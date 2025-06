Novák Irén: minden magyar embernek joga van megélni a magyar kultúrát

A helyettes államtitkár a Csallóköz központjának számító város művelődési központjában tartott rendezvényen elmondta: a Határtalan program keretében megvalósuló rendezvénysorozat is bizonyítja, hogy Magyarország kormánya elkötelezett, és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a magyarság megmaradását, testi-lelki, szellemi gyarapodását és fejlődését szolgálja és teszi ezt minél szélesebb körben.

2025. június 14. 08:02

erkel.hu

Minden magyar embernek joga van megélni a magyar kultúrát - jelentette ki Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek a Határtalan program keretében megvalósult fellépése alkalmából pénteken.

A péntek esti fellépés kapcsán hozzátette: a mai alkalom egy ünnep, a közösségi összetartozás és a nemzeti egység megerősítésének ünnepe.

Novák Irén rámutatott: Dunaszerdahely egy olyan hely, ahol a magyarság képes volt megőrizni kultúráját , közösségi erejét, hitét, egy olyan hely, ahol nem csak az anyanyelvet őrizték meg, hanem a nemzettudatot, a méltóságot és a hagyományt is.

"Mindez pedig az, amit maga a Határtalan program a jelképének tekint, hiszen azt gondoljuk, hogy minden magyar embernek joga van megélni a magyar kultúrát (…) a lakóhelyén vagy legalábbis ahhoz közel" - emelte ki Novák Irén.

Kifejtette: e célból indították útjára Magyarországon a Déryné programot, amely most kiteljesedett a Határtalan programmal, amelynek célja, hogy Kárpát-medence szerte a legkisebb településekre is el lehessen juttatni a minőségi magyar nyelvű színjátszást.

"Ez a program több, mint eseményeknek a sorozata. Ez a program hitvallás a nemzetről, a nemzeti összetartozásról, a nemzet megbonthatatlan egységéről tanúságtétel, örökségünkről, művészetekről, értékeinkről és az egymás iránti szeretetről" - hangsúlyozta Novák Irén.

Hozzáfűzte: a program ugyanakkor befektetés is a jövőbe, hiszen az is a célja, hogy a fiatal nemzedék képviselői identitásukban erős, büszke magyar fiatalokká váljanak, olyan fiatalokká, akik meg tudják élni magyarságukat, és fel is tudják vállalni azt.

