy erős Németország nélkül nincs versenyképes Európa. Az új német kormány politikája remélhetőleg az ipar és a vállalkozások támogatására összpontosít majd, és elősegíti Európa legnagyobb gazdaságának újraindítását – fejtette ki a kormánybiztos. Hozzátette: el kell utasítani azt a szemléletet, amely szerint az a legjobb autó, amit meg sem építenek.

Aláhúzta, hogy Magyarország nem Németország helyett, hanem stratégiai partnerként kíván hozzájárulni a közös növekedéshez. Mint mondta, a közelmúltban előfordult, Németországban üzemet zártak be, hogy Magyarországra telepítsék át a termelést, ez azonban nem cél, sokkal inkább az a kívánatos, hogy a német vállalatok párhuzamosan fejlesszenek a hazájukban és Magyarországon. Joó István kiemelte, hogy Németország nemcsak Magyarország első számú kereskedelmi partnere, hanem meghatározó jelentőségű befektető is, a külföldi működőtőke-beruházások (FDI) állományának 18 százaléka kötődik hozzá. A HIPA 2024-ben tíz nagyszabású német beruházásról hozott pozitív döntésben működött közre, így a projektek száma alapján Németország volt a legaktívabb befektető Magyarországon. 2014 és 2024 között 318 német beruházási döntést támogatott az ügynökség, és ezek a projektek mintegy 18 milliárd euró beruházási értéket képviselnek – ismertette.

Rámutatott, hogy a német cégek jelenléte szinte minden szektorra kiterjed, a technológiai ágazatban például az Evosoft tavaly bővítette kutatás-fejlesztési tevékenységét Budapesten és Miskolcon, az orvostechnológiai iparban pedig a Schott Hungary új gyártócsarnokot avatott Lukácsházán. A legmagasabb hozzáadott értékű tevékenységek egyik leggyorsabban fejlődő területén, a szolgáltató központok szektorában is erősödik a német jelenlét. Mindezt jól mutatja az is, hogy a Kostal Group Budapestre helyezte globális üzleti szolgáltató központját. A német vállalatok tehát gyarapodnak és virágoznak Magyarországon, ahol vállalkozásbarát környezet, rátermett munkaerő, valamint agilis és támogató kormányzati intézmények segítik a további növekedésüket – fogalmazott Joó István, kiemelve, a HIPA minden egyes lépésnél partnerként segíti a német befektetőket, és készen állnak az alapok ahhoz, hogy új szintre emelkedjenek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok.

Éppen ezt szolgálják az egyedi kormánydöntéssel nyújtható támogatások (EKD) rendszerében bevezetett újítások, amelyek a magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket ösztönzik, különös tekintettel az innovációra és az egyetemi együttműködésekre. A HIPA vezérigazgatója hozzátette: arra is biztatják a német vállalatokat, hogy terjesszék ki a magyar beszállítókkal folytatott együttműködésüket, és használják ezzel a HIPA mintegy 800 hazai céget tartalmazó adatbázisát. A regionális beruházási támogatási rendszer is megújult, a fókusz a keleti régiók után most az ország déli részeire irányul, ahol még jelentős tartalékok állnak rendelkezésre.

Joó István beszéde zárásaként hangsúlyozta, hogy a német vállalatok az uniós jogalkotási folyamatokban is számíthatnak Magyarország támogatására, ahogy azt korábban az autóipar védelmében is tapasztalhatták. Építsük tovább a közös jövőt, amelyben a német precizitás összekapcsolódik a magyar agilitással, nemcsak a két ország gazdasága, hanem egész Európa szolgálatában – mondta Joó István.

hipa.hu